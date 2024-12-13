Piattaforma di Generazione Video per Creazione di Video AI Facile

Produci contenuti video coinvolgenti in pochi minuti con avatar AI realistici progettati per catturare il tuo pubblico.

Crea un video tecnico di 1 minuto per sviluppatori software, dimostrando come integrare l'API del nostro generatore di video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e minimalista, con registrazioni dello schermo e sovrapposizioni di testo chiare, mentre l'audio dovrebbe essere una voce fuori campo professionale e calma che spiega ogni passaggio. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per narrare i dettagli tecnici intricati.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video istruttivo di 1,5 minuti rivolto ai team di supporto tecnico, mostrando come risolvere i problemi comuni all'interno di una piattaforma di generazione video. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere diretto e informativo, impiegando grafica pulita e un ritmo costante. Includi un avatar AI per presentare i passaggi di risoluzione dei problemi, arricchito dal supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per i visual pertinenti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di confronto di 2 minuti per i responsabili IT che valutano diverse soluzioni di video generativo AI. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale e analitico, utilizzando schermi divisi e visualizzazioni di dati per evidenziare le differenze chiave, con una voce fuori campo autorevole. Sfrutta i sottotitoli/caption di HeyGen per garantire chiarezza sulle specifiche tecniche e utilizza vari modelli e scene per strutturare efficacemente il confronto.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo di 1 minuto per i product manager, dettagliando le nuove funzionalità di supporto multilingue di un generatore di testo in video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, utilizzando animazioni per illustrare la portata globale, accompagnato da una voce fuori campo chiara ed entusiasta. Impiega il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per preparare il video per vari formati di documentazione tecnica e sfrutta la generazione di voiceover per esempi in diverse lingue.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona una Piattaforma di Generazione Video

Trasforma senza sforzo le tue idee in video professionali con un potente generatore di video AI, semplificando la creazione di contenuti dallo script allo schermo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script video, sfruttando le capacità del nostro generatore di testo in video AI per dare vita alla tua narrazione.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio, garantendo una presenza sullo schermo realistica e coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Arricchisci il tuo video con voiceover generati automaticamente, o registra il tuo, per abbinare perfettamente il tuo script e catturare il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza la tua creazione scegliendo il rapporto d'aspetto desiderato ed esportando istantaneamente il tuo video di alta qualità, dimostrando l'efficienza del tuo editor video AI.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione e lo Sviluppo

.

Sfrutta il video potenziato dall'AI per creare materiali di formazione coinvolgenti che migliorano la ritenzione e la comprensione degli studenti.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video AI a partire da testo?

HeyGen è una piattaforma avanzata di generazione video AI che trasforma i tuoi script in video professionali utilizzando avatar AI e voiceover realistici. Questo generatore di testo in video AI semplifica la produzione di contenuti, rendendo facile creare storie visive coinvolgenti in modo efficiente.

HeyGen supporta vari formati video e opzioni di personalizzazione?

Assolutamente. HeyGen offre capacità di editing video complete, inclusi il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e una vasta gamma di modelli, offrendo un controllo creativo significativo. Puoi personalizzare i tuoi video con controlli di branding e accedere a una ricca libreria multimediale.

Che tipo di avatar AI e voiceover offre HeyGen per i progetti video?

HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI realistici e voiceover di alta qualità per migliorare i tuoi video. Queste caratteristiche, combinate con il supporto multilingue, permettono una comunicazione veramente personalizzata e d'impatto per un pubblico globale.

HeyGen è adatto per produrre video di marketing e spiegazione professionali?

Sì, HeyGen è una potente piattaforma di video generativo AI progettata per uso professionale, che consente la rapida produzione di video di marketing di alta qualità e video esplicativi coinvolgenti. È una soluzione ideale per creare contenuti social media accattivanti in modo efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo