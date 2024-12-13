Creatore di Brochure Video: Crea Brochure Digitali Coinvolgenti

Genera video mailer accattivanti con generazione di voce narrante professionale per un impatto massimo.

Produci un video istruttivo di 1 minuto rivolto a proprietari di piccole imprese e professionisti del marketing nuovi alla creazione di video, dimostrando la potenza di un editor intuitivo. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, con registrazioni dello schermo passo-passo, mentre una voce narrante autorevole AI guida gli spettatori attraverso gli strumenti di editing drag-and-drop per creare una brochure video digitale, mostrando come l'AI gestisce con facilità design complessi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video promozionale dinamico di 45 secondi per team di vendita e product manager, evidenziando la rapida creazione di contenuti. Utilizza uno stile visivo veloce e coinvolgente con vari avatar AI realistici che presentano le caratteristiche del prodotto. Una voce narrante AI energica, generata da uno script conciso, sottolineerà la velocità e l'efficienza del generatore di brochure video AI utilizzando le capacità di Text-to-video da script.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo sofisticato di 90 secondi per specialisti di branding aziendale e agenzie di marketing, concentrandoti sulla personalizzazione professionale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere raffinato e aziendale, dimostrando l'ampia selezione di Template e scene e l'integrazione senza soluzione di continuità di elementi di branding personalizzati, supportati da una voce narrante AI professionale che mostra la versatilità del supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video tutorial conciso di 30 secondi per organizzatori di eventi e distributori di contenuti, illustrando la facilità di condivisione dell'output ad alta risoluzione. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna ed efficiente, concentrandosi sulla qualità del video finale e sulle varie opzioni di condivisione, mentre una voce narrante AI chiara e informativa spiega quanto sia facile scaricare e condividere la brochure video completata, enfatizzando l'utilità del ridimensionamento e delle esportazioni del rapporto d'aspetto per diverse piattaforme.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Brochure Video

Crea senza sforzo brochure video digitali straordinarie in soli quattro semplici passaggi, trasformando il tuo messaggio in un'esperienza visiva coinvolgente.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Inizia scegliendo tra una varietà di template di brochure video progettati da esperti o inizia con una tela bianca per costruire la tua brochure video digitale unica.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Dai vita al tuo script utilizzando le nostre capacità di scrittura di script potenziate dall'AI, inclusi avatar AI realistici e scene dinamiche per narrazioni coinvolgenti.
3
Step 3
Migliora con Visual e Branding
Integra l'identità unica del tuo brand utilizzando controlli di Branding robusti (logo, colori), assicurando che ogni brochure video digitale rifletta il tuo stile aziendale.
4
Step 4
Genera e Condividi la Tua Brochure
Una volta finalizzata, utilizza l'output ad alta risoluzione e il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto per preparare la tua brochure video per una condivisione senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme desiderate.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo con Brochure Video Testimonial

Trasforma le testimonianze dei clienti in brochure video coinvolgenti, costruendo fiducia e credibilità per il tuo brand senza sforzo.

Domande Frequenti

Come sfrutta HeyGen l'AI per creare brochure video realistiche?

HeyGen utilizza un'AI avanzata per generare voci narranti AI professionali e avatar AI realistici, trasformando gli script in brochure video coinvolgenti. Questo storytelling visivo automatizzato garantisce una presentazione di alta qualità con il minimo sforzo.

Quali strumenti di design personalizzabili sono disponibili per le brochure video di HeyGen?

HeyGen offre un editor intuitivo con strumenti di editing drag-and-drop, template dinamici e integrazione del kit di branding. Questo consente agli utenti di creare design personalizzati e personalizzare efficacemente il loro brand all'interno della loro brochure video digitale.

Le brochure video di HeyGen possono includere elementi interattivi e branding personalizzato?

Sì, HeyGen consente l'integrazione di elementi di branding personalizzati ed elementi interattivi come overlay di call-to-action. Questo aumenta il coinvolgimento e permette una rapida personalizzazione dei video per i team di marketing e vendita.

Quali sono le capacità di esportazione e condivisione per le brochure video di HeyGen?

HeyGen offre opzioni per output ad alta risoluzione, permettendo agli utenti di scaricare e condividere facilmente le loro brochure video digitali. Questo garantisce una qualità ottimale per la pubblicità video online e un marketing di prodotto efficace.

