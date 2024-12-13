Il tuo Creatore & Editor di Video Verticali Definitivo

Crea video verticali che catturano l'attenzione per le piattaforme social senza sforzo. La nostra funzione di testo in video da script semplifica la creazione dei tuoi contenuti.

Crea un video verticale vivace di 30 secondi per aspiranti creatori di Instagram Reels, dimostrando come trasformare rapidamente idee in contenuti brevi e coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e accattivante, utilizzando musica di sottofondo vivace e una voce chiara ed entusiasta per evidenziare la potenza di "Modelli & scene" e "Generazione di voiceover" per un'esperienza di "creatore di video verticali" impattante.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video nitido di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese che necessitano di un "generatore di video verticali AI" ma hanno poco tempo. Mostra una dimostrazione visiva pulita e professionale di come trasformare il testo in un video verticale accattivante, utilizzando "Avatar AI" e "Testo in video da script" per rendere il processo incredibilmente "facile da usare", completo di una voce esplicativa e sicura.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa una narrazione personale di 60 secondi rivolta a individui desiderosi di condividere le loro storie sui "social media" attraverso "video verticali". Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo cinematografico e autentico con musica di sottofondo calda, concentrandosi su come "Sottotitoli/didascalie" e il "Supporto libreria multimediale/stock" possano migliorare la narrazione, permettendo agli utenti di "aggiungere testo" ed emozione senza sforzo.
Prompt di Esempio 3
Crea un tutorial moderno e veloce di 15 secondi per "editor di video verticali online" per marketer impegnati, mostrando quanto velocemente si possa riproporre contenuti per le piattaforme social. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e ricco di grafica, accompagnato da musica energica, enfatizzando "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" e i diversi "Modelli & scene" per semplificare la creazione di contenuti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Verticali

Crea facilmente video verticali straordinari ottimizzati per i social media con il nostro editor online intuitivo. Progetta, personalizza e condividi i tuoi contenuti rapidamente e professionalmente.

1
Step 1
Scegli un Modello
Inizia il tuo video verticale selezionando tra una gamma di modelli video professionali progettati per i social media, garantendo una base coinvolgente per i tuoi contenuti.
2
Step 2
Carica o Seleziona Media
Popola il tuo video con elementi visivi utilizzando l'ampia libreria di media/stock di HeyGen, o carica facilmente i tuoi contenuti per personalizzare il tuo messaggio.
3
Step 3
Genera Voiceover Umani
Aggiungi un tocco professionale al tuo video generando voiceover dal suono umano, migliorando la tua narrazione e coinvolgendo efficacemente il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Verticale
Finalizza la tua creazione esportando il tuo video verticale nel formato ottimale 9:16, pronto per essere condiviso su tutte le piattaforme social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea storie di successo dei clienti verticali coinvolgenti

Evidenzia i successi dei clienti con testimonianze video verticali dinamiche, costruendo fiducia e credibilità.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei progetti creativi di video verticali?

HeyGen ti consente di creare facilmente video verticali accattivanti per piattaforme social come Instagram Reels. Sfrutta i nostri diversi modelli di video, strumenti potenziati dall'AI e una vasta libreria di media stock per dare vita alla tua visione creativa nel formato ottimale 9:16.

Cosa rende HeyGen un editor di video verticali facile da usare?

HeyGen è progettato come un editor di video verticali online intuitivo, con un'interfaccia drag & drop facile da usare. Questo rende semplice creare video verticali straordinari, anche se sei nuovo nel montaggio video.

HeyGen utilizza l'AI per generare contenuti video verticali?

Assolutamente, HeyGen è un avanzato generatore di video verticali AI che sfrutta l'intelligenza artificiale per semplificare la creazione dei tuoi contenuti. Puoi trasformare il testo in video accattivanti, generare voiceover dal suono umano e aggiungere automaticamente sottotitoli per video verticali raffinati.

Come posso ottimizzare i miei video verticali per i social media con HeyGen?

HeyGen ti aiuta a ottimizzare i tuoi video verticali per i social media assicurandoti che siano nel perfetto formato 9:16 per piattaforme come Instagram Reels. Puoi anche aggiungere sottotitoli coinvolgenti e applicare controlli di branding per mantenere una presenza coerente sui tuoi canali.

