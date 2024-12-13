Il Creatore di Video di Onboarding per Fornitori Definitivo per l'Efficienza

Ottimizza il tuo onboarding dei fornitori con la generazione automatica di video, trasformando senza sforzo gli script in video coinvolgenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi per i fornitori esistenti per comunicare aggiornamenti critici delle politiche e garantire la conformità. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo diretto e informativo, con testo chiaro sullo schermo per enfatizzare i cambiamenti chiave e una voce narrante professionale generata utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen. Utilizza i sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità e la comprensione delle nuove normative, rendendolo una piattaforma automatizzata efficace per 'Aggiornamenti Istantanei' essenziali relativi ai video di onboarding.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di micro-apprendimento di 45 secondi per i fornitori su come inviare fatture attraverso il nuovo modulo del portale. Il video dovrebbe avere uno stile visivo animato, passo dopo passo, con transizioni coinvolgenti e una voce AI amichevole. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen per costruire rapidamente questo video di formazione, dimostrando come una piattaforma automatizzata possa fornire video di formazione efficienti utilizzando Template Personalizzabili per compiti specifici.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di annuncio di 2 minuti per tutti i fornitori attivi, dettagliando un nuovo beneficio o caratteristica significativa nel loro programma di partnership. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e coinvolgente, incorporando immagini di alta qualità e una narrazione AI generata in modo edificante. Usa la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per arricchire la narrazione visiva con video HD royalty-free pertinenti, sfruttando efficacemente la Generazione Video Automatica per creare un messaggio convincente come creatore di video.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Onboarding per Fornitori

Ottimizza il tuo processo di onboarding dei fornitori con video coinvolgenti e professionali creati senza sforzo.

1
Step 1
Crea Contenuti con Template Personalizzabili
Inizia il tuo video di onboarding per fornitori selezionando da una libreria diversificata di template personalizzabili, fornendo una base professionale per il tuo contenuto.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI per Coinvolgimento
Migliora il coinvolgimento incorporando avatar AI che possono presentare le informazioni chiaramente, rendendo il tuo contenuto di onboarding più dinamico e personalizzato.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video e Affina l'Audio
Applica i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e schemi di colori, per garantire coerenza visiva e rafforzare l'identità del tuo brand in tutto il video.
4
Step 4
Esporta e Condividi per la Distribuzione
Finalizza il tuo video di onboarding per fornitori selezionando le opzioni di esportazione e i rapporti d'aspetto preferiti, quindi condividilo efficacemente attraverso le piattaforme desiderate.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Allinea i Fornitori con la Visione Aziendale

Usa video AI coinvolgenti per mostrare storie di successo dei clienti di impatto, aiutando i nuovi fornitori a comprendere la missione dell'azienda e il loro ruolo.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video utilizzando l'AI?

HeyGen è una piattaforma automatizzata facile da usare che sfrutta l'AI avanzata per trasformare gli script in video coinvolgenti con avatar AI realistici e Narrazione AI. Questa automazione senza sforzo semplifica l'intero processo di produzione video da testo a video, rendendolo accessibile a tutti.

Posso personalizzare i miei video utilizzando la piattaforma di HeyGen e i template personalizzabili?

Sì, HeyGen offre opzioni di personalizzazione complete e controlli di branding potenti per garantire che i tuoi video si allineino perfettamente con l'identità della tua azienda. Puoi facilmente integrare il tuo logo, scegliere i colori del brand e utilizzare template personalizzabili all'interno dell'editor video per mantenere coerenza e professionalità.

Quali caratteristiche offre HeyGen per l'accessibilità e la portata globale dei video?

HeyGen rende i video accessibili a livello globale attraverso la generazione automatica di sottotitoli e la Narrazione AI multilingue, inclusa la piattaforma avanzata di sintesi vocale. Questo ti consente di creare facilmente contenuti formativi multilingue con testo e sottotitoli sullo schermo per pubblici diversi, estendendo la tua portata.

HeyGen supporta l'integrazione di media esterni o risorse stock nei video?

Assolutamente, HeyGen include un supporto completo per la libreria multimediale, permettendoti di integrare facilmente i tuoi media esterni o selezionare da una vasta gamma di video e immagini HD royalty-free. Questo arricchisce il tuo contenuto video con elementi visivi diversi, completando le tue scene generate dall'AI e gli inserti di registrazione dello schermo.

