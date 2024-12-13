Creatore di Video di Tour Virtuali per il Settore Immobiliare

Crea rapidamente video accattivanti di proprietà per agenti immobiliari sfruttando i diversi modelli e scene video di HeyGen.

Scopri come gli agenti immobiliari possono creare facilmente video accattivanti di tour virtuali di proprietà di 60 secondi per i loro annunci immobiliari, utilizzando i modelli e le scene innovativi di HeyGen per mostrare le proprietà con uno stile visivo moderno e dinamico e una traccia audio vivace e invitante progettata per catturare immediatamente l'attenzione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Impara a ottimizzare le tue presentazioni in questo video istruttivo di 90 secondi, rivolto ai responsabili del marketing immobiliare, che dimostra come utilizzare il software di tour virtuali di HeyGen integrando hotspot interattivi, completo di una voce fuori campo chiara e professionale e sottotitoli essenziali per massima chiarezza e coinvolgimento.
Prompt di Esempio 2
Potenzia la tua agenzia con un branding coerente in tutti i tuoi contenuti visivi: questo video di 45 secondi, rivolto ai team immobiliari, illustra come creare contenuti video immobiliari eleganti e brandizzati con gli avatar AI di HeyGen, garantendo uno stile visivo raffinato e un tono audio amichevole e professionale.
Prompt di Esempio 3
Padroneggia l'arte di presentare tour virtuali 3D dettagliati e planimetrie integrate in questa guida completa di 2 minuti per nuovi agenti immobiliari e agenti solitari, dove la capacità di testo-a-video da script di HeyGen combinata con il suo ampio supporto di libreria multimediale/stock consente una creazione user-friendly, offrendo immagini ispiratrici e una narrazione chiara e motivante.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Tour Virtuali di Proprietà

Crea tour virtuali di proprietà immersivi senza sforzo. Crea esperienze visive straordinarie per i tuoi annunci immobiliari con strumenti basati su AI e funzionalità di design intuitive.

1
Step 1
Scegli la Base del Tuo Progetto
Seleziona tra una varietà di 'Modelli e scene' pre-progettati ottimizzati per i tour di proprietà, oppure inizia con una tela bianca per personalizzare la tua esperienza di 'creatore di video di tour virtuali di proprietà' da zero.
2
Step 2
Aggiungi Media e Dettagli della Proprietà
Carica i media della tua proprietà, incluse foto ad alta risoluzione, clip video e 'planimetrie'. Utilizza il 'supporto libreria multimediale/stock' per arricchire il tuo progetto con immagini e informazioni pertinenti.
3
Step 3
Migliora con Narrazione e Interattività
Sfrutta gli 'strumenti basati su AI' per una 'generazione di voci fuori campo' senza interruzioni, aggiungendo una narrazione professionale per descrivere ogni stanza e caratteristica. Questo migliora il coinvolgimento del tour virtuale dello spettatore.
4
Step 4
Finalizza ed Esporta il Tuo Tour
Rivedi il tuo progetto completo di 'Tour Virtuali 3D' per garantire la perfezione. Utilizza 'ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto' per preparare il tuo video per varie piattaforme, garantendo qualità e portata ottimali per i tuoi annunci.

Casi d'Uso

Evidenzia le Storie di Successo degli Agenti

Sviluppa video coinvolgenti basati su AI per condividere testimonianze dei clienti e storie di successo, costruendo fiducia per i professionisti del settore immobiliare.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di tour virtuali di proprietà?

HeyGen sfrutta strumenti avanzati basati su AI e un'interfaccia intuitiva per semplificare la creazione di tour virtuali di alta qualità e annunci immobiliari. Gli utenti possono trasformare script in video coinvolgenti, utilizzando avatar AI e voci fuori campo, rendendo HeyGen una potente soluzione software per tour virtuali per agenti immobiliari.

Posso personalizzare i miei contenuti video immobiliari con le opzioni di branding di HeyGen?

Assolutamente! HeyGen consente agli agenti immobiliari di personalizzare completamente i loro video. Puoi applicare le tue opzioni di branding, inclusi loghi e colori specifici, e utilizzare vari modelli video per creare video immobiliari unici e professionali per i tuoi annunci.

Quali caratteristiche tecniche di editing offre HeyGen per creare tour virtuali 3D dettagliati?

HeyGen offre robuste caratteristiche tecniche di editing, inclusa un'editor video user-friendly con funzionalità di trascinamento, che consente un controllo preciso sui tuoi contenuti visivi di tour di proprietà. Puoi anche regolare i rapporti d'aspetto e aggiungere sottotitoli per ottimizzare i tuoi tour virtuali 3D per varie piattaforme, tutto progettato per migliorare i tuoi annunci immobiliari.

Come aiutano le capacità AI di HeyGen gli agenti immobiliari a generare rapidamente tour virtuali?

Gli strumenti basati su AI di HeyGen accelerano drasticamente la creazione di tour virtuali per gli agenti immobiliari. La funzione di testo-a-video consente una rapida generazione di contenuti da uno script, completata dalla generazione di voci fuori campo e dall'accesso a una libreria multimediale completa, riducendo significativamente i tempi di produzione per i tuoi annunci immobiliari.

