Generatore di Video di Orientamento Virtuale: Onboarding Potenziato dall'AI
Potenzia il tuo team con video di onboarding professionali, generati senza sforzo da un copione utilizzando le nostre avanzate capacità di testo in video.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video di orientamento professionale di 60 secondi su misura per i dipendenti remoti che si uniscono a una corporazione globale, enfatizzando la facilità di comprensione e accessibilità. Sfrutta i modelli video di HeyGen e scene pulite per presentare informazioni chiave, guidate dalla generazione di testo in video da un copione conciso. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e ispirata agli infografici, abbinata a una voce AI calma e autorevole, fornendo informazioni essenziali in modo fluido.
Sviluppa un video di formazione dinamico di 30 secondi rivolto ai dipendenti esistenti per introdurre rapidamente un nuovo aggiornamento software. Questo video dovrebbe incorporare tagli rapidi, media di cattura schermo dalla libreria multimediale e sottotitoli chiari per evidenziare le caratteristiche principali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce e informativo, con una voce fuori campo AI chiara e concisa e musica elettronica moderna per mantenere l'interesse durante il processo di apprendimento.
Che ne dici di produrre un video di benvenuto di 50 secondi per i proprietari di piccole imprese che introducono le politiche aziendali di base ai nuovi membri del team? Questo video dovrebbe essere creato facilmente utilizzando un creatore di video di onboarding semplicemente convertendo il testo in video da un copione scritto, ottimizzato per la visualizzazione mobile con ridimensionamento del rapporto d'aspetto. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo, accogliente e utilizzare una voce AI amichevole su uno sfondo acustico delicato, facendo sentire i nuovi membri del team a proprio agio.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi la Portata della Formazione e dell'Onboarding.
Crea e distribuisci in modo efficiente video di orientamento e formazione virtuali completi, raggiungendo facilmente un pubblico globale.
Migliora il Coinvolgimento nella Formazione.
Sfrutta avatar AI e contenuti dinamici per creare video di onboarding accattivanti che aumentano significativamente il coinvolgimento dei discenti e la ritenzione delle conoscenze.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare la nostra esperienza di onboarding con i video?
HeyGen è un avanzato generatore di video AI che trasforma i tuoi copioni in video di onboarding dinamici. Sfrutta i nostri diversi modelli video e avatar AI realistici per creare video di orientamento virtuale coinvolgenti senza sforzo, garantendo un'esperienza di onboarding avvincente per i nuovi assunti.
Quali opzioni creative offre HeyGen per video di formazione personalizzati?
HeyGen ti consente di creare video di formazione personalizzati utilizzando una vasta gamma di avatar AI e voci AI professionali. Puoi personalizzare le scene con controlli di branding, incorporare grafiche dinamiche e moderne e utilizzare la nostra libreria multimediale per creare contenuti video unici e di impatto attraverso un sofisticato editing video.
HeyGen può trasformare il testo in video di orientamento di alta qualità?
Assolutamente. HeyGen funziona come un potente generatore di testo in video, permettendoti di inserire semplicemente il tuo copione per produrre video di orientamento virtuale professionali. Questo processo semplificato, combinato con la generazione automatica di voce fuori campo e sottotitoli, rende la creazione di contenuti coinvolgenti incredibilmente efficiente.
Perché scegliere HeyGen per sviluppare video di formazione potenziati dall'AI?
HeyGen si distingue come un generatore di video AI che semplifica l'intero processo di editing video, dal copione all'esportazione finale. La nostra piattaforma offre modelli video personalizzabili, robuste capacità di testo in video e controlli di branding completi, permettendoti di produrre video di formazione professionali e coerenti rapidamente.