Crea un video di annuncio virtuale coinvolgente di 45 secondi per il lancio di un prodotto rivoluzionario, rivolto agli appassionati di tecnologia e ai primi adottanti. Utilizza uno stile visivo elegante e futuristico con transizioni dinamiche e una colonna sonora elettronica ottimista. Impiega gli avatar AI di HeyGen per presentare le caratteristiche principali con un tono professionale e coinvolgente, mostrando l'innovazione dietro la tua nuova offerta come un generatore di video di annuncio virtuale leader.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di annuncio invitante di 30 secondi per coinvolgere i dipendenti in un prossimo evento virtuale aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e collaborativo, con illustrazioni allegre e musica di sottofondo edificante. Assicurati la massima inclusività utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per trasmettere chiaramente i dettagli importanti a tutti gli spettatori, rendendo questo uno strumento efficace per la creazione di video di annuncio.
Prompt di Esempio 2
Genera un video informativo di 60 secondi che spiega un aggiornamento software significativo agli utenti e sviluppatori esistenti. Concentrati su un'estetica visiva pulita e professionale con registrazioni dello schermo nitide e una voce fuori campo autorevole ma accessibile. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire efficacemente le note di aggiornamento in un video chiaro e conciso, servendo come un potente generatore di video AI per comunicazioni tecniche.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di auguri festivi vivace di 25 secondi per i follower sui social media, trasmettendo allegria festiva e un'offerta speciale. Adotta uno stile visivo vivace e colorato con animazioni giocose e musica di sottofondo gioiosa e stagionale. Sfoglia i modelli e le scene di HeyGen per trovare rapidamente un design coinvolgente che renda la creazione di questo video di annuncio un gioco da ragazzi, utilizzando modelli di video di annuncio pre-progettati per un rapido dispiegamento.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Annuncio Virtuale

Crea annunci video sorprendenti con l'AI. Trasforma facilmente le tue idee in video professionali e coinvolgenti in soli quattro semplici passaggi.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Video
Inizia selezionando tra vari modelli di video di annuncio o inserisci il tuo script per generare istantaneamente contenuti video utilizzando il nostro generatore di video AI. Questo stabilisce la base per il tuo messaggio.
2
Step 2
Aggiungi Elementi AI Coinvolgenti
Personalizza il tuo annuncio incorporando avatar AI per presentare il tuo messaggio. Puoi anche generare una voce fuori campo dal suono naturale per catturare il tuo pubblico.
3
Step 3
Applica Elementi Visivi e Branding
Migliora il tuo video includendo video di stock rilevanti dalla nostra vasta libreria. Assicurati la coerenza del brand applicando i tuoi controlli di branding unici, come loghi e colori.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Creazione
Finalizza il tuo annuncio generando automaticamente sottotitoli per migliorare l'accessibilità e la portata. Una volta completato, esporta il tuo video per una condivisione senza problemi sui social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Annunci Aziendali Ispiratori

Consegna annunci video edificanti e motivazionali ai dipendenti o agli stakeholder, promuovendo un sentimento positivo e una forte cultura aziendale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare annunci video coinvolgenti?

HeyGen è un potente generatore di video AI che ti consente di produrre facilmente video di annuncio virtuali coinvolgenti. Sfrutta la nostra vasta libreria di modelli di video di annuncio e avatar AI personalizzabili per dare vita ai tuoi messaggi, rendendo le tue comunicazioni più impattanti e coinvolgenti.

HeyGen può generare rapidamente video di annuncio professionali?

Assolutamente. HeyGen semplifica il processo di produzione video, permettendoti di creare rapidamente video di annuncio di alta qualità. Basta utilizzare il testo per video dal tuo script, scegliere tra i nostri diversi avatar AI e generare un video rifinito in pochi minuti, risparmiando tempo e risorse significativi.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i modelli di video di annuncio di HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di adattare i modelli di video di annuncio per abbinare perfettamente l'identità della tua azienda. Puoi facilmente aggiungere il tuo logo, specificare i colori del brand, incorporare video di stock rilevanti e utilizzare strumenti di editing per creare un annuncio video unico e professionale.

HeyGen supporta funzionalità avanzate per gli annunci video?

Sì, HeyGen offre strumenti completi per migliorare i tuoi annunci video, inclusa la generazione automatica di voiceover e sottotitoli auto-generati. Puoi anche aggiungere testo, musica e integrare elementi dalla nostra libreria multimediale, assicurando che il tuo video finale sia rifinito e accessibile a un pubblico più ampio.

