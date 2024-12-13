Generatore di Video di Formazione Virtuale: Crea Corsi Coinvolgenti Velocemente

Crea video di formazione professionali rapidamente con Avatar AI, aumentando il coinvolgimento per i team L&D.

Crea un video di 45 secondi per l'Onboarding dei nuovi dipendenti, utilizzando un avatar AI per introdurre la cultura aziendale e le procedure chiave. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e accogliente, incorporando un volto parlante amichevole su sfondi professionali, mentre l'audio dovrebbe presentare una voce chiara e accogliente generata utilizzando la capacità di generazione di voiceover di HeyGen, facilmente selezionabile dai Template e scene disponibili.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un modulo di Formazione Tecnica di 60 secondi per i team L&D, dimostrando una funzionalità software complessa con registrazioni animate dello schermo. L'approccio visivo dovrebbe essere pulito e istruttivo, impiegando una combinazione di catture dello schermo e animazioni sottili per evidenziare i passaggi chiave. L'audio presenterà una voce autorevole ma calma che spiega il processo, arricchita dal supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per elementi visivi supplementari e un chiaro testo-a-video da script per l'accuratezza.
Prompt di Esempio 2
Produci un aggiornamento di 30 secondi per l'Abilitazione alle Vendite che mostri una nuova funzionalità del prodotto per i team di vendita, progettato per essere impattante e conciso. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico ed energico, utilizzando tagli rapidi e testo su schermo per trasmettere informazioni in modo efficiente, con sottotitoli/caption prominenti generati da HeyGen per la massima accessibilità. Questo generatore di video AI convertirà senza problemi un breve script in un contenuto visivo coinvolgente, perfetto per una distribuzione rapida.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di Formazione sulla Conformità di 40 secondi per tutti i dipendenti, spiegando un aggiornamento delle politiche in modo chiaro e autorevole, adatto a varie piattaforme. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e diretto, garantendo che il messaggio sia facilmente comprensibile attraverso un sofisticato avatar AI che fornisce le informazioni essenziali. La capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen garantirà che questo contenuto cruciale del generatore di video di formazione virtuale si adatti perfettamente a qualsiasi schermo, dai desktop ai dispositivi mobili.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione Virtuale

Trasforma senza sforzo il tuo materiale di formazione in video coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, semplificando la creazione di contenuti per i team L&D e le diverse esigenze di formazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia redigendo i tuoi contenuti o incollando uno script esistente. Il nostro generatore di video di formazione virtuale trasforma rapidamente il tuo testo in un video coinvolgente, pronto per ulteriori perfezionamenti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo brand o esperto in materia. Questi presentatori AI daranno vita visivamente al tuo script.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Branding
Arricchisci il tuo video con voiceover AI dal suono naturale in più lingue. Personalizza lo stile visivo con controlli di branding, aggiungendo il tuo logo e colori.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Una volta perfezionato il tuo video di formazione, esportalo facilmente. Riceverai un file MP4 ad alta risoluzione ottimizzato per la distribuzione su tutte le tue piattaforme di apprendimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Contenuti di Formazione Complessi

Trasforma argomenti complessi, dalla formazione tecnica a quella sulla conformità, in lezioni video facilmente comprensibili e coinvolgenti per tutti i discenti.

Domande Frequenti

Come migliora HeyGen la creatività dei video di formazione virtuale?

HeyGen trasforma i tuoi contenuti di formazione utilizzando Avatar AI avanzati e Template diversificati. Puoi creare video di formazione virtuale dinamici con volti parlanti realistici e animazioni coinvolgenti, facendo risaltare i tuoi contenuti. HeyGen agisce come un potente generatore di video AI, dando vita visivamente ai tuoi script.

Posso creare rapidamente video di formazione coinvolgenti senza editing complesso usando HeyGen?

Sì, HeyGen semplifica la creazione di video di formazione con la sua interfaccia intuitiva e template personalizzabili. Genera video di formazione di qualità professionale semplicemente inserendo il tuo script, selezionando da una ricca libreria di script e lasciando che il generatore di testo-a-video di HeyGen faccia il resto. Questo consente una rapida produzione di contenuti senza la necessità di competenze di editing estese.

Quali opzioni creative offre HeyGen per voiceover e localizzazione nei contenuti di formazione?

HeyGen fornisce robusti voiceover AI, permettendoti di scegliere tra un'ampia gamma di voci e lingue per adattarsi perfettamente ai tuoi video di formazione. Inoltre, le nostre capacità di localizzazione video AI ti consentono di tradurre e adattare facilmente i tuoi contenuti per un pubblico globale diversificato, rendendo la tua formazione universalmente accessibile.

HeyGen supporta la personalizzazione del branding e dei media per la produzione di video di formazione professionali?

Assolutamente. HeyGen ti permette di integrare senza problemi l'identità unica del tuo brand in ogni video di formazione con controlli di branding completi, inclusi loghi e colori personalizzati. Puoi anche utilizzare la tua libreria multimediale o sfruttare l'ampio supporto stock di HeyGen per garantire che i tuoi materiali di formazione aziendale siano professionali e in linea con il brand.

