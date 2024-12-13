Il tuo creatore di video sui valori di riferimento per contenuti coinvolgenti
Crea facilmente splendidi video sui valori aziendali con i potenti avatar AI di HeyGen.
Crea un video di marketing dinamico di 30 secondi per piccoli imprenditori, progettato come un video esplicativo per evidenziare una nuova funzionalità del prodotto con modelli brillanti e professionali e grafiche pulite. Sfrutta la capacità di trasformare il testo in video per una voce narrante vivace ed energica, assicurandoti che risuoni con l'agenda di un imprenditore impegnato.
Sviluppa un video di formazione di 60 secondi per il personale interno, fornendo un rapido aggiornamento sulle nuove politiche aziendali con immagini chiare e informative dalla libreria multimediale e supporto di stock. Assicurati che l'audio includa una voce narrante calma e autorevole e sottotitoli/caption accurati per migliorare la comprensione e l'accessibilità.
Produci un breve video accattivante di 15 secondi per i social media, utilizzando immagini cinematografiche e branding personalizzato per raccontare una storia di marca coinvolgente. Questo video deve essere facilmente adattabile per diverse piattaforme tramite il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, accompagnato da musica di sottofondo evocativa per massimizzare il coinvolgimento.
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il coinvolgimento nella formazione interna.
Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione nella formazione interna con video sui valori generati dall'AI.
Ispira e articola i valori fondamentali.
Ispira e solleva il pubblico creando video motivazionali coinvolgenti che articolano i tuoi valori fondamentali.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la generazione creativa di video?
HeyGen è un avanzato generatore di video AI che semplifica l'intero processo di creazione video. Con le nostre potenti capacità di trasformare il testo in video e avatar AI realistici, puoi trasformare facilmente i tuoi script in immagini coinvolgenti, rendendolo ideale per video di marketing o video sui valori aziendali.
Quali opzioni di branding offre HeyGen per i miei video?
HeyGen offre agli utenti ampie funzionalità di Branding Personalizzato per mantenere un'identità di marca coerente. Puoi facilmente applicare il tuo logo, i tuoi colori e utilizzare modelli professionali per creare video con uno stile visivo moderno che si allinea con il tuo brand.
HeyGen può produrre video esplicativi professionali?
Sì, HeyGen è progettato per aiutarti a creare video esplicativi professionali in modo efficiente. Utilizza modelli video predefiniti, crea script coinvolgenti con audio e voce narrante sincronizzati e aggiungi sottotitoli per un output video completo e ad alta risoluzione.
HeyGen è un efficace editor video online?
HeyGen funge da editor video online completo, offrendo un intero processo di creazione video dall'inizio alla fine. La nostra piattaforma fornisce strumenti intuitivi per modifiche e transizioni, permettendoti di personalizzare i rapporti d'aspetto e garantire una consegna video di qualità professionale per qualsiasi caso d'uso.