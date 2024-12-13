Generatore di Video con Risorse di Stock: Crea Video Coinvolgenti Velocemente

Sfrutta la nostra vasta libreria multimediale e il generatore di video AI per creare contenuti accattivanti per marketing e social media, rapidamente.

Sviluppa un tutorial tecnico di 1 minuto per sviluppatori e professionisti IT, dimostrando l'integrazione senza soluzione di continuità di una nuova API utilizzando un generatore di video con risorse di stock. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, schematico e professionale, incorporando elementi registrati dallo schermo con transizioni eleganti. L'audio dovrebbe presentare una voce fuori campo chiara, autorevole e tecnica, creata in modo efficiente con la capacità di testo-a-video di HeyGen per spiegare passaggi complessi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di marketing di 45 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e marketer digitali, illustrando come promuovere efficacemente un prodotto sfruttando l'ampia libreria multimediale/supporto di stock di HeyGen. Il video dovrebbe avere uno stile visivo dinamico, coinvolgente e positivo, mostrando filmati B-roll del prodotto accattivanti mescolati con risorse di stock moderne. Una voce fuori campo vivace, amichevole e persuasiva guiderà il pubblico attraverso il processo creativo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione interna di 90 secondi per nuovi dipendenti e team di vendita, concentrandoti sull'utilizzo del generatore di video AI di HeyGen per creare dimostrazioni di prodotto coinvolgenti. L'estetica visiva dovrebbe essere professionale, istruttiva e coinvolgente, incorporando testo interattivo sullo schermo ed esempi. Questo video presenterà in modo prominente gli avatar AI di HeyGen e la generazione precisa di Voiceover per offrire un'esperienza di apprendimento coerente e personalizzata.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di suggerimenti rapidi di 30 secondi su misura per i gestori di social media e i creatori di contenuti, evidenziando come creare video social coinvolgenti in modo efficiente utilizzando i diversi Modelli e scene di HeyGen. Lo stile visivo deve essere veloce, vivace e ottimizzato per la visualizzazione mobile, dimostrando un rapido assemblaggio dei contenuti. Musica energica e l'inclusione di Sottotitoli/caption di HeyGen garantiranno un'ampia accessibilità e impatto su varie piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video AI con Risorse di Stock

Crea facilmente video straordinari con il nostro generatore AI e la ricca libreria di risorse di stock, perfetti per marketing, social media e altro.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia la creazione del tuo video selezionando un modello professionale o generando uno script utilizzando prompt di testo per il tuo contenuto.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi Dinamici
Migliora il tuo video scegliendo dalla nostra vasta libreria multimediale di risorse di stock, o integra avatar AI realistici per presentare il tuo messaggio.
3
Step 3
Personalizza e Affina
Personalizza il tuo video con controlli di branding, regola i rapporti d'aspetto e aggiungi sottotitoli e didascalie per la massima accessibilità e impatto.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video di alta qualità ed esportalo in vari rapporti d'aspetto, pronto per essere condiviso su tutti i tuoi canali di marketing e piattaforme social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Espandi l'E-learning e la Formazione

.

Sviluppa video educativi e moduli di formazione in modo efficiente, sfruttando AI e risorse visive di stock per coinvolgere efficacemente un pubblico globale.

background image

Domande Frequenti

Come garantisce HeyGen l'accessibilità e il coinvolgimento del pubblico nei video?

HeyGen migliora i contenuti video generando automaticamente sottotitoli e didascalie precisi, rendendo il tuo messaggio accessibile a un pubblico più ampio. Questa funzione assicura che i tuoi video soddisfino gli standard di accessibilità e aumentino il coinvolgimento degli spettatori.

HeyGen può integrare branding personalizzato e risorse di stock nei video generati?

Sì, HeyGen offre supporto completo alla libreria multimediale, consentendo l'integrazione senza soluzione di continuità di risorse di stock di alta qualità e degli elementi specifici del tuo branding. Questo assicura che i tuoi output del generatore di video AI mantengano un'identità di marca coerente ed estetica professionale.

Quali opzioni di personalizzazione tecnica sono disponibili per la creazione di video con HeyGen?

HeyGen offre funzionalità di personalizzazione robuste, inclusi controlli avanzati per il branding di loghi e colori, e ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto per diverse piattaforme. Queste capacità tecniche assicurano che la creazione del tuo video si allinei perfettamente con le tue esigenze di produzione specifiche.

HeyGen supporta l'integrazione API per flussi di lavoro video automatizzati?

Assolutamente. HeyGen offre accesso API, consentendo agli sviluppatori di integrare le sue potenti capacità di generazione video AI direttamente nei sistemi esistenti e nei flussi di lavoro automatizzati. Questo fornisce una soluzione tecnica per la produzione di contenuti video su larga scala.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo