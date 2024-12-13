Generatore di Video Esplicativi: Padroneggia la Tua Identità Visiva

Mantieni la coerenza del brand in tutti i tuoi video esplicativi animati utilizzando i potenti controlli di branding di HeyGen, garantendo una forte identità visiva.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo animato di 60 secondi, vivace e progettato per creatori di contenuti ed educatori online, dimostrando la facilità di produrre video esplicativi animati coinvolgenti con HeyGen. Utilizza uno stile visivo dinamico e colorato accompagnato da una musica di sottofondo amichevole e leggera, sfruttando appieno i modelli e le scene estese di HeyGen per semplificare il processo di creazione.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video conciso di 30 secondi rivolto ai dipartimenti HR e ai facilitatori di formazione, illustrando quanto facilmente HeyGen trasformi la documentazione esistente in video esplicativi informativi. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale ma accessibile, con un avatar AI amichevole che presenta le informazioni, reso possibile dalla funzionalità di testo a video di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Produci un video demo di prodotto elegante di 50 secondi per product manager e team di vendita, evidenziando una nuova funzionalità attraverso un video esplicativo coinvolgente. Il design visivo dovrebbe essere moderno e accattivante, accompagnato da musica ispirata alla tecnologia, e includere i sottotitoli di HeyGen per garantire accessibilità e chiarezza a tutti gli spettatori.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Esplicativi per l'Identità Visiva

Crea video esplicativi coinvolgenti che mostrano l'unicità dell'identità visiva del tuo brand con strumenti e modelli intuitivi alimentati dall'AI.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia a Scrivere
Inizia il tuo video esplicativo scegliendo tra una varietà di "modelli di video esplicativi" professionali nella nostra libreria di Modelli e scene per adattarsi perfettamente alle esigenze della tua storia.
2
Step 2
Applica l'Identità Visiva del Tuo Brand
Mantieni un aspetto coerente e riconoscibile per il tuo brand. Utilizza i controlli di Branding (logo, colori) per applicare senza sforzo i tuoi loghi, colori e font specifici, garantendo la "coerenza del brand".
3
Step 3
Genera Narrazione e Immagini Coinvolgenti
Dai vita al tuo messaggio con "avatar AI" dinamici che presentano il tuo contenuto, o crea una narrazione personalizzata utilizzando opzioni vocali alimentate dall'AI, assicurando che la tua storia venga ascoltata chiaramente.
4
Step 4
Esporta per una Distribuzione Capillare
Prepara il tuo video per un pubblico globale aggiungendo "sottotitoli" automatici. Poi, esporta il tuo video esplicativo rifinito nel formato MP4 desiderato, ottimizzato per tutte le tue piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra le Storie di Successo dei Clienti

Crea video di successo dei clienti coinvolgenti che riflettono costantemente l'identità visiva del tuo brand.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video esplicativi animati coinvolgenti che riflettano l'identità visiva del mio brand?

HeyGen consente agli utenti di produrre video esplicativi animati professionali con facilità, garantendo una forte coerenza del brand. Utilizza i nostri ampi modelli di video esplicativi e personalizza gli elementi per allinearsi perfettamente alla tua identità visiva.

Quali opzioni creative offre HeyGen per sviluppare video esplicativi coinvolgenti a partire da contenuti esistenti?

HeyGen semplifica la creazione di contenuti permettendoti di trasformare facilmente testi, script o anche documenti esistenti in video esplicativi raffinati. La nostra piattaforma intuitiva supporta una varietà di elementi visivi e audio per migliorare il tuo messaggio, inclusa una robusta libreria musicale.

HeyGen fornisce strumenti per incorporare voiceover AI e sottotitoli nei miei video?

Assolutamente. HeyGen integra avanzati voiceover AI con una vasta gamma di voci e lingue per narrare perfettamente i tuoi video. Inoltre, la piattaforma genera automaticamente sottotitoli accurati, rendendo il tuo contenuto accessibile e coinvolgente per tutti gli spettatori.

Come assicura HeyGen la coerenza del brand in tutti i miei contenuti video?

HeyGen dà priorità alla coerenza del brand offrendo funzionalità come controlli di branding personalizzati per loghi e colori all'interno dei tuoi modelli di video esplicativi. Questo ti permette di mantenere un'identità visiva coerente in tutti i tuoi demo di prodotto e video di formazione, rafforzando il messaggio del tuo brand.

