Il Creatore di Video con Presentatore Virtuale Definitivo
Crea senza sforzo video di marketing straordinari e presentazioni animate utilizzando avatar AI all'avanguardia.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Per i proprietari di piccole imprese e i team di marketing, crea un video esplicativo di 90 secondi che introduca i vantaggi di un nuovo servizio online. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, utilizzando grafica animata insieme a un presentatore virtuale dinamico, supportato da una voce fuori campo AI vivace e informativa. La capacità di HeyGen di trasformare un testo in video sarà fondamentale per trasformare un copione scritto in questa avvincente narrazione visiva.
Produci un video di marketing di 45 secondi rivolto a marketer digitali e manager e-commerce, mettendo in mostra i vantaggi chiave di un prodotto. L'estetica visiva dovrebbe essere dinamica e ricca di dettagli, incorporando filmati di alta qualità e animazioni di testo coinvolgenti, completati da una voce fuori campo AI persuasiva. Utilizza i modelli e le scene estensive di HeyGen per assemblare rapidamente un pezzo promozionale professionale e d'impatto.
Progetta una presentazione video di 2 minuti per educatori e comunicatori aziendali, riassumendo i risultati trimestrali o un concetto complesso. Lo stile visivo deve essere chiaro e conciso, utilizzando visualizzazioni di dati e diapositive semplici ed efficaci, con una voce fuori campo AI calda e articolata. Assicurati l'accessibilità generando automaticamente sottotitoli per l'intera presentazione video, rendendo il contenuto facilmente comprensibile per un pubblico diversificato.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione.
Migliora l'apprendimento e la ritenzione con video di formazione coinvolgenti alimentati da AI con presentatori virtuali.
Espandi la Creazione di Corsi.
Sviluppa e scala contenuti educativi a livello globale sfruttando presentatori virtuali per corsi diversificati.
Domande Frequenti
Come facilita HeyGen la creazione di video con presentatori virtuali con avatar AI?
HeyGen consente agli utenti di produrre video professionali con presentatori virtuali sfruttando avatar AI avanzati e una tecnologia di sintesi vocale AI realistica. Basta selezionare un avatar AI, inserire il tuo copione e HeyGen anima il tuo presentatore con sincronizzazione labiale ed espressioni naturali. Questo rende HeyGen un leader nella creazione di video con presentatori virtuali.
Quali risorse sono disponibili nella libreria multimediale e nella selezione di modelli di HeyGen?
HeyGen offre un'ampia libreria multimediale piena di risorse stock, insieme a una vasta collezione di modelli e scene progettati professionalmente. Queste risorse permettono agli utenti di creare rapidamente presentazioni video visivamente attraenti e coinvolgenti senza bisogno di media esterni. L'editor drag-and-drop integra perfettamente questi elementi.
HeyGen può generare video AI completi da un copione di testo?
Sì, HeyGen eccelle come generatore di video AI che può trasformare un semplice copione di testo in un video AI completo. Il suo scriptwriter AI aiuta a perfezionare il contenuto, che viene poi narrato dalla sintesi vocale AI e interpretato da un avatar AI, semplificando notevolmente il processo di creazione video.
Quali tipi di video possono essere creati utilizzando gli strumenti video AI di HeyGen?
HeyGen funziona come una piattaforma versatile di creazione video online, ideale per generare varie forme di presentazioni animate, inclusi video di marketing, video esplicativi e video di formazione. I suoi strumenti video AI intuitivi e le sue funzionalità semplificano la produzione di contenuti di alta qualità per scopi diversi.