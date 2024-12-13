Vision Video Maker: Crea Video AI Istantaneamente

Crea facilmente video coinvolgenti da un copione in pochi minuti utilizzando la tecnologia avanzata di Text-to-video e AI.

Immagina un video di marketing di 30 secondi per piccoli imprenditori, con un avatar AI che presenta un nuovo prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con una colonna sonora vivace, dimostrando come i video AI possano semplificare il processo di creazione di contenuti per raggiungere più clienti in modo efficace.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo di 45 secondi rivolto a nuovi utenti di software, utilizzando modelli e scene predefiniti per semplificare le funzionalità complesse. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo amichevole e informativo con testo chiaro sullo schermo e una voce narrante rassicurante, rendendo la curva di apprendimento fluida per il pubblico.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di 60 secondi per i social media per creatori di contenuti, trasformando un copione in immagini coinvolgenti con una voce narrante entusiasta generata automaticamente. L'estetica visiva dovrebbe essere dinamica e alla moda, catturando immediatamente l'attenzione e mettendo in evidenza la velocità di trasformazione del testo in video da un semplice copione per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Crea un video aziendale conciso di 20 secondi per comunicatori aziendali, concentrandoti su annunci interni che possono essere adattati istantaneamente per diverse piattaforme. Lo stile visivo e audio deve essere raffinato e professionale, con un'enfasi sulla chiarezza, mostrando quanto sia facile il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per rendere i contenuti versatili per più canali.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona Vision Video Maker

Trasforma le tue idee in video straordinari con la nostra piattaforma AI intuitiva. Segui questi semplici passaggi per creare contenuti di qualità professionale in pochi minuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Video
Inizia scrivendo o incollando il tuo copione. La nostra capacità di Text-to-video da copione ti consente di generare facilmente una bozza iniziale del video dal tuo testo, avviando la creazione del tuo video AI.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Personalizza il tuo messaggio selezionando tra una vasta gamma di avatar AI. Questi presentatori digitali realistici consegneranno il tuo copione con espressioni e movimenti naturali.
3
Step 3
Applica Modelli e Branding
Migliora l'estetica e la coerenza del tuo video utilizzando i nostri modelli e scene professionali. Incorpora il logo e i colori del tuo brand attraverso i controlli di branding per un aspetto raffinato.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Alta Qualità
Una volta finalizzato il tuo video, utilizza la nostra funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni per rendere e scaricare il tuo contenuto in qualità video HD, perfettamente adatto a qualsiasi piattaforma.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione e l'Istruzione

Sfrutta l'AI per creare video formativi coinvolgenti che aumentano il coinvolgimento degli studenti e migliorano la ritenzione delle conoscenze.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei progetti video creativi?

HeyGen potenzia i progetti video creativi permettendoti di generare facilmente contenuti coinvolgenti per marketing, social media e video esplicativi. Con avatar AI realistici e capacità di text-to-video senza soluzione di continuità, puoi dare vita alla tua visione in modo efficiente.

Che tipo di video parlanti alimentati da AI posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi creare diversi video parlanti alimentati da AI, dai contenuti educativi a presentazioni di vendita dinamiche. Sfrutta il clonaggio vocale avanzato e un'ampia selezione di avatar AI per produrre narrazioni coinvolgenti senza bisogno di competenze complesse di editing video.

HeyGen offre modelli video per semplificare la creazione di contenuti?

Sì, HeyGen fornisce una libreria completa di modelli video e scene per semplificare notevolmente il tuo processo di creazione di contenuti. Questi modelli professionali rendono la creazione di video istantanea semplice, permettendoti di personalizzare rapidamente e produrre video di alta qualità per qualsiasi scopo.

HeyGen può aiutarmi a produrre video di marketing professionali per il mio brand?

Assolutamente, HeyGen è progettato per aiutare le aziende a produrre video di marketing professionali con facilità. Puoi incorporare il logo e i colori del tuo brand utilizzando i controlli di branding personalizzati, assicurando che ogni video si allinei perfettamente con l'identità della tua azienda e aumenti la presenza del tuo brand.

