Creatore di Video Virali: Crea Contenuti Coinvolgenti Velocemente

Genera cortometraggi e video virali per i social media istantaneamente, sfruttando le potenti capacità di testo a video da script.

Crea un video istruttivo di 1 minuto per piccoli imprenditori e responsabili marketing, mostrando come HeyGen automatizza la produzione video. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, utilizzando registrazioni dello schermo e testi sovrapposti concisi per evidenziare la facilità di generare voiceover professionali e sottotitoli automatici, semplificando così l'automazione del flusso di lavoro per la sottotitolazione automatica AI.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
È necessario un segmento educativo di 90 secondi, rivolto a marketer digitali e creatori di e-learning, che illustri la potenza degli avatar AI di HeyGen. Utilizza uno stile visivo moderno e coinvolgente, con avatar AI diversi che presentano informazioni in modo impeccabile da un input di script a video. L'audio dovrebbe essere amichevole ed educativo, enfatizzando la rapidità con cui si può generare contenuto professionale e coinvolgente utilizzando questo generatore di video AI.
Prompt di Esempio 2
Produci un video tutorial di 45 secondi dal ritmo veloce rivolto a creatori di contenuti per social media e freelance, dimostrando le capacità intuitive di editing video di HeyGen. I visual dovrebbero essere dinamici e accattivanti, passando rapidamente tra vari modelli e scene e mostrando l'integrazione senza sforzo di elementi dalla libreria multimediale/supporto stock. Una colonna sonora vivace accompagnata da una narrazione chiara ed energica metterà in evidenza quanto velocemente gli utenti possano ottenere una creazione di contenuti per social media raffinata.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video dimostrativo completo di 2 minuti per appassionati di tecnologia e team di produzione video, evidenziando l'automazione avanzata del flusso di lavoro di HeyGen. La presentazione visiva dovrebbe essere elegante e dimostrare precisione tecnica, concentrandosi sulla funzione di ridimensionamento e esportazione senza soluzione di continuità per adattare i contenuti a diverse piattaforme. Una voce narrante calma e autorevole spiegherà i guadagni di efficienza ottenuti utilizzando la funzionalità di script a video, posizionando HeyGen come un robusto creatore di video virali per una generazione di contenuti semplificata.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Virali

Crea video accattivanti e condivisibili per i social media rapidamente ed efficientemente. Sfrutta l'AI per semplificare il tuo processo di creazione di contenuti e raggiungere un pubblico più ampio.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Coinvolgente
Inizia inserendo il tuo testo o sfruttando il Generatore di Script AI per delineare rapidamente il contenuto del tuo video. Questo trasforma le tue idee in uno script pronto per la produzione, fungendo da base per il tuo video virale.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI e Scene
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per narrare il tuo messaggio, o seleziona un modello professionale dalla nostra libreria. Personalizza le scene per allinearle all'estetica del tuo brand, garantendo un aspetto raffinato.
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli e Voiceover
Migliora l'accessibilità e il coinvolgimento generando automaticamente sottotitoli precisi per il tuo video. Puoi anche perfezionare il voiceover per adattarlo al tono desiderato, rendendo il tuo messaggio più chiaro e impattante.
4
Step 4
Esporta per i Social Media
Una volta completato il tuo video, esportalo facilmente in vari formati di aspetto ottimizzati per le piattaforme social più popolari come YouTube, TikTok e Reels. Questo assicura che il tuo contenuto virale sia perfettamente formattato e pronto per essere condiviso con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Contenuti Virali Ispiratori

.

Crea e condividi facilmente video ispiratori e motivazionali con l'AI, progettati per risuonare con il pubblico e raggiungere una vasta viralità.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con l'AI avanzata?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e capacità di testo a video per trasformare gli script in video coinvolgenti in modo efficiente. Questo semplifica il tuo flusso di lavoro di creazione di contenuti, permettendoti di produrre rapidamente video di alta qualità per i social media. Funziona come un potente generatore di video AI, rendendo semplici i compiti complessi.

HeyGen può personalizzare i video per specifici brand e piattaforme diverse?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, inclusi loghi e colori personalizzati, per garantire che i tuoi video siano in linea con l'identità del tuo brand. Puoi anche utilizzare varie opzioni di ridimensionamento dell'aspetto per ottimizzare i tuoi contenuti per piattaforme come YouTube, TikTok e Instagram Reels.

Quali strumenti offre HeyGen per migliorare l'accessibilità e l'efficienza della produzione video?

HeyGen offre funzionalità integrate di sottotitolazione automatica AI e generazione di voiceover per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento dei video. Questi strumenti, combinati con capacità intuitive di editing video, automatizzano parti cruciali del tuo flusso di lavoro, risparmiando tempo significativo nella creazione di contenuti.

HeyGen aiuta nella scrittura di script e fornisce risorse creative per contenuti virali?

Sì, HeyGen dispone di un Generatore di Script AI e una ricca libreria di modelli e media stock per ispirare e accelerare la tua creazione di contenuti. Questo rende HeyGen un efficace creatore di video virali, permettendoti di generare una vasta gamma di video coinvolgenti e potenzialmente virali per qualsiasi scopo.

