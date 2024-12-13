generatore di video con voci AI: Crea Contenuti Coinvolgenti

Trasforma il tuo script in un video professionale con immagini accattivanti e generazione di voiceover realistici.

Crea un video promozionale di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando come un nuovo servizio di marketing possa semplificare la loro comunicazione. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso, moderno ed energico con transizioni dinamiche, accompagnato da una musica di sottofondo vivace e una voce AI chiara e amichevole generata attraverso la potente capacità di HeyGen di trasformare il testo in video, evidenziando la facilità di creare contenuti professionali con questo generatore di video con voci AI.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video esplicativo animato di 45 secondi per studenti e nuovi dipendenti, scomponendo una complessa funzionalità software in passaggi comprensibili. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e simile a un'infografica, con grafiche illustrative coinvolgenti e un avatar AI calmo e autorevole dalla libreria di HeyGen, animato con una generazione di voiceover precisa per rendere l'apprendimento semplice, posizionando HeyGen come un leader nel generatore di video AI.
Prompt di Esempio 2
Produci un teaser accattivante di 15 secondi per i social media rivolto a giovani adulti esperti di tecnologia, creando attesa per il lancio di un nuovo prodotto. Utilizza tagli veloci, grafiche in movimento alla moda e colori vivaci nello stile visivo, sottolineato da musica energica e frasi d'impatto consegnate da un avatar AI dinamico utilizzando uno dei Template & scene disponibili di HeyGen, dimostrando la rapida creazione possibile con un generatore di video da testo.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di comunicazione interna di 60 secondi per i dipendenti dell'azienda, delineando nuovi aggiornamenti procedurali. Mantieni uno stile visivo professionale, pulito e aziendale, incorporando registrazioni dello schermo pertinenti o filmati di stock concisi per illustrare i punti chiave, abbinati a una voce AI chiara e neutra che garantisce la chiarezza delle informazioni, e utilizza i Sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità per tutti gli spettatori, mostrando la potenza di un generatore di video AI per la formazione aziendale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video con Voci AI

Trasforma il testo in video professionali e coinvolgenti con voci AI realistiche e immagini dinamiche in pochi semplici passaggi, rendendo la creazione di video senza sforzo.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script nel generatore di video da testo. Questo costituirà la base per i tuoi clip video AI dinamici.
2
Step 2
Seleziona una Voce AI
Scegli tra una vasta gamma di Voci AI realistiche per narrare i tuoi contenuti. La nostra avanzata generazione di voiceover garantisce voiceover naturali e dal suono umano.
3
Step 3
Aggiungi Immagini o Avatar AI
Migliora il tuo video aggiungendo immagini dalla nostra libreria multimediale o selezionando un avatar AI. Questi elementi trasformano le tue idee in video coinvolgenti.
4
Step 4
Genera il Tuo Video
Una volta impostati il tuo script, la voce e le immagini, genera semplicemente il tuo video professionale. Il generatore di video AI produrrà un video straordinario per te.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea più corsi e raggiungi più studenti in tutto il mondo

.

Sviluppa e fornisci contenuti educativi in modo efficiente utilizzando generatori di video AI e voci AI realistiche, espandendo la tua portata e coinvolgendo più studenti.

background image

Domande Frequenti

Come HeyGen consente agli utenti di creare video AI straordinari?

HeyGen agisce come un potente "generatore di video AI", trasformando le tue idee creative in "video straordinari" con facilità. Permette agli utenti di sfruttare appieno le "funzionalità potenziate dall'AI" per produrre contenuti video professionali e coinvolgenti, semplificando l'intero processo di "produzione video".

Quali tipi di avatar AI possono migliorare i miei video HeyGen?

HeyGen offre una vasta gamma di "avatar AI" di alta qualità che danno vita ai tuoi script, rendendo i tuoi "video AI" più coinvolgenti. Puoi scegliere tra vari stili e persino utilizzare opzioni avanzate di "personalizzazione" per allinearti perfettamente con i "mezzi di narrazione visiva" del tuo brand.

Quanto efficacemente HeyGen converte il testo in contenuti video dinamici?

HeyGen eccelle come un leader nel "generatore di video da testo", convertendo senza sforzo i tuoi "prompt di testo" in immagini accattivanti. Utilizzando avanzate "voci AI" e un'impressionante "precisione di sincronizzazione labiale", garantisce che il tuo messaggio venga trasmesso in modo chiaro e professionale, rendendo il "montaggio video" complesso semplice.

HeyGen offre voci AI realistiche per la narrazione video?

Assolutamente, HeyGen fornisce una vasta selezione di "voci AI realistiche" che offrono "voiceover dal suono umano" per i tuoi video. Con supporto per "oltre 40 lingue", queste voci naturali e di alta qualità assicurano che i tuoi contenuti siano accessibili e coinvolgenti, migliorando la comunicazione globale e gli sforzi di "localizzazione".

