Crea un video di marketing vivace di 30 secondi rivolto ai responsabili marketing desiderosi di lanciare nuovi prodotti o servizi. Questo clip dovrebbe essere visivamente dinamico con tagli rapidi e musica di sottofondo energica, utilizzando la funzione Testo-a-video di HeyGen per generare rapidamente narrazioni coinvolgenti, completate da Sottotitoli chiari per massimizzare la portata, rendendolo uno strumento promozionale efficace.
Sviluppa un video esplicativo animato di 60 secondi progettato per educatori e marketer B2B che hanno bisogno di chiarire argomenti complessi. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere amichevole e illustrativo, incorporando grafiche dettagliate dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, insieme a una generazione di Voce narrante calda per fornire informazioni chiave in un formato di presentazione animata coinvolgente.
Produci un video rapido di 15 secondi su misura per creatori di contenuti sui social media e marchi di e-commerce, concentrandoti sul mantenimento della coerenza del marchio su tutte le piattaforme. Il video dovrebbe avere uno stile veloce e visivamente coinvolgente, con in primo piano un logo del marchio e sfruttando il ridimensionamento e le esportazioni del Rapporto d'aspetto di HeyGen per l'ottimizzazione della piattaforma e Modelli e scene personalizzati per garantire una creazione video senza sforzo su qualsiasi piattaforma di creazione video.
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci Video ad Alto Impatto.
Produci rapidamente annunci video coinvolgenti che si allineano con l'identità visiva del tuo marchio per aumentare le conversioni.
Sviluppa Contenuti Coinvolgenti per i Social Media.
Genera senza sforzo contenuti video coerenti e in linea con il tuo marchio per le piattaforme social per aumentare il coinvolgimento e il riconoscimento del marchio.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare l'identità visiva del mio marchio attraverso la creazione di video?
HeyGen è un potente creatore di video per l'identità visiva, che ti consente di creare video di marca coinvolgenti con modelli personalizzabili e il tuo logo unico. Sfrutta gli avatar AI e i controlli di branding completi per garantire che ogni video rifletta la tua identità distintiva senza sforzo, semplificando il tuo processo complessivo di creazione video.
Quali strumenti creativi offre HeyGen per generare video AI coinvolgenti?
HeyGen offre un robusto Generatore di Video AI con avatar AI, modelli personalizzabili e funzionalità di testo-a-video. Crea facilmente video di marketing, video esplicativi o presentazioni animate con voci narranti professionali e immagini coinvolgenti dalla nostra libreria multimediale stock.
HeyGen può aiutarmi a creare video di marca rapidamente ed efficientemente?
Assolutamente, HeyGen semplifica la creazione di video di marca con una piattaforma intuitiva progettata per l'efficienza. Utilizza un'ampia libreria di modelli e funzionalità di testo-a-video potenziate dall'AI per produrre rapidamente video promozionali di alta qualità e contenuti di marketing, risparmiando tempo prezioso.
Come supporta HeyGen la personalizzazione e il controllo del marchio nei progetti video?
HeyGen offre un'ampia personalizzazione e controllo del marchio, permettendoti di integrare il tuo logo, colori specifici e font direttamente nei tuoi video. Questo assicura che ogni contenuto, dai video di marketing alle presentazioni animate, si allinei perfettamente con la tua identità di marca consolidata.