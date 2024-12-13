Generatore di Video di Orientamento Virtuale: Onboarding Potenziato dall'AI

Potenzia il tuo team con video di onboarding professionali, generati senza sforzo da un copione utilizzando le nostre avanzate capacità di testo in video.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di orientamento professionale di 60 secondi su misura per i dipendenti remoti che si uniscono a una corporazione globale, enfatizzando la facilità di comprensione e accessibilità. Sfrutta i modelli video di HeyGen e scene pulite per presentare informazioni chiave, guidate dalla generazione di testo in video da un copione conciso. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e ispirata agli infografici, abbinata a una voce AI calma e autorevole, fornendo informazioni essenziali in modo fluido.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di formazione dinamico di 30 secondi rivolto ai dipendenti esistenti per introdurre rapidamente un nuovo aggiornamento software. Questo video dovrebbe incorporare tagli rapidi, media di cattura schermo dalla libreria multimediale e sottotitoli chiari per evidenziare le caratteristiche principali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce e informativo, con una voce fuori campo AI chiara e concisa e musica elettronica moderna per mantenere l'interesse durante il processo di apprendimento.
Prompt di Esempio 3
Che ne dici di produrre un video di benvenuto di 50 secondi per i proprietari di piccole imprese che introducono le politiche aziendali di base ai nuovi membri del team? Questo video dovrebbe essere creato facilmente utilizzando un creatore di video di onboarding semplicemente convertendo il testo in video da un copione scritto, ottimizzato per la visualizzazione mobile con ridimensionamento del rapporto d'aspetto. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo, accogliente e utilizzare una voce AI amichevole su uno sfondo acustico delicato, facendo sentire i nuovi membri del team a proprio agio.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Orientamento Virtuale

Ottimizza l'onboarding dei nuovi assunti con video di orientamento dinamici e personalizzati generati rapidamente ed efficientemente, migliorando l'esperienza complessiva.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione di Orientamento
Inizia redigendo il tuo contenuto di orientamento. La nostra piattaforma agisce come un sofisticato generatore di testo in video, trasformando il tuo copione scritto in narrazioni video coinvolgenti per un'esperienza di onboarding senza soluzione di continuità.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI realistici per rappresentare la tua organizzazione. Abbina l'avatar scelto a una voce AI naturale, garantendo una consegna professionale e coerente per il tuo video di onboarding.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Arricchisci il tuo video con elementi visivi coinvolgenti utilizzando modelli video pre-progettati e scene personalizzate. Integra il logo della tua azienda, i colori e altri elementi di branding per mantenere la coerenza del marchio durante l'orientamento.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video e generarlo in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme. Esporta facilmente i tuoi video di onboarding completati per integrarli senza problemi nel tuo sistema di gestione dell'apprendimento o condividili direttamente con i nuovi assunti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Informazioni Complesse

Trasforma materiali di orientamento complessi e politiche aziendali intricate in formati video chiari e digeribili utilizzando il testo in video potenziato dall'AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la nostra esperienza di onboarding con i video?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che trasforma i tuoi copioni in video di onboarding dinamici. Sfrutta i nostri diversi modelli video e avatar AI realistici per creare video di orientamento virtuale coinvolgenti senza sforzo, garantendo un'esperienza di onboarding avvincente per i nuovi assunti.

Quali opzioni creative offre HeyGen per video di formazione personalizzati?

HeyGen ti consente di creare video di formazione personalizzati utilizzando una vasta gamma di avatar AI e voci AI professionali. Puoi personalizzare le scene con controlli di branding, incorporare grafiche dinamiche e moderne e utilizzare la nostra libreria multimediale per creare contenuti video unici e di impatto attraverso un sofisticato editing video.

HeyGen può trasformare il testo in video di orientamento di alta qualità?

Assolutamente. HeyGen funziona come un potente generatore di testo in video, permettendoti di inserire semplicemente il tuo copione per produrre video di orientamento virtuale professionali. Questo processo semplificato, combinato con la generazione automatica di voce fuori campo e sottotitoli, rende la creazione di contenuti coinvolgenti incredibilmente efficiente.

Perché scegliere HeyGen per sviluppare video di formazione potenziati dall'AI?

HeyGen si distingue come un generatore di video AI che semplifica l'intero processo di editing video, dal copione all'esportazione finale. La nostra piattaforma offre modelli video personalizzabili, robuste capacità di testo in video e controlli di branding completi, permettendoti di produrre video di formazione professionali e coerenti rapidamente.

