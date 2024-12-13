app generatore di video per Creazione Istantanea di Video AI

Trasforma i tuoi copioni in video professionali e coinvolgenti istantaneamente con avanzate capacità di testo in video.

Crea un video promozionale vivace di 30 secondi rivolto ai marketer dei social media, dimostrando il processo senza sforzo di trasformare un copione di marketing in un avvincente annuncio "AI Video Generator". Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo rapido e incisivo con musica di sottofondo vivace e una narrazione professionale "Generazione di voiceover" che racconta la semplicità del "Testo in video da copione" utilizzando le capacità di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo informativo di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando come demistificare servizi o prodotti complessi. Adotta un'estetica visiva pulita e moderna, completa di una voce "Avatar AI" amichevole e chiara, per presentare informazioni concise. Evidenzia la funzione "Avatar AI" di HeyGen per dare un tocco coinvolgente e umano ai tuoi "Video esplicativi", semplificando i dettagli tecnici per il tuo pubblico.
Prompt di Esempio 2
Produci un video autentico in stile "Annunci UGC" di 60 secondi per marchi di e-commerce, catturando l'entusiasmo genuino di una recensione di prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e generato dagli utenti, completato da una "Generazione di voiceover" entusiasta e "Sottotitoli/didascalie" chiari per massimizzare l'accessibilità. Utilizza la funzione "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per garantire che il messaggio dei tuoi "Video UGC" sia trasmesso efficacemente, anche senza audio.
Prompt di Esempio 3
Concepisci un breve trailer di 30 secondi per "Film AI" destinato ai cineasti emergenti, dimostrando il potenziale creativo della "Generazione di video AI". Il video dovrebbe adottare uno stile visivo e audio cinematografico e drammatico, sfruttando l'ampia "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen per immagini mozzafiato e musica di sottofondo evocativa. Mostra come i "Modelli e scene" possano avviare facilmente concetti immaginativi di "Film AI".
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un'app generatore di video

Trasforma senza sforzo le tue idee in storie visive coinvolgenti. La nostra app generatore di video intuitiva ti guida attraverso ogni passaggio per produrre video AI di qualità professionale con facilità.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto
Inizia creando il tuo contenuto, che sia un copione dettagliato o semplici punti elenco. Utilizza la nostra funzione di Testo in video da copione per dare vita alle tue idee.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare il tuo marchio o messaggio. I nostri avatar AI offrono una presenza professionale e coinvolgente sullo schermo.
3
Step 3
Aggiungi Audio Coinvolgente
Migliora il tuo video con audio di alta qualità utilizzando la nostra Generazione di voiceover. Seleziona tra varie voci per adattarsi al tono desiderato.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Una volta soddisfatto, Esporta il tuo video completo. La nostra funzione di Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto assicura che i tuoi video AI siano pronti per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Crea testimonianze video di impatto e storie di successo per costruire fiducia e dimostrare efficacemente il valore del tuo prodotto.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI per progetti creativi?

HeyGen consente agli utenti di semplificare la generazione di video AI trasformando il copione in immagini coinvolgenti. La nostra piattaforma offre un'esperienza di Testo in Video senza soluzione di continuità, perfetta per creare Video esplicativi dinamici e video UGC coinvolgenti in modo efficiente.

HeyGen può trasformare il testo in video coinvolgenti con avatar AI realistici?

Assolutamente, HeyGen eccelle nel trasformare il tuo copione in video AI di alta qualità utilizzando avatar AI avanzati. La nostra innovativa funzionalità di Testo in Video dà vita ai tuoi concetti con portavoce professionali, rendendo la generazione di video AI accessibile a tutti.

Quale controllo creativo offre HeyGen per personalizzare l'aspetto e i voiceover dei video?

HeyGen offre un ampio controllo creativo, permettendoti di personalizzare i video AI con branding personalizzato, loghi e schemi di colori. Utilizza il nostro potente Generatore di Voiceover per selezionare tra voci diverse o persino creare un clonaggio vocale AI personalizzato per adattarsi perfettamente al tono e alla musica desiderati per risultati professionali.

HeyGen è adatto per creare vari tipi di video AI, come contenuti esplicativi e annunci sui social media?

Sì, HeyGen è un versatile Generatore di Video AI progettato per una vasta gamma di applicazioni creative, inclusi Video esplicativi di impatto e Annunci UGC accattivanti. Con la nostra app generatore di video intuitiva, puoi facilmente convertire Immagini in Video o Testo in Video per produrre contenuti di alta qualità per qualsiasi piattaforma.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo