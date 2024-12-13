strumento generatore di video: Crea Video AI Facilmente

Trasforma le tue idee in video di alta qualità utilizzando la nostra funzione intuitiva di testo-a-video da script.

Crea un video esplicativo dinamico di 45 secondi rivolto agli appassionati di tecnologia, spiegando un concetto complesso di AI con uno stile visivo pulito e moderno e una voce narrante professionale e coinvolgente. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen e la funzione di testo-a-video da script per illustrare principi avanzati in modo chiaro e conciso, rendendo l'astratto accessibile attraverso vivide animazioni.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale accattivante di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, presentando un nuovo prodotto con uno stile visivo luminoso ed energico e una traccia audio vivace e accattivante. Utilizza i numerosi modelli e scene di HeyGen insieme alla sua potente generazione di voiceover per produrre rapidamente un video di alta qualità che risuoni con i potenziali clienti in cerca di efficienza e risultati professionali.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di marketing toccante di 60 secondi, ideale per i potenziali clienti, presentando una storia di successo avvincente raccontata con un'estetica visiva empatica e calda e una voce narrante sincera e relazionabile. Migliora la narrazione utilizzando i sottotitoli automatici di HeyGen per garantire la massima portata e chiarezza, creando una testimonianza autentica e coinvolgente che costruisce fiducia e connessione.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video istruttivo rapido di 15 secondi per principianti, dimostrando un compito semplice con uno stile visivo chiaro e passo-passo e una narrazione audio concisa e informativa. Impiega la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per generare rapidamente il contenuto, garantendo una facile comprensione, e poi utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottimizzarlo per varie piattaforme social.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona uno Strumento Generatore di Video

Trasforma senza sforzo i tuoi concetti in immagini accattivanti. Crea rapidamente e facilmente video generati dall'AI professionali, trasformando le tue idee in storie visive coinvolgenti senza editing complesso.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script nell'editor per convertire istantaneamente il tuo testo in un video coinvolgente utilizzando la nostra funzione di testo-a-video, ideale per creare video generati dall'AI.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Dai vita al tuo messaggio scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI che possono parlare il tuo script con espressioni realistiche, fungendo da presentatori virtuali.
3
Step 3
Genera il Tuo Voiceover
Aggiungi un tocco professionale al tuo video generando un voiceover realistico che si adatta perfettamente al tono e al tempo del tuo script utilizzando le nostre capacità di generazione di voiceover.
4
Step 4
Applica i Controlli di Branding
Assicurati che il tuo video sia in linea con l'identità del tuo marchio applicando controlli di branding personalizzati, inclusi loghi e schemi di colori, essenziali per i video di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze in video AI dinamici che mettono in evidenza esperienze positive dei clienti, costruendo fiducia e credibilità per il tuo marchio.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI?

HeyGen consente agli utenti di produrre video AI straordinari con facilità, trasformando il testo in contenuti video dinamici. Il suo avanzato generatore di avatar AI e le voci AI realistiche danno vita agli script, rendendo la creazione di video professionali accessibile a tutti.

Che tipi di video posso creare con il generatore di video AI di HeyGen?

Il generatore di video AI di HeyGen supporta diverse esigenze creative, permettendoti di produrre video promozionali di alta qualità, video esplicativi coinvolgenti e video di marketing d'impatto. Sfrutta i modelli predefiniti e gli strumenti potenziati dall'AI per visualizzare le tue idee in modo efficiente.

HeyGen può convertire il testo in video con voci realistiche?

Assolutamente! HeyGen eccelle come strumento di testo-a-video, offrendo un'ampia selezione di voci AI realistiche per narrare i tuoi contenuti. Puoi anche personalizzare gli avatar AI e sincronizzare l'audio senza problemi per una narrazione coinvolgente.

HeyGen supporta il branding e i media ricchi nei video AI?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti per integrare il tuo logo e i tuoi colori nei video generati dall'AI. Puoi anche arricchire i tuoi progetti con una libreria di media ricchi, trasformando immagini statiche in segmenti video coinvolgenti per piattaforme come i social media.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo