Genera un "video sui valori aziendali" di 45 secondi rivolto a nuovi dipendenti e potenziali clienti, mostrando il nostro impegno attraverso grafiche moderne e pulite e immagini coinvolgenti. Utilizza un generatore di video AI per creare una voce narrante professionale con musica di sottofondo ispiratrice, con avatar AI che spiegano chiaramente ciascun valore fondamentale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di marketing dinamico di 30 secondi per piccoli imprenditori, progettato come un video esplicativo per evidenziare una nuova funzionalità del prodotto con modelli brillanti e professionali e grafiche pulite. Sfrutta la capacità di trasformare il testo in video per una voce narrante vivace ed energica, assicurandoti che risuoni con l'agenda di un imprenditore impegnato.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di formazione di 60 secondi per il personale interno, fornendo un rapido aggiornamento sulle nuove politiche aziendali con immagini chiare e informative dalla libreria multimediale e supporto di stock. Assicurati che l'audio includa una voce narrante calma e autorevole e sottotitoli/caption accurati per migliorare la comprensione e l'accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Produci un breve video accattivante di 15 secondi per i social media, utilizzando immagini cinematografiche e branding personalizzato per raccontare una storia di marca coinvolgente. Questo video deve essere facilmente adattabile per diverse piattaforme tramite il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, accompagnato da musica di sottofondo evocativa per massimizzare il coinvolgimento.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funziona il creatore di video sui valori

Crea facilmente video sui valori aziendali coinvolgenti con l'AI, trasformando il tuo messaggio in immagini che risuonano.

1
Step 1
Scrivi il tuo script
Inizia delineando i valori fondamentali della tua azienda. Utilizza la funzione di trasformazione del testo in video per trasformare il tuo script scritto in scene dinamiche, gettando le basi per il tuo video coinvolgente.
2
Step 2
Scegli un modello
Seleziona dalla libreria di modelli video progettati per la comunicazione professionale. Personalizza i layout e integra i tuoi asset di marca per assicurarti che il video sui valori si allinei perfettamente con l'identità della tua azienda.
3
Step 3
Aggiungi il tuo narratore
Arricchisci il tuo video con un tocco professionale. Seleziona un avatar AI per presentare i tuoi valori o genera una voce narrante chiara per articolare il tuo messaggio, rendendolo impattante e memorabile.
4
Step 4
Esporta e condividi
Finalizza il tuo video sui valori ed esportalo in un file MP4 ad alta risoluzione. Il tuo video professionale generato dall'AI è ora pronto per essere condiviso internamente o esternamente, rafforzando la missione della tua azienda.

Comunica i valori sui social media

Genera video coinvolgenti per i social media in pochi minuti per comunicare efficacemente i valori fondamentali del tuo brand.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la generazione creativa di video?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che semplifica l'intero processo di creazione video. Con le nostre potenti capacità di trasformare il testo in video e avatar AI realistici, puoi trasformare facilmente i tuoi script in immagini coinvolgenti, rendendolo ideale per video di marketing o video sui valori aziendali.

Quali opzioni di branding offre HeyGen per i miei video?

HeyGen offre agli utenti ampie funzionalità di Branding Personalizzato per mantenere un'identità di marca coerente. Puoi facilmente applicare il tuo logo, i tuoi colori e utilizzare modelli professionali per creare video con uno stile visivo moderno che si allinea con il tuo brand.

HeyGen può produrre video esplicativi professionali?

Sì, HeyGen è progettato per aiutarti a creare video esplicativi professionali in modo efficiente. Utilizza modelli video predefiniti, crea script coinvolgenti con audio e voce narrante sincronizzati e aggiungi sottotitoli per un output video completo e ad alta risoluzione.

HeyGen è un efficace editor video online?

HeyGen funge da editor video online completo, offrendo un intero processo di creazione video dall'inizio alla fine. La nostra piattaforma fornisce strumenti intuitivi per modifiche e transizioni, permettendoti di personalizzare i rapporti d'aspetto e garantire una consegna video di qualità professionale per qualsiasi caso d'uso.

