Generatore di Video di Formazione per Fornitori: Crea Video AI Velocemente

Trasforma l'onboarding dei fornitori con video di formazione professionali potenziati dall'AI, sfruttando avatar AI personalizzabili per contenuti coinvolgenti.

Immagina un video di 1 minuto progettato per i nuovi rappresentanti dei fornitori, che fornisce un'introduzione professionale e accogliente al processo di onboarding della tua azienda. Questo breve video di formazione utilizzerà gli avatar AI di HeyGen per presentare chiaramente le informazioni chiave, supportato da una voce narrante generata dall'AI, garantendo un'esperienza di apprendimento coinvolgente e concisa focalizzata sull'onboarding dei fornitori.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 90 secondi specificamente per i fornitori esistenti, dettagliando gli ultimi aggiornamenti del tuo portale fornitori. Utilizza uno stile visivo chiaro e passo-passo con una narrazione facile da comprendere, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per generare contenuti chiari, e aggiungendo sottotitoli per l'accessibilità in questi essenziali Video di Formazione del Portale Fornitori.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video dinamico di 2 minuti rivolto ai team L&D, mostrando come HeyGen possa semplificare la creazione di contenuti formativi di alta qualità. Questo video dovrebbe presentare immagini coinvolgenti e personalizzabili tratte dai modelli e scene di HeyGen, con diverse opzioni di generazione della voce narrante per dimostrare il supporto multilingue per una base di fornitori globale.
Prompt di Esempio 3
Produci un video dimostrativo di 45 secondi per i team di gestione interna dei fornitori, illustrando una nuova funzionalità all'interno del tuo sistema interno. Il video dovrebbe utilizzare principalmente registrazioni dello schermo precise con spiegazioni sovrapposte, che possono poi essere ottimizzate utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per varie piattaforme, insieme a sottotitoli aggiunti per chiarezza nella gestione dei fornitori.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione per Fornitori

Crea rapidamente video di formazione professionali e coinvolgenti per il tuo portale fornitori con strumenti potenziati dall'AI, semplificando l'onboarding e l'educazione.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Formazione
Inizia inserendo il tuo contenuto scritto. La nostra AI di trasformazione del testo in video trasformerà istantaneamente il tuo script in una presentazione visiva dinamica, formando la base della tua formazione per i fornitori.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una selezione diversificata di avatar AI per essere il presentatore coinvolgente nel tuo video. Questo aggiunge un tocco umano senza la necessità di telecamere o riprese, perfetto per l'onboarding dei fornitori.
3
Step 3
Aggiungi Elementi del Marchio
Applica l'identità del tuo marchio alle scene con loghi personalizzati, colori e musica di sottofondo. Questo assicura che i tuoi video di formazione per i fornitori siano perfettamente allineati con le linee guida visive della tua azienda.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Finalizza il tuo progetto ed esporta i tuoi video di formazione per i fornitori di alta qualità in vari rapporti d'aspetto. Condividili facilmente sulle tue piattaforme per educare e integrare nuovi fornitori in modo efficiente.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Accelera la Produzione di Video di Formazione

Genera rapidamente video di formazione per fornitori professionali e coinvolgenti in pochi minuti, riducendo drasticamente i tempi e i costi di produzione.

Domande Frequenti

Come crea HeyGen Video di Formazione AI in modo efficiente?

HeyGen utilizza avatar AI avanzati e un potente motore di trasformazione del testo in video per trasformare i tuoi script in Video di Formazione AI coinvolgenti con un'efficienza senza pari. Questa potente capacità consente ai team L&D di produrre rapidamente contenuti formativi di alta qualità per la gestione e l'onboarding dei fornitori.

HeyGen può personalizzare i video di formazione per i fornitori con elementi specifici del marchio?

Assolutamente. HeyGen consente un controllo completo del branding, permettendoti di incorporare facilmente il logo della tua organizzazione, i colori del marchio e elementi visivi unici utilizzando scene brandizzate e modelli personalizzabili. Questo assicura che i tuoi video di formazione per i fornitori siano perfettamente allineati con l'identità aziendale.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per produrre una formazione dettagliata del portale fornitori?

HeyGen fornisce caratteristiche tecniche essenziali come la registrazione dello schermo integrata, perfetta per dimostrare portali fornitori complessi o interfacce software direttamente all'interno dei tuoi video di formazione. Inoltre, puoi utilizzare la voce narrante generata dall'AI per una narrazione chiara e includere automaticamente sottotitoli per migliorare la comprensione.

HeyGen supporta funzionalità di accessibilità come sottotitoli multilingue per i contenuti formativi?

Sì, HeyGen è progettato con l'accessibilità in mente, offrendo la generazione automatica di sottotitoli per tutti i Video di Formazione AI. Inoltre, le sue capacità multilingue ti permettono di creare materiali di onboarding per i fornitori che raggiungono efficacemente un pubblico globale e diversificato, garantendo una comprensione diffusa.

