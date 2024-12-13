Generatore di Video di Dichiarazioni di Visione: Crea Video Impattanti Istantaneamente

Crea video promozionali accattivanti dalla tua dichiarazione di visione senza sforzo con la funzionalità di testo-a-video.

378/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video professionale di 60 secondi per la leadership aziendale e i dipartimenti HR, progettato per comunicare internamente una nuova direzione strategica. L'audio dovrebbe essere autorevole e chiaro, completato da uno stile visivo elegante e aziendale, impiegando la funzionalità di testo-a-video di HeyGen per generare una presentazione d'impatto con il Generatore di Dichiarazioni di Visione AI.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di 30 secondi emotivamente coinvolgente rivolto a potenziali donatori e volontari, mostrando la missione e l'impatto di un'organizzazione non-profit. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere toccante e speranzoso, con un focus sulla connessione umana, utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per garantire un'ampia accessibilità e creare video accattivanti per i loro sforzi di creazione di contenuti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale dinamico di 50 secondi per agenzie di marketing che presentano una nuova visione di prodotto o servizio a potenziali clienti. I visual dovrebbero essere innovativi ed eleganti, con una traccia audio coinvolgente, evidenziando i punti di forza unici del prodotto e dimostrando come questo creatore di video online consenta una rapida generazione di contenuti per i social media utilizzando i modelli e le scene professionali di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Dichiarazioni di Visione

Trasforma senza sforzo i tuoi obiettivi a lungo termine in video accattivanti con la nostra piattaforma alimentata dall'AI, rendendo la tua visione chiara e coinvolgente.

1
Step 1
Incolla la Tua Dichiarazione di Visione
Inizia inserendo il testo della tua dichiarazione di visione nel campo designato. La nostra piattaforma alimentata dall'AI trasformerà le tue parole in una base video.
2
Step 2
Seleziona un Modello Professionale
Sfoglia la nostra libreria diversificata per trovare il modello professionale perfetto che si allinea con il tuo brand e messaggio, fornendo una base raffinata per il tuo video.
3
Step 3
Scegli il Tuo Avatar AI
Personalizza il tuo video selezionando tra una gamma di avatar AI realistici per presentare la tua dichiarazione di visione, garantendo una consegna coinvolgente e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta completato, esporta facilmente il tuo video accattivante in vari formati, rendendolo pronto per la condivisione sui tuoi canali online desiderati con il nostro creatore di video online.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Comunicazione Interna e la Formazione

.

Migliora la formazione dei dipendenti e la comunicazione interna trasformando le dichiarazioni di visione in video AI coinvolgenti, aumentando la comprensione e l'allineamento.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di un video di dichiarazione di visione?

HeyGen è un Generatore di Dichiarazioni di Visione AI che trasforma il testo in video coinvolgenti senza sforzo. La sua piattaforma alimentata dall'AI ti consente di creare video di dichiarazioni di visione accattivanti senza competenze di editing avanzate, rendendo semplice la creazione di contenuti complessi.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per generare video accattivanti?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e voiceover AI per dare vita alla tua dichiarazione di visione. Queste funzionalità robuste, combinate con la capacità di testo-a-video, ti permettono di generare video accattivanti con narrazione realistica e personaggi diversi.

HeyGen può aiutarmi a generare rapidamente un video di dichiarazione di visione professionale?

Assolutamente, HeyGen semplifica il processo di creazione di un video di dichiarazione di visione professionale. Con l'accesso a modelli professionali e strumenti intuitivi, puoi generare rapidamente un video raffinato che comunica chiaramente i tuoi obiettivi a lungo termine.

HeyGen è adatto per creare vari tipi di contenuti video promozionali?

Sì, come creatore di video online versatile, HeyGen eccelle nella creazione di una vasta gamma di contenuti video promozionali e per i social media. Oltre alle dichiarazioni di visione, puoi produrre video coinvolgenti per marketing, formazione o qualsiasi altra esigenza di creazione di contenuti, completi di sottotitoli e opzioni di branding.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo