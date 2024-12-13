Generatore di Video per Startup: Crea Video Professionali Velocemente

Genera video coinvolgenti per i social media e contenuti di marketing senza sforzo con il nostro generatore di video AI, caratterizzato da avatar AI realistici.

Un video di marketing di 45 secondi rivolto ai fondatori di startup in fase iniziale, che mostra come un generatore di video AI li aiuti a creare contenuti di marketing coinvolgenti rapidamente. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con transizioni dinamiche e testo professionale sullo schermo, accompagnato da una voce narrante ispiratrice e vivace. Evidenzia la facilità di dare vita alle idee utilizzando avatar AI per rappresentare vari ruoli aziendali.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un annuncio di 30 secondi progettato per i social media manager di nuove imprese, dimostrando la potenza della conversione del testo in video per video social coinvolgenti. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo veloce ed energico con colori vivaci e tagli rapidi, accompagnato da una voce narrante amichevole ed energica. Sottolinea quanto sia facile iniziare con modelli e scene dall'aspetto professionale e generare contenuti rapidamente da un copione utilizzando la funzione Testo-a-video da copione.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di introduzione al marchio di 60 secondi per i team di marketing delle startup che puntano a una comunicazione e un branding coerenti. Questa narrazione dovrebbe adottare uno stile visivo professionale e pulito con un focus sui loghi aziendali e palette di colori coerenti, caratterizzato da una voce narrante chiara e autorevole. Mostra la capacità di mantenere la voce del marchio senza sforzo attraverso la generazione precisa di Voiceover e garantisci l'accessibilità con sottotitoli automatici, consolidando la presenza di una startup utilizzando un potente generatore di video per startup.
Prompt di Esempio 3
Una demo prodotto informativa di 50 secondi per product manager e team di vendita di startup tecnologiche, che illustra le capacità del software di editing video AI per creare dimostrazioni efficaci. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro, simile a un tutorial e facile da seguire, incorporando registrazioni dello schermo del software in azione, accompagnato da una voce narrante calma e istruttiva. Illustra come le risorse esterne possano essere integrate senza problemi utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock per migliorare la chiarezza e l'impatto della demo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Startup

Trasforma senza sforzo le tue idee in contenuti di marketing coinvolgenti e video per i social media con la generazione di video potenziata dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia inserendo il tuo testo o scegliendo un modello per generare un video professionale, trasformando i tuoi contenuti scritti in visuali dinamici con la nostra funzione di testo-a-video.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo messaggio. Personalizza il loro aspetto e la voce per allinearsi perfettamente con l'identità unica del tuo marchio.
3
Step 3
Aggiungi Elementi di Branding
Integra il logo, i colori e i caratteri della tua azienda utilizzando controlli di branding completi per garantire che ogni video rifletta l'immagine professionale della tua startup.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video ed esportalo in vari formati ottimizzati per diverse piattaforme, rendendolo pronto per essere condiviso sui tuoi canali di marketing e social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Storie di Successo dei Clienti

.

Produci video autentici di successo dei clienti per costruire fiducia e dimostrare efficacemente il valore del prodotto.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen trasformare il testo in contenuti video coinvolgenti?

HeyGen ti consente di convertire facilmente i tuoi copioni in video professionali utilizzando avatar AI realistici e visuali dinamici. Questa capacità rende semplice creare contenuti di marketing coinvolgenti rapidamente ed efficacemente.

Che tipo di avatar AI offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI realistici che puoi personalizzare per rappresentare il tuo marchio. Questi avatar AI migliorano la tua presenza video e aiutano a mantenere un branding coerente in tutte le tue comunicazioni.

HeyGen offre modelli per una produzione video rapida?

Sì, HeyGen dispone di una libreria completa di modelli progettati professionalmente per avviare il tuo processo di creazione video. Questi modelli sono perfetti per generare una varietà di contenuti, inclusi video coinvolgenti per i social media.

HeyGen può semplificare la creazione di video per nuove imprese?

HeyGen funge da potente generatore di video AI, semplificando l'intero flusso di lavoro di produzione video per aziende e startup. Ti consente di creare video di alta qualità senza bisogno di competenze di editing estese o attrezzature costose.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo