Generatore di Video di Annuncio Virtuale per Creazione Rapida e Facile
Crea annunci video professionali istantaneamente utilizzando i nostri avanzati avatar AI e modelli pronti all'uso.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Progetta un video di annuncio invitante di 30 secondi per coinvolgere i dipendenti in un prossimo evento virtuale aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e collaborativo, con illustrazioni allegre e musica di sottofondo edificante. Assicurati la massima inclusività utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per trasmettere chiaramente i dettagli importanti a tutti gli spettatori, rendendo questo uno strumento efficace per la creazione di video di annuncio.
Genera un video informativo di 60 secondi che spiega un aggiornamento software significativo agli utenti e sviluppatori esistenti. Concentrati su un'estetica visiva pulita e professionale con registrazioni dello schermo nitide e una voce fuori campo autorevole ma accessibile. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire efficacemente le note di aggiornamento in un video chiaro e conciso, servendo come un potente generatore di video AI per comunicazioni tecniche.
Produci un video di auguri festivi vivace di 25 secondi per i follower sui social media, trasmettendo allegria festiva e un'offerta speciale. Adotta uno stile visivo vivace e colorato con animazioni giocose e musica di sottofondo gioiosa e stagionale. Sfoglia i modelli e le scene di HeyGen per trovare rapidamente un design coinvolgente che renda la creazione di questo video di annuncio un gioco da ragazzi, utilizzando modelli di video di annuncio pre-progettati per un rapido dispiegamento.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Annunci Coinvolgenti per i Social Media.
Crea rapidamente annunci video accattivanti ottimizzati per le piattaforme social per aumentare la portata e l'interazione.
Annunci Promozionali ad Alto Impatto.
Produci potenti annunci video basati sui dati in pochi minuti, assicurando che i tuoi messaggi si distinguano e raggiungano gli obiettivi della campagna.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutarmi a creare annunci video coinvolgenti?
HeyGen è un potente generatore di video AI che ti consente di produrre facilmente video di annuncio virtuali coinvolgenti. Sfrutta la nostra vasta libreria di modelli di video di annuncio e avatar AI personalizzabili per dare vita ai tuoi messaggi, rendendo le tue comunicazioni più impattanti e coinvolgenti.
HeyGen può generare rapidamente video di annuncio professionali?
Assolutamente. HeyGen semplifica il processo di produzione video, permettendoti di creare rapidamente video di annuncio di alta qualità. Basta utilizzare il testo per video dal tuo script, scegliere tra i nostri diversi avatar AI e generare un video rifinito in pochi minuti, risparmiando tempo e risorse significativi.
Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i modelli di video di annuncio di HeyGen?
HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di adattare i modelli di video di annuncio per abbinare perfettamente l'identità della tua azienda. Puoi facilmente aggiungere il tuo logo, specificare i colori del brand, incorporare video di stock rilevanti e utilizzare strumenti di editing per creare un annuncio video unico e professionale.
HeyGen supporta funzionalità avanzate per gli annunci video?
Sì, HeyGen offre strumenti completi per migliorare i tuoi annunci video, inclusa la generazione automatica di voiceover e sottotitoli auto-generati. Puoi anche aggiungere testo, musica e integrare elementi dalla nostra libreria multimediale, assicurando che il tuo video finale sia rifinito e accessibile a un pubblico più ampio.