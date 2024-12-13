Generatore di Video con Voiceover: Crea Video Coinvolgenti con l'AI

Produci rapidamente video professionali per i social media e voiceover realistici utilizzando l'avanzata generazione di voiceover di HeyGen.

Produci un video esplicativo di 1 minuto rivolto a proprietari di piccole imprese e marketer digitali, mostrando quanto sia facile trasformare il testo in voiceover professionali. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e informativo, con registrazioni dello schermo dell'interfaccia di HeyGen combinate con sovrapposizioni di testo animate. L'audio presenterà un voiceover chiaro e generato, dimostrando l'efficienza della generazione di voiceover di HeyGen e i sottotitoli generati automaticamente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial di 90 secondi rivolto a creatori di contenuti globali e professionisti dell'e-learning, illustrando la potenza della tecnologia di generazione video AI per raggiungere pubblici diversi. Visivamente, il video dovrebbe essere dinamico e multiculturale, con vari avatar AI che parlano in più lingue. Un coinvolgente voiceover generato in più lingue accompagnerà le immagini, evidenziando gli avatar AI di HeyGen e la sua robusta funzione di testo-a-video da script.
Prompt di Esempio 2
Crea un video promozionale conciso di 45 secondi per manager dei social media e agenzie di marketing, enfatizzando la velocità e la versatilità di un generatore di video con voiceover per la creazione rapida di contenuti. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e moderno, mostrando transizioni rapide di scena ed elementi di branding professionali dai modelli e scene di HeyGen. Un voiceover generato vivace ed energico, accompagnato da musica di sottofondo sottile e supporto di media stock, trasmetterà il messaggio.
Prompt di Esempio 3
Crea un video tecnico di 2 minuti per sviluppatori che spiegano software complessi o educatori che dimostrano un concetto difficile, concentrandosi sulla chiarezza fornita da voiceover realistici. L'approccio visivo dovrebbe essere dettagliato e passo-passo, utilizzando catture dello schermo precise e annotazioni sullo schermo. Un voiceover generato calmo, autorevole e molto naturale guiderà il pubblico, dimostrando l'avanzata generazione di voiceover di HeyGen e i sottotitoli generati dall'AI per una maggiore accessibilità.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video con Voiceover

Trasforma il tuo testo in video professionali e coinvolgenti con voiceover AI dal suono naturale in pochi minuti, semplificando la creazione di contenuti per qualsiasi scopo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia digitando o incollando il tuo script desiderato nella piattaforma. Il nostro potente generatore di testo in voce trasformerà il tuo testo in audio coinvolgente. Questa è la base per il tuo video coinvolgente.
2
Step 2
Seleziona la Tua Voce AI
Sfoglia una libreria diversificata di voci e scegli quella che si adatta perfettamente al tuo marchio o messaggio. Con i nostri voiceover realistici, il tuo contenuto risuonerà in modo autentico con il tuo pubblico. Puoi persino esplorare varie lingue.
3
Step 3
Carica i Tuoi Elementi Visivi
Arricchisci il tuo messaggio aggiungendo media. Carica i tuoi clip video e immagini, o seleziona dalla nostra libreria di stock integrata. Il nostro editor video intuitivo ti consente di integrare senza problemi i visual con il tuo voiceover AI.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Una volta completato il tuo video, visualizzalo in anteprima e poi esportalo nella risoluzione e nel rapporto d'aspetto preferiti. Il nostro generatore di video AI renderizza efficacemente il tuo progetto, pronto per essere condiviso su tutte le tue piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Contenuti Coinvolgenti per i Social Media

.

Genera facilmente video e clip coinvolgenti per i social media, garantendo voiceover AI professionali e visual accattivanti.

background image

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come generatore di video AI e soluzione di voiceover?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare il testo in video professionali, agendo sia come generatore di video AI che come potente generatore di voiceover AI. Questa piattaforma rende facile la creazione di contenuti permettendo agli utenti di creare video coinvolgenti con voiceover realistici direttamente da uno script.

Quali sono le capacità del generatore di voiceover AI di HeyGen per creare voiceover realistici?

Il generatore di voiceover AI di HeyGen può produrre voiceover realistici che suonano naturali e coinvolgenti. Supporta più lingue e gli utenti possono persino sfruttare la tecnologia di clonazione vocale per creare audio personalizzati per i loro video.

HeyGen include funzionalità oltre la generazione di video AI di base, come un editor video?

Sì, HeyGen offre più della semplice generazione di video AI di base; include strumenti integrati che funzionano come un editor video. Gli utenti possono aggiungere sottotitoli generati dall'AI e sfruttare i modelli per creare video professionali e coinvolgenti adatti ai social media o ai video tutorial.

Come utilizza HeyGen gli avatar AI e la funzionalità di testo-a-video?

HeyGen integra avatar AI con capacità di testo-a-video, permettendo di trasformare uno script in un video dinamico. Questo potente generatore di video AI consente agli utenti di creare rapidamente contenuti convertendo il testo direttamente in dialogo parlato da un avatar, semplificando la creazione di contenuti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo