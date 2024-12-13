Il generatore di video abilitato alla voce definitivo per i Creatori

Produci rapidamente clip video AI dinamici e contenuti accattivanti utilizzando la nostra potente funzione di testo-a-video da copione.

Immagina un video di 2 minuti per professionisti IT e architetti di sistema, che offre una panoramica tecnica di alto livello sull'integrazione di una nuova API. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e diagrammatico, con flussi di dati animati, mentre l'audio presenta una voce AI precisa generata utilizzando la capacità di generazione di voiceover di HeyGen, spiegando le sfumature della piattaforma video AI con chiarezza.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un tutorial conciso di 1 minuto e 45 secondi per specialisti di formazione software e product manager, dimostrando una funzione complessa all'interno di un'applicazione. Lo stile visivo dovrebbe essere una guida strutturata passo-passo che incorpora registrazioni dello schermo, accompagnata da sottotitoli chiari prodotti da HeyGen per migliorare l'accessibilità del contenuto formativo, fungendo efficacemente da editor video AI.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di comunicazione interna professionale di 1 minuto e 15 secondi per tutti i dipendenti dell'azienda, annunciando un aggiornamento della politica delle risorse umane. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna e coinvolgente, con avatar AI diversificati generati da HeyGen, che trasmettono il messaggio direttamente da un copione testo-video, garantendo un contatto personalizzato e un messaggio coerente in tutta l'organizzazione.
Prompt di Esempio 3
Produci un rapido annuncio tecnico di 30 secondi rivolto a sviluppatori e membri della comunità tecnica, evidenziando una recente patch software o un aggiornamento minore. Questo video dovrebbe utilizzare modelli e scene dinamiche di HeyGen per tagli rapidi e visivi d'impatto, abbinati a un voiceover AI energico e conciso per trasmettere informazioni critiche sui clip video AI dinamici con una velocità di produzione video impressionante.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il tuo generatore di video abilitato alla voce

Trasforma il tuo testo in video coinvolgenti con voci realistiche e avatar AI dinamici, rendendo la creazione di video più veloce e coinvolgente.

1
Step 1
Crea il tuo copione
Inizia incollando o digitando il tuo testo nell'editor. La nostra piattaforma utilizza questo copione come base per il tuo video generato dall'AI, sfruttando la nostra capacità di testo-a-video da copione.
2
Step 2
Scegli il tuo avatar AI
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare visivamente il tuo messaggio. Questi presentatori digitali daranno vita al tuo copione sullo schermo.
3
Step 3
Aggiungi voce e personalizza
Genera automaticamente un voiceover dal suono naturale per il tuo copione. Puoi affinare la consegna e utilizzare la nostra funzione di generazione di voiceover per creare un discorso realistico.
4
Step 4
Esporta il tuo video
Una volta soddisfatto, finalizza il tuo video. Puoi anche sfruttare funzionalità come sottotitoli per migliorare l'accessibilità prima di esportare la tua straordinaria creazione video.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la formazione e l'apprendimento

.

Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione degli studenti creando video formativi dinamici e abilitati alla voce e contenuti educativi con facilità.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video a partire dal testo?

HeyGen trasforma i tuoi copioni in clip video AI dinamici utilizzando il suo avanzato generatore di testo-a-video AI, abbinato a una gamma diversificata di avatar AI e voiceover realistici. Questa funzione potenziata dall'AI semplifica il processo di produzione video, permettendo agli utenti di creare video straordinari in modo efficiente partendo solo dal testo.

Quali tipi di avatar AI posso utilizzare con HeyGen per i miei video?

HeyGen offre una varietà di avatar AI, inclusi avatar di stock personalizzabili, avatar fotografici e avatar video, che puoi adattare per rispecchiare il tuo brand. Il nostro generatore di avatar AI consente un'ampia personalizzazione, aiutandoti a creare contenuti coinvolgenti e in linea con il tuo marchio con facilità.

HeyGen può localizzare i contenuti video per un pubblico globale?

Sì, HeyGen dispone di potenti capacità di traduzione video AI che ti permettono di localizzare i tuoi video per un pubblico globale con facilità. La nostra piattaforma può tradurre automaticamente i video in oltre 175 lingue e dialetti, garantendo che il tuo messaggio raggiunga un pubblico più ampio in modo efficiente.

Quali funzionalità avanzate di editing vocale e video offre HeyGen?

HeyGen incorpora un robusto generatore di voce AI che crea voiceover video realistici con tono e velocità regolabili. La piattaforma offre anche strumenti di editing video intuitivi, inclusi un editor basato su testo e opzioni per tagliare, ruotare o ritagliare clip, migliorando la qualità complessiva della produzione.

