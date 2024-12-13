Potenzia il Tuo Brand con un Generatore di Video per Aziende
Accelera la tua produzione video con modelli e scene pronti all'uso, permettendo alle aziende di creare contenuti video straordinari senza competenze di design.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video di formazione professionale e coinvolgente di 45 secondi rivolto ai dipartimenti HR aziendali, illustrando il processo senza soluzione di continuità di sviluppo di "video di formazione" per l'inserimento di nuovi dipendenti utilizzando i vari modelli e scene di HeyGen e la generazione di voce narrante chiara. L'audio dovrebbe essere calmo e autorevole, presentando gli avatar AI come guide accessibili all'interno di un'estetica visiva pulita e aziendale.
Sviluppa un video promozionale dinamico di 30 secondi rivolto ai marketer digitali, evidenziando la rapida creazione di contenuti per campagne sui social media. Questo "video promozionale" dovrebbe presentare tagli rapidi e uno stile visivamente ricco, utilizzando la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen e sottotitoli/caption automatici per diffondere rapidamente i messaggi chiave, dimostrando flussi di lavoro efficienti per "contenuti video".
Produci un video esplicativo di 90 secondi per i product manager, introducendo nuove funzionalità software a un pubblico globale, concentrandosi sulle capacità di "localizzazione". Lo stile visivo dovrebbe essere tecnicamente illustrativo ma coinvolgente, con gli avatar AI di HeyGen che parlano in varie lingue tramite generazione di voce narrante e ridimensionamento ed esportazione adattabili del rapporto d'aspetto per adattarsi a diverse piattaforme, mostrando la creazione avanzata di "video AI".
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci Video ad Alto Impatto.
Produci rapidamente annunci video coinvolgenti che catturano l'attenzione e generano risultati per la tua azienda.
Migliora la Formazione dei Dipendenti.
Migliora l'apprendimento e la ritenzione sviluppando video di formazione coinvolgenti potenziati dall'AI per la tua forza lavoro.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la generazione di video AI per le aziende?
HeyGen funge da potente generatore di video AI, trasformando rapidamente il testo in contenuti video di alta qualità, perfetti per marketing, formazione e comunicazioni interne. Semplifica la creazione di video, consentendo alle aziende di produrre video professionali senza risorse di produzione estese.
Quale controllo creativo offre HeyGen per video AI personalizzati?
HeyGen offre un ampio controllo creativo, inclusa una vasta gamma di avatar AI, opzioni di branding personalizzate e accesso a una ricca libreria di media stock. Gli utenti possono anche sfruttare funzionalità di audio sincronizzato e lip-sync per creare narrazioni video altamente coinvolgenti e personalizzate.
HeyGen può trasformare i miei script in video con voiceover realistici?
Sì, HeyGen eccelle come generatore di video da testo, permettendoti di inserire il tuo script e generare video completi di voiceover dal suono naturale. Questa capacità, combinata con gli avatar AI, dà vita ai tuoi contenuti scritti in modo efficiente.
Come può HeyGen supportare le esigenze di comunicazione globale con i video?
HeyGen facilita la comunicazione globale attraverso funzionalità come il supporto multilingue e i sottotitoli, rendendo i tuoi video accessibili in tutto il mondo. La sua ampia selezione di modelli aiuta anche a produrre rapidamente video di marketing e formazione localizzati.