Crea un video coinvolgente di 1 minuto rivolto agli agenti immobiliari, dimostrando come utilizzare un creatore di video per tour virtuali per mostrare le proprietà. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e pulito, evidenziando le caratteristiche delle proprietà, accompagnato da una voce fuori campo autorevole ma amichevole. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare i punti di vendita chiave e guidare i potenziali acquirenti attraverso un tour virtuale, facendo prendere vita alle proprietà sullo schermo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video promozionale dinamico di 90 secondi per i responsabili marketing nel settore dell'ospitalità o culturale, mostrando l'attrattiva dei tour virtuali a 360 gradi per hotel, musei o showroom. Adotta uno stile visivo coinvolgente e cinematografico, con musica di sottofondo stimolante. Sfrutta la funzione di testo-a-video di HeyGen per narrare in modo efficiente gli aspetti unici e le esperienze immersive offerte da questi tour virtuali, attirando un pubblico più ampio.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video tutorial conciso di 45 secondi per i proprietari di piccole imprese di e-commerce, illustrando come creare tour virtuali di prodotti utilizzando un creatore di tour virtuali. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed elegante, con dimostrazioni chiare dei prodotti. Integra la generazione di voce fuori campo di HeyGen per fornire istruzioni precise e utili, permettendo agli utenti di costruire showroom online interattivi che migliorano il coinvolgimento dei clienti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo informativo di 2 minuti rivolto a sviluppatori web e responsabili tecnici, concentrandosi sui vantaggi tecnici dell'integrazione e dell'incorporamento di un tour virtuale nelle piattaforme esistenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro, conciso e diagrammatico, spiegando concetti come l'API per tour virtuali e le analisi avanzate. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per presentare informazioni tecniche complesse in un formato facile da comprendere, semplificando i processi di integrazione.
Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per Tour Virtuali

Crea tour virtuali accattivanti e interattivi rapidamente per coinvolgere il tuo pubblico e mostrare i tuoi spazi in modo professionale.

1
Step 1
Carica il Tuo Contenuto a 360 Gradi
Inizia caricando le tue foto o video panoramici a 360 gradi sulla piattaforma, formando la base dei tuoi tour virtuali immersivi a 360 gradi. La nostra libreria multimediale/supporto di stock aiuta a gestire i tuoi asset.
2
Step 2
Aggiungi Hotspot Interattivi
Migliora il tuo tour virtuale aggiungendo hotspot interattivi che collegano a informazioni aggiuntive, immagini o anche altre scene all'interno del tuo tour.
3
Step 3
Personalizza con Branding e Narrazione
Personalizza il tuo tour virtuale con controlli di branding White-label personalizzati, inclusi loghi e colori. Puoi anche utilizzare la nostra generazione di voce fuori campo per una narrazione guidata.
4
Step 4
Condividi e Incorpora il Tuo Tour
Condividi facilmente il tour virtuale direttamente o incorporalo senza problemi nel tuo sito web, assicurando che la tua creazione sia ottimizzata per la visualizzazione mobile su tutti i dispositivi.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora le Esperienze di Apprendimento dei Tour Virtuali

Integra video generati dall'AI nei tour virtuali per scopi educativi, creando corsi di apprendimento più efficaci e coinvolgenti.

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come creatore di video per tour virtuali?

HeyGen ti consente di creare video introduttivi o narrativi coinvolgenti per i tuoi tour virtuali sfruttando avatar AI e capacità di testo-a-video. Puoi generare voci fuori campo professionali da un copione per guidare gli spettatori attraverso la tua esperienza virtuale senza intoppi, migliorando la presentazione complessiva.

Quali opzioni di branding sono disponibili per i video di tour virtuali creati con HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il logo della tua azienda e colori personalizzati direttamente nei video che completano i tuoi tour virtuali. Questo assicura una presenza di marca coerente, professionale e senza etichette su tutti i tuoi contenuti visivi.

HeyGen può aiutare ad aggiungere elementi interattivi alle presentazioni di tour virtuali?

Mentre HeyGen si concentra sulla generazione di video AI, puoi migliorare le tue presentazioni di tour virtuali creando video dinamici con sottotitoli integrati e media ricchi dal supporto di stock di HeyGen. Questi video possono servire come schede interattive dettagliate o hotspot all'interno della tua piattaforma principale di tour virtuali, fornendo contesto aggiuntivo.

HeyGen è ottimizzato per creare video di tour virtuali adatti ai dispositivi mobili?

Sì, HeyGen assicura che i tuoi video relativi ai tour virtuali siano ottimizzati per esperienze di visualizzazione diverse attraverso opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione flessibili. Questa capacità consente al tuo contenuto video di essere facilmente incorporabile e apparire professionale su vari dispositivi mobili.

