Piattaforma di Generazione Video per Creazione di Video AI Facile
Produci contenuti video coinvolgenti in pochi minuti con avatar AI realistici progettati per catturare il tuo pubblico.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video istruttivo di 1,5 minuti rivolto ai team di supporto tecnico, mostrando come risolvere i problemi comuni all'interno di una piattaforma di generazione video. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere diretto e informativo, impiegando grafica pulita e un ritmo costante. Includi un avatar AI per presentare i passaggi di risoluzione dei problemi, arricchito dal supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per i visual pertinenti.
Sviluppa un video di confronto di 2 minuti per i responsabili IT che valutano diverse soluzioni di video generativo AI. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale e analitico, utilizzando schermi divisi e visualizzazioni di dati per evidenziare le differenze chiave, con una voce fuori campo autorevole. Sfrutta i sottotitoli/caption di HeyGen per garantire chiarezza sulle specifiche tecniche e utilizza vari modelli e scene per strutturare efficacemente il confronto.
Crea un video esplicativo di 1 minuto per i product manager, dettagliando le nuove funzionalità di supporto multilingue di un generatore di testo in video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, utilizzando animazioni per illustrare la portata globale, accompagnato da una voce fuori campo chiara ed entusiasta. Impiega il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per preparare il video per vari formati di documentazione tecnica e sfrutta la generazione di voiceover per esempi in diverse lingue.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Accelera la Produzione di Annunci.
Genera rapidamente annunci video accattivanti utilizzando l'AI per aumentare l'engagement e le conversioni.
Scala i Contenuti per i Social Media.
Produci senza sforzo video e clip dinamici per i social media, espandendo rapidamente la tua presenza digitale.
Domande Frequenti
Come facilita HeyGen la creazione di video AI a partire da testo?
HeyGen è una piattaforma avanzata di generazione video AI che trasforma i tuoi script in video professionali utilizzando avatar AI e voiceover realistici. Questo generatore di testo in video AI semplifica la produzione di contenuti, rendendo facile creare storie visive coinvolgenti in modo efficiente.
HeyGen supporta vari formati video e opzioni di personalizzazione?
Assolutamente. HeyGen offre capacità di editing video complete, inclusi il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e una vasta gamma di modelli, offrendo un controllo creativo significativo. Puoi personalizzare i tuoi video con controlli di branding e accedere a una ricca libreria multimediale.
Che tipo di avatar AI e voiceover offre HeyGen per i progetti video?
HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI realistici e voiceover di alta qualità per migliorare i tuoi video. Queste caratteristiche, combinate con il supporto multilingue, permettono una comunicazione veramente personalizzata e d'impatto per un pubblico globale.
HeyGen è adatto per produrre video di marketing e spiegazione professionali?
Sì, HeyGen è una potente piattaforma di video generativo AI progettata per uso professionale, che consente la rapida produzione di video di marketing di alta qualità e video esplicativi coinvolgenti. È una soluzione ideale per creare contenuti social media accattivanti in modo efficiente.