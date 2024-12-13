Potenzia il Tuo Brand con un Generatore di Video per Aziende

Accelera la tua produzione video con modelli e scene pronti all'uso, permettendo alle aziende di creare contenuti video straordinari senza competenze di design.

Immagina un video di marketing vibrante di 60 secondi progettato per i proprietari di piccole imprese, che mostra quanto facilmente possano trasformare un semplice script da testo a video in un "video di marketing" professionale utilizzando gli avatar AI di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, con una voce narrante energica, enfatizzando velocità e impatto per una soluzione di "generatore di video AI".

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di formazione professionale e coinvolgente di 45 secondi rivolto ai dipartimenti HR aziendali, illustrando il processo senza soluzione di continuità di sviluppo di "video di formazione" per l'inserimento di nuovi dipendenti utilizzando i vari modelli e scene di HeyGen e la generazione di voce narrante chiara. L'audio dovrebbe essere calmo e autorevole, presentando gli avatar AI come guide accessibili all'interno di un'estetica visiva pulita e aziendale.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video promozionale dinamico di 30 secondi rivolto ai marketer digitali, evidenziando la rapida creazione di contenuti per campagne sui social media. Questo "video promozionale" dovrebbe presentare tagli rapidi e uno stile visivamente ricco, utilizzando la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen e sottotitoli/caption automatici per diffondere rapidamente i messaggi chiave, dimostrando flussi di lavoro efficienti per "contenuti video".
Prompt di Esempio 3
Produci un video esplicativo di 90 secondi per i product manager, introducendo nuove funzionalità software a un pubblico globale, concentrandosi sulle capacità di "localizzazione". Lo stile visivo dovrebbe essere tecnicamente illustrativo ma coinvolgente, con gli avatar AI di HeyGen che parlano in varie lingue tramite generazione di voce narrante e ridimensionamento ed esportazione adattabili del rapporto d'aspetto per adattarsi a diverse piattaforme, mostrando la creazione avanzata di "video AI".
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video per Aziende

Semplifica la creazione di contenuti e coinvolgi il tuo pubblico con video professionali, potenziati dall'AI, progettati per le esigenze aziendali.

Step 1
Crea il Tuo Video dallo Script
Inizia inserendo il tuo script scritto. La nostra piattaforma utilizza generatori avanzati da testo a video per trasformare il tuo testo in un video dinamico, che funge da base per il tuo contenuto.
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo brand o trasmettere il tuo messaggio. Personalizza il loro aspetto e le espressioni per adattarsi perfettamente al tono del tuo video.
Step 3
Genera Voiceover e Personalizza
Genera automaticamente voiceover dal suono naturale dal tuo script in più lingue. Migliora ulteriormente il tuo video con controlli di branding, sottotitoli e media stock dalla nostra vasta libreria.
Step 4
Esporta il Tuo Video in Alta Risoluzione
Finalizza la tua produzione esportando il tuo video in alta risoluzione nel formato e rapporto d'aspetto desiderati. Il tuo video è ora pronto per essere condiviso su tutti i tuoi canali di marketing e comunicazione interna.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Contenuti Dinamici per i Social Media

Crea senza sforzo video brevi e accattivanti per aumentare la presenza e l'engagement del tuo brand sulle piattaforme social.

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI per le aziende?

HeyGen funge da potente generatore di video AI, trasformando rapidamente il testo in contenuti video di alta qualità, perfetti per marketing, formazione e comunicazioni interne. Semplifica la creazione di video, consentendo alle aziende di produrre video professionali senza risorse di produzione estese.

Quale controllo creativo offre HeyGen per video AI personalizzati?

HeyGen offre un ampio controllo creativo, inclusa una vasta gamma di avatar AI, opzioni di branding personalizzate e accesso a una ricca libreria di media stock. Gli utenti possono anche sfruttare funzionalità di audio sincronizzato e lip-sync per creare narrazioni video altamente coinvolgenti e personalizzate.

HeyGen può trasformare i miei script in video con voiceover realistici?

Sì, HeyGen eccelle come generatore di video da testo, permettendoti di inserire il tuo script e generare video completi di voiceover dal suono naturale. Questa capacità, combinata con gli avatar AI, dà vita ai tuoi contenuti scritti in modo efficiente.

Come può HeyGen supportare le esigenze di comunicazione globale con i video?

HeyGen facilita la comunicazione globale attraverso funzionalità come il supporto multilingue e i sottotitoli, rendendo i tuoi video accessibili in tutto il mondo. La sua ampia selezione di modelli aiuta anche a produrre rapidamente video di marketing e formazione localizzati.

