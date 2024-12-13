Generatore di Contenuti per Funnel Video: Aumenta le Conversioni con l'AI

Risparmia tempo e semplifica la creazione di video per funnel ad alta conversione utilizzando avatar AI.

Crea un video dinamico di 30 secondi rivolto ai creatori di contenuti impegnati, mostrando come possono trasformare istantaneamente un semplice copione in video coinvolgenti per i social media. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e ispirante, con una colonna sonora vivace, dimostrando la potenza senza soluzione di continuità della funzione di testo-a-video di HeyGen per risparmiare tempo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa una narrazione convincente di 45 secondi per le agenzie di marketing, illustrando la creazione di annunci video ad alta conversione. Presenta un'estetica visiva sofisticata e moderna con generazione di voiceover sicura, evidenziando come gli avatar AI realistici di HeyGen possano aumentare significativamente i tassi di conversione all'interno di una strategia di generazione di contenuti per funnel video.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo ma coinvolgente di 60 secondi rivolto ai marketer B2B, spiegando i vantaggi dell'integrazione del video in una strategia di funnel completa. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale con infografiche chiare e un voiceover autorevole, enfatizzando l'uso dell'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per creare contenuti di generazione di lead raffinati.
Prompt di Esempio 3
Genera un breve video esplicativo di 30 secondi per i proprietari di piccole imprese, dimostrando come HeyGen semplifica la creazione di video di marketing professionali. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e facile da usare con testo chiaro sullo schermo, concentrandosi sulla facilità di aggiungere sottotitoli automatici a qualsiasi video generato utilizzando i modelli AI di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Contenuti per Funnel Video

Genera contenuti video ad alto impatto senza sforzo per costruire funnel ad alta conversione che catturano lead e stimolano l'engagement in tutte le fasi.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Video
Inizia redigendo o incollando il tuo "copione video". La funzione di testo-a-video di HeyGen trasforma il tuo testo in contenuti video dinamici.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una galleria diversificata di "avatar AI" per rappresentare visivamente il tuo messaggio e coinvolgere efficacemente il tuo pubblico.
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli e Miglioramenti
Aumenta l'accessibilità e il coinvolgimento generando e aggiungendo facilmente "sottotitoli" ai tuoi contenuti video.
4
Step 4
Esporta per Funnel ad Alta Conversione
Prepara il tuo video regolando il suo rapporto d'aspetto ed esportandolo, pronto per alimentare i tuoi "funnel ad alta conversione" e massimizzare la generazione di lead.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Trasforma le storie di successo dei clienti in video AI coinvolgenti, costruendo fiducia e aumentando significativamente i tassi di conversione in tutto il tuo funnel.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei contenuti video creativi?

HeyGen consente ai creatori di contenuti di elevare i loro contenuti video creativi sfruttando le avanzate capacità del generatore video AI. Puoi trasformare le tue idee in immagini coinvolgenti utilizzando gli avatar AI e una robusta funzione di testo-a-video, rendendo HeyGen un eccellente generatore di contenuti per funnel video. Questo semplifica la produzione, permettendoti di concentrarti sullo sviluppo di narrazioni coinvolgenti.

HeyGen supporta la creazione di annunci video ad alta conversione?

Assolutamente. HeyGen è progettato per aiutare le aziende e i creatori di contenuti a produrre annunci video ad alta conversione in modo efficiente. Con modelli alimentati dall'AI e potenti controlli di branding, puoi generare rapidamente contenuti video d'impatto ottimizzati per la generazione di lead e il miglioramento dei tassi di conversione.

Quali tipi di avatar AI posso utilizzare con HeyGen?

HeyGen offre una vasta gamma di avatar AI realistici che possono essere personalizzati per soddisfare varie esigenze creative e requisiti di branding. Questi avatar sono perfetti per presentare il tuo copione video, rendendoli ideali per video sui social media o presentazioni professionali, e possono essere combinati con la generazione di voiceover per un prodotto finale raffinato.

HeyGen è in grado di generare video da copioni di testo?

Sì, HeyGen fornisce una potente funzionalità di testo-a-video, permettendoti di trasformare qualsiasi copione video scritto in un video dinamico con facilità. Questa capacità include la generazione automatica di voiceover e l'opzione di aggiungere sottotitoli, semplificando notevolmente il processo di produzione video.

