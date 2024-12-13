Generatore di Video con Presentatore Virtuale per Creazione di Video AI Facile

Sfrutta avatar AI avanzati per trasformare il testo in video coinvolgenti istantaneamente, risparmiando tempo e risorse per marketing e comunicazioni interne.

Immagina un video di lancio prodotto di 30 secondi, vivace e progettato per piccoli imprenditori, con un avatar AI realistico che spiega con sicurezza le nuove funzionalità in uno stile visivo moderno e vivace, accompagnato da musica di sottofondo accattivante. Questo contenuto di marketing coinvolgente può essere creato senza sforzo utilizzando gli avatar AI di HeyGen e la funzionalità di testo-a-video da script.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un segmento istruttivo di 45 secondi per nuovi dipendenti o creatori di corsi online, presentando un avatar AI chiaro e amichevole che spiega un argomento complesso con una voce fuori campo calma e autorevole. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, arricchito dai vari Template e scene di HeyGen e da Sottotitoli/caption accurati per l'accessibilità, rendendo facile la produzione di video formativi complessi.
Prompt di Esempio 2
Crea un video esplicativo dinamico di 60 secondi per i social media rivolto ai creatori di contenuti, mostrando montaggi rapidi e coinvolgenti e musica di sottofondo energica per illustrare una nuova tendenza. Sfrutta l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen per visuali accattivanti e personalizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, assicurando che i tuoi video AI coinvolgenti catturino l'attenzione.
Prompt di Esempio 3
Crea un annuncio di comunicazione interna professionale di 30 secondi per team aziendali, consegnato da un avatar AI affidabile con una voce chiara e concisa, riflettendo il branding aziendale attraverso una personalizzazione visiva sottile. Questo metodo efficiente per creare comunicazioni interne beneficia della funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen e della generazione di Voiceover superiore, mantenendo uno stile visivo e audio coerente con il brand.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video con Presentatore Virtuale

Crea facilmente video professionali con presentatori virtuali potenziati dall'AI in pochi semplici passaggi, migliorando i tuoi contenuti con avatar coinvolgenti e script dinamici.

1
Step 1
Scrivi il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script video. La nostra piattaforma trasforma il tuo testo in un voiceover, pronto per essere consegnato dal tuo presentatore virtuale.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Sfoglia la nostra libreria diversificata di avatar AI e scegli il presentatore virtuale perfetto per rappresentare il tuo messaggio e il tuo brand sullo schermo.
3
Step 3
Personalizza la Tua Scena
Personalizza il tuo video scegliendo tra una varietà di template, aggiungendo sfondi personalizzati e incorporando gli elementi del tuo brand.
4
Step 4
Esporta la Tua Creazione
Una volta completato il tuo video, esportalo nel rapporto d'aspetto e nella risoluzione desiderati, pronto per essere condiviso con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Marketing e Pubblicità di Grande Impatto

.

Crea rapidamente video di marketing e pubblicità coinvolgenti con avatar AI, comunicando efficacemente il tuo messaggio e attirando clienti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la produzione creativa di video con l'AI?

HeyGen consente agli utenti di creare contenuti di marketing coinvolgenti e video formativi utilizzando avatar AI avanzati e capacità di generazione di testo-a-video. Puoi personalizzare completamente i tuoi video con Brandkit, template unici e filtri creativi per mantenere un'estetica coerente con il brand.

Cosa rende così potente il generatore di testo-a-video di HeyGen?

Il generatore di testo-a-video di HeyGen trasforma gli script in video AI di alta qualità con Presentatori AI realistici e voiceover naturali. Questo ti permette di creare contenuti senza sforzo e risparmiare tempo significativo rispetto alla produzione video tradizionale.

HeyGen supporta un'ampia personalizzazione per la creazione di video coerenti con il brand?

Assolutamente. HeyGen offre opzioni di personalizzazione complete, inclusa una Brandkit per gestire i tuoi asset, la possibilità di rimuovere sfondi e vari strumenti di editing video. Questo assicura che ogni video AI sia perfettamente allineato con l'identità del tuo brand e la tua visione creativa.

Come facilita HeyGen la localizzazione globale dei contenuti video?

HeyGen consente una localizzazione senza sforzo con funzionalità robuste di clonazione vocale e traduzione, supportando oltre 140 lingue per i tuoi video AI. Questo ti permette di raggiungere un pubblico più ampio con voiceover personalizzati e contenuti video con presentatori virtuali coinvolgenti.

