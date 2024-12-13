Generatore di Video Verticali: Crea Shorts & Reels Coinvolgenti

Crea video verticali straordinari per i social media in pochi minuti, sfruttando l'ampia libreria multimediale di HeyGen per contenuti accattivanti.

Crea un video verticale vivace di 30 secondi per aspiranti creatori di contenuti su TikTok, dimostrando un trucco rapido per contenuti virali. Usa uno stile visivo dinamico con musica di tendenza e transizioni rapide, evidenziando come la funzione 'Templates & scenes' di HeyGen possa produrre rapidamente cortometraggi coinvolgenti. Una 'Voiceover generation' vivace dovrebbe guidare gli spettatori attraverso i passaggi, attirando coloro che cercano di migliorare il loro gioco di 'content creation' sulle piattaforme social.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un elegante video di 45 secondi per Instagram Reels rivolto a piccoli imprenditori e professionisti del marketing, mostrando come elevare la presenza del loro brand. Utilizza uno stile visivo pulito e professionale con supporto 'Media library/stock' di alta qualità e un amichevole 'AI avatar' che presenta i benefici chiave. Il video dovrebbe integrare senza soluzione di continuità 'Subtitles/captions' e dimostrare HeyGen come un potente 'vertical video generator' per creare storie di brand raffinate.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo informativo di 60 secondi progettato per appassionati di tecnologia ed educatori, svelando il concetto base di 'AI voiceovers' nella produzione video moderna. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e moderno, utilizzando grafica animata per illustrare idee complesse, accompagnato da una 'Voiceover generation' autorevole ma accessibile. Questo video dovrebbe enfatizzare la capacità di HeyGen di 'Text-to-video from script' per una creazione di contenuti efficiente e la sua capacità di 'Aspect-ratio resize & exports' per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Crea un breve video ispirazionale di 15 secondi per creativi freelance e narratori, esplorando le infinite possibilità di 'Custom scenario generation' con l'AI. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere artistico e cinematografico, utilizzando visuali astratte e musica di sottofondo evocativa, culminando in un messaggio potente consegnato da un 'AI avatar' personalizzato. Questo prompt mira a stimolare l'immaginazione, mostrando come HeyGen aiuti a spingere i confini creativi per la 'content creation'.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Verticali

Crea facilmente video verticali straordinari per piattaforme social come TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts in soli quattro semplici passaggi.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da Zero
Inizia la tua creazione di contenuti scegliendo da una ricca libreria di **templates** pre-progettati, o inizia da zero. I **templates & scenes** diversificati di HeyGen semplificano il tuo flusso di lavoro per i video verticali.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Migliora l'appeal del tuo video integrando **captions** per accessibilità e impatto. La funzione **subtitles/captions** di HeyGen trascrive automaticamente e aggiunge testo ai tuoi contenuti verticali.
3
Step 3
Applica la Formattazione Verticale
Assicurati che il tuo video sia perfettamente ottimizzato per la visualizzazione mobile impostandolo sul **9:16 aspect ratio** ideale. La nostra funzione di **aspect-ratio resizing & exports** regola senza sforzo i tuoi contenuti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Finalizza il tuo progetto e scarica il tuo video verticale di alta qualità. HeyGen garantisce esportazioni **senza filigrana**, fornendo una finitura professionale pronta per la condivisione su qualsiasi piattaforma social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Contenuti Verticali Ispiratori

.

Sviluppa video verticali potenti e stimolanti per connetterti e ispirare il tuo pubblico sui canali social più popolari.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei contenuti video verticali per i social media?

HeyGen è un potente generatore di video verticali che ti consente di creare Instagram Reels, YouTube Shorts e video TikTok accattivanti. Sfrutta i nostri modelli progettati professionalmente e le AI voiceovers per generare contenuti di alta qualità senza sforzo.

Posso creare facilmente video verticali coinvolgenti con HeyGen senza competenze di editing avanzate?

Assolutamente. L'editor intuitivo e facile da usare di HeyGen e le avanzate capacità AI semplificano il processo di creazione di video verticali. Puoi produrre rapidamente video verticali di livello professionale perfetti per qualsiasi piattaforma social.

HeyGen supporta la personalizzazione dei video verticali con l'identità unica del mio brand?

Sì, HeyGen ti consente di mantenere una presenza di brand coerente. Utilizza le nostre funzionalità del kit di brand e la generazione di scenari personalizzati per integrare il tuo logo, i colori e l'estetica specifica, assicurando che i tuoi annunci video verticali siano perfettamente allineati con la tua identità.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per creare video verticali di tendenza?

HeyGen offre una suite di strumenti creativi per generare video verticali di tendenza. Esplora visuali generate dall'AI, musica di sottofondo dinamica e una ricca libreria di media stock per far risaltare i tuoi video verticali su piattaforme come TikTok e Instagram Reels.

