Eleva le Tue Presentazioni con il Nostro Creatore di Video Pitch

Trasforma il tuo copione in un video professionale senza sforzo con il nostro AI da testo a video.

Crea un video conciso di 60 secondi che dimostri come la tecnologia degli avatar AI di HeyGen semplifica la creazione di contenuti di formazione tecnica per i nuovi ingegneri, utilizzando uno stile visivo chiaro e professionale e una voce narrante generata dall'AI informativa, concentrandosi sulla generazione precisa del copione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video demo di prodotto dinamico di 90 secondi, rivolto a potenziali investitori e clienti aziendali, mostrando le caratteristiche principali di un aggiornamento software con uno stile visivo e audio coinvolgente e moderno, arricchito dal supporto della vasta libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini accattivanti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di presentazione persuasivo di 2 minuti, mirato a ottenere finanziamenti iniziali, adottando un'estetica raffinata e ad alta risoluzione con una voce narrante sicura e articolata, evidenziando l'uso dei modelli e delle scene di HeyGen per costruire un creatore di presentazioni video professionale.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 1 minuto che spieghi visualizzazioni di dati complesse agli analisti di marketing, impiegando uno stile visivo pulito ed educativo con audio preciso, e dimostrando come il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen garantiscano una visione ottimale su varie piattaforme social.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pitch

Crea rapidamente presentazioni per investitori e demo di prodotto con la nostra piattaforma video AI intuitiva, trasformando le tue idee in presentazioni professionali senza sforzo.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia con un Copione
Scegli da una vasta libreria di modelli progettati per vari pitch, o incolla il tuo copione per generare automaticamente le scene iniziali. Questo ti aiuta a iniziare rapidamente ed efficientemente.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Contenuti e Avatar AI
Integra il tuo testo, immagini e video. Poi, seleziona un avatar AI per narrare il tuo pitch, garantendo una consegna professionale e coinvolgente.
3
Step 3
Genera la Narrazione AI per il Tuo Copione
Trasforma il tuo copione in un discorso dal suono naturale con la nostra funzione di narrazione AI, dando vita al tuo pitch senza bisogno di registrare la tua voce.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Pitch Professionale
Finalizza il tuo video scegliendo il rapporto d'aspetto desiderato ed esporta senza sforzo il tuo video pitch professionale di alta qualità, pronto per essere condiviso con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Estratti di Pitch Coinvolgenti per i Social

Trasforma pitch più lunghi in clip video concise e coinvolgenti perfette per i social media, espandendo la tua portata e attirando potenziali investitori o clienti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di un video pitch AI?

HeyGen utilizza un'AI avanzata per trasformare i tuoi copioni di testo in video pitch AI coinvolgenti. La nostra piattaforma semplifica l'intero processo, dalla generazione di contenuti video professionali con avatar AI alla produzione automatica di sottotitoli di alta qualità, garantendo che il tuo messaggio venga trasmesso efficacemente come un sofisticato creatore di presentazioni video.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per il branding all'interno delle presentazioni video?

HeyGen fornisce controlli di branding tecnici robusti per garantire che le tue presentazioni video siano perfettamente allineate con l'identità della tua azienda. Puoi facilmente integrare il logo della tua azienda, colori specifici del brand e sfruttare vari modelli per creare un video pitch veramente professionale che risuoni con il tuo pubblico.

Posso modificare e creare facilmente una presentazione video professionale usando HeyGen?

Sì, HeyGen dispone di un editor intuitivo drag-and-drop, rendendolo un editor video online facile da usare per chiunque, indipendentemente dall'esperienza precedente. Puoi assemblare rapidamente una presentazione video professionale senza bisogno di una conoscenza approfondita dell'editing, consentendo la creazione efficiente di contenuti coinvolgenti.

HeyGen supporta la collaborazione remota per lo sviluppo di video pitch online?

HeyGen facilita una collaborazione remota senza interruzioni, permettendo ai team di lavorare insieme su video pitch online da qualsiasi luogo. La nostra piattaforma supporta la condivisione asincrona, garantendo che tutti possano contribuire e rivedere i contenuti in modo efficiente, rendendolo un creatore di pitch online ideale per team distribuiti.

