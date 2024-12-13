Generatore di Video per Team: Aumenta Collaborazione e Produttività

Collabora senza intoppi per produrre video di marketing coinvolgenti, utilizzando modelli e scene intuitivi per una rapida creazione di contenuti.

Crea un video di 90 secondi rivolto a sviluppatori software o responsabili IT, dimostrando come HeyGen funzioni come un avanzato generatore di video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con registrazioni dello schermo dell'interfaccia e diagrammi tecnici, accompagnati da una voce fuori campo precisa e chiara. Evidenzia il processo senza soluzione di continuità di generazione del video da script utilizzando la sua robusta capacità di testo-a-video da script, mostrando come concetti complessi possano essere rapidamente visualizzati in un file MP4.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un coinvolgente clip promozionale di 60 secondi per i team di marketing, illustrando come HeyGen semplifichi la creazione collaborativa di video. Visivamente, il video dovrebbe essere dinamico e moderno con una musica di sottofondo positiva e vivace, mostrando rapidi tagli di membri del team che fanno brainstorming e modificano. Sottolinea l'efficienza ottenuta utilizzando i suoi modelli e scene pronti all'uso per produrre rapidamente video di marketing di alta qualità.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video istruttivo di 2 minuti progettato per formatori o professionisti delle risorse umane, spiegando una nuova politica aziendale o un processo di onboarding. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere amichevole, chiaro e informativo, utilizzando una palette di colori vivaci e un tono di voce incoraggiante. Mostra come gli avatar AI di HeyGen possano trasmettere informazioni complesse in modo coinvolgente, rendendo il video un esempio eccellente di un editor video AI efficace per le comunicazioni interne.
Prompt di Esempio 3
Produci un video conciso di 45 secondi per creatori di contenuti e manager dei social media, concentrandoti su come massimizzare la portata dei video su diverse piattaforme. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e visivamente vario, incorporando audio di tendenza e rapidi sovrapposizioni di testo. Dimostra la facilità di aggiungere sottotitoli/caption a qualsiasi contenuto video, garantendo accessibilità e maggiore coinvolgimento per i video sui social media.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video per Team

Dai potere al tuo team di creare senza sforzo video di alta qualità per vari scopi, semplificando la produzione di contenuti con strumenti potenziati dall'AI e funzionalità collaborative.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Seleziona un Modello
Inizia digitando il tuo script video, o scegli da una libreria di modelli professionali per avviare il tuo progetto in modo efficiente. Questo sfrutta la capacità di testo-a-video da script di HeyGen.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI e Voiceover
Migliora il tuo video aggiungendo avatar AI realistici per presentare il tuo messaggio e seleziona tra una gamma di voiceover dal suono naturale, rendendo i tuoi contenuti coinvolgenti e dinamici. Questo utilizza la capacità di avatar AI di HeyGen.
3
Step 3
Applica Branding e Auto-Caption
Mantieni la coerenza del marchio applicando gli elementi di branding del tuo team e garantisci l'accessibilità con la generazione di Auto Caption per tutti i tuoi contenuti video. Questo sfrutta la capacità di sottotitoli/caption di HeyGen.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta finalizzato, esporta facilmente il tuo video come file MP4 in vari rapporti d'aspetto, ottimizzati per diverse piattaforme, assicurando che il tuo team possa condividere contenuti professionali senza sforzo. Questo sfrutta la capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione del Team

.

Migliora il coinvolgimento nella formazione dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze fornendo contenuti video dinamici e interattivi potenziati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come trasforma HeyGen il testo in video coinvolgenti?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata del generatore di video AI per trasformare senza sforzo i tuoi script scritti in contenuti video raffinati. Basta inserire il tuo testo e HeyGen creerà video dinamici con avatar AI realistici e voiceover generati.

Quali formati di output supporta HeyGen per i video creati?

HeyGen ti consente di esportare le tue produzioni finite come file MP4 di alta qualità, rendendoli adatti a scopi commerciali e varie piattaforme di distribuzione. Puoi ulteriormente perfezionare i tuoi contenuti utilizzando strumenti integrati come il taglia video e le funzionalità di ritaglio video.

HeyGen può migliorare automaticamente la qualità e l'accessibilità del mio video?

Assolutamente, HeyGen include funzionalità intelligenti come Auto Caption per generare automaticamente sottotitoli accurati per i tuoi video, migliorando significativamente l'accessibilità e il coinvolgimento. Questo editor video AI offre capacità robuste per perfezionare i tuoi contenuti, perfetti per video sui social media e campagne di marketing.

HeyGen offre opzioni di personalizzazione per la coerenza del marchio?

Sì, HeyGen fornisce ampi controlli di branding, permettendoti di integrare il tuo logo, personalizzare i colori e selezionare tra una varietà di modelli professionali. Questo assicura che tutti i tuoi contenuti generati mantengano un aspetto coerente e professionale in linea con l'identità del tuo marchio.

