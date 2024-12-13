creatore di video per l'identità visiva per costruire l'aspetto del tuo marchio

Assicurati un'identità di marca coerente in ogni video di marketing utilizzando potenti controlli di branding.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di marketing vivace di 30 secondi rivolto ai responsabili marketing desiderosi di lanciare nuovi prodotti o servizi. Questo clip dovrebbe essere visivamente dinamico con tagli rapidi e musica di sottofondo energica, utilizzando la funzione Testo-a-video di HeyGen per generare rapidamente narrazioni coinvolgenti, completate da Sottotitoli chiari per massimizzare la portata, rendendolo uno strumento promozionale efficace.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo animato di 60 secondi progettato per educatori e marketer B2B che hanno bisogno di chiarire argomenti complessi. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere amichevole e illustrativo, incorporando grafiche dettagliate dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, insieme a una generazione di Voce narrante calda per fornire informazioni chiave in un formato di presentazione animata coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Produci un video rapido di 15 secondi su misura per creatori di contenuti sui social media e marchi di e-commerce, concentrandoti sul mantenimento della coerenza del marchio su tutte le piattaforme. Il video dovrebbe avere uno stile veloce e visivamente coinvolgente, con in primo piano un logo del marchio e sfruttando il ridimensionamento e le esportazioni del Rapporto d'aspetto di HeyGen per l'ottimizzazione della piattaforma e Modelli e scene personalizzati per garantire una creazione video senza sforzo su qualsiasi piattaforma di creazione video.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona un creatore di video per l'identità visiva

Crea video coinvolgenti e in linea con il tuo marchio senza sforzo, mantenendo la tua identità visiva unica con potenti strumenti AI e controlli intuitivi.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia il tuo percorso di creazione video scegliendo da una vasta libreria di modelli progettati professionalmente per adattarsi al tuo stile e messaggio desiderati.
2
Step 2
Applica il Tuo Branding
Integra gli elementi visivi unici del tuo marchio, inclusi loghi, colori specifici e font, utilizzando i controlli di branding completi.
3
Step 3
Crea la Tua Narrazione
Sviluppa il contenuto del tuo video sfruttando gli avatar AI per presentare il tuo messaggio o convertire script di testo in segmenti video dinamici.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera facilmente il tuo video finale in vari rapporti d'aspetto per diverse piattaforme, assicurandoti che sia pronto per essere condiviso sui tuoi canali social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Storie di Successo dei Clienti

Costruisci fiducia e rafforza la reputazione del tuo marchio creando testimonianze video autentiche da clienti soddisfatti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare l'identità visiva del mio marchio attraverso la creazione di video?

HeyGen è un potente creatore di video per l'identità visiva, che ti consente di creare video di marca coinvolgenti con modelli personalizzabili e il tuo logo unico. Sfrutta gli avatar AI e i controlli di branding completi per garantire che ogni video rifletta la tua identità distintiva senza sforzo, semplificando il tuo processo complessivo di creazione video.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per generare video AI coinvolgenti?

HeyGen offre un robusto Generatore di Video AI con avatar AI, modelli personalizzabili e funzionalità di testo-a-video. Crea facilmente video di marketing, video esplicativi o presentazioni animate con voci narranti professionali e immagini coinvolgenti dalla nostra libreria multimediale stock.

HeyGen può aiutarmi a creare video di marca rapidamente ed efficientemente?

Assolutamente, HeyGen semplifica la creazione di video di marca con una piattaforma intuitiva progettata per l'efficienza. Utilizza un'ampia libreria di modelli e funzionalità di testo-a-video potenziate dall'AI per produrre rapidamente video promozionali di alta qualità e contenuti di marketing, risparmiando tempo prezioso.

Come supporta HeyGen la personalizzazione e il controllo del marchio nei progetti video?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione e controllo del marchio, permettendoti di integrare il tuo logo, colori specifici e font direttamente nei tuoi video. Questo assicura che ogni contenuto, dai video di marketing alle presentazioni animate, si allinei perfettamente con la tua identità di marca consolidata.

