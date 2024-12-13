Generatore di Video per Agenzie: Scala il Tuo Contenuto Velocemente

Sfrutta gli avatar AI per creare video di marketing diversificati e coinvolgenti per i tuoi clienti, migliorando la soddisfazione dei clienti e le prestazioni delle campagne senza sforzo.

Immagina un video di 1 minuto pensato per i proprietari di agenzie di marketing digitale, che mostri come HeyGen funzioni come un potente generatore di video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, professionale e informativo, supportato da musica di sottofondo energica, dimostrando la trasformazione senza soluzione di continuità di un copione in un video dinamico utilizzando la capacità di testo-a-video da copione, evidenziando la sua efficienza nella creazione di video esplicativi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 90 secondi rivolto ai team di produzione video e ai creatori di contenuti all'interno delle agenzie, enfatizzando il robusto editor video AI di HeyGen e gli strumenti potenziati dall'AI. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo dinamico e moderno con una traccia audio vivace ma sofisticata, illustrando come contenuti diversi possano essere presentati utilizzando avatar AI personalizzabili e generazione di voiceover nitidi per ottimizzare i flussi di lavoro di creazione video.
Prompt di Esempio 2
Produci una narrazione di 2 minuti specificamente per agenzie con clienti internazionali e team di localizzazione, dimostrando la potenza del testo-a-video con supporto multilingue. Lo stile visivo del video dovrebbe essere globale e diversificato, completato da un voiceover chiaro e autorevole, mostrando quanto facilmente si possa produrre contenuto coinvolgente da un singolo copione, completo di sottotitoli/caption automatici in più lingue.
Prompt di Esempio 3
Crea un video coinvolgente di 45 secondi per direttori creativi e strateghi dei contenuti, illustrando la versatilità degli avatar AI di HeyGen e dei modelli e scene predefiniti. Utilizza uno stile visivamente ricco e coinvolgente con musica amichevole e ispiratrice, dimostrando come questi elementi creativi possano essere combinati per generare rapidamente video di marketing diversificati e di impatto per varie campagne, dando vita alle idee con il minimo sforzo.
step preview
Copia il prompt
step preview
Incolla nella casella di Creazione
step preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video per Agenzie

Ottimizza la creazione di contenuti per i clienti con l'AI, fornendo video di qualità professionale dal copione all'esportazione finale in modo efficiente e su larga scala.

1
Step 1
Crea Video da Testo
Trasforma il copione del tuo cliente in un video coinvolgente senza sforzo utilizzando la nostra potente capacità di testo-a-video da copione, garantendo una rapida produzione di contenuti.
2
Step 2
Seleziona e Personalizza gli Avatar
Migliora l'appeal visivo e la connessione scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI realistici per presentare il tuo messaggio, perfettamente in linea con il brand e il tono del tuo cliente.
3
Step 3
Genera Voiceover Professionali
Eleva la qualità audio del tuo video con una narrazione dal suono naturale generata istantaneamente utilizzando il nostro avanzato strumento di generazione di voiceover, perfetto per progetti diversi dei clienti.
4
Step 4
Esporta e Consegna ai Clienti
Finalizza i tuoi contenuti di alta qualità con facilità, utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per garantire una visualizzazione ottimale su tutte le piattaforme prima di consegnarli ai tuoi clienti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Testimonianze di Clienti Coinvolgenti

.

Sviluppa storie di successo dei clienti e video esplicativi che evidenziano autenticamente i successi dei clienti e costruiscono fiducia per le aziende.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica la creazione di contenuti da testo il generatore di video AI di HeyGen?

HeyGen sfrutta strumenti avanzati potenziati dall'AI per trasformare i tuoi copioni in video coinvolgenti con avatar AI realistici. Questa capacità di testo-a-video semplifica la produzione video, rendendo facile creare video di marketing di alta qualità senza un editing estensivo.

HeyGen può creare avatar AI diversificati e supportare più lingue?

Assolutamente, HeyGen offre una vasta gamma di avatar AI personalizzabili che possono trasmettere il tuo messaggio in vari stili. Con un robusto supporto multilingue, puoi facilmente localizzare i tuoi contenuti per un pubblico globale, espandendo la tua portata per i video promozionali.

Quali funzionalità di editing offre HeyGen per personalizzare i video AI?

L'editor video AI di HeyGen include strumenti completi per personalizzare i tuoi video, come una ricca libreria di modelli e scene. Puoi facilmente incorporare controlli di branding come loghi e colori specifici per mantenere un'identità di marca coerente su tutti i tuoi video sui social media.

Come possono le agenzie creative utilizzare HeyGen per una produzione video efficiente?

HeyGen serve come un generatore di video ideale per le agenzie, consentendo una rapida produzione di video professionali per i social media e video promozionali. La sua interfaccia intuitiva e gli strumenti potenziati dall'AI permettono alle agenzie creative di scalare la creazione di contenuti senza compromettere la qualità o l'efficienza.

