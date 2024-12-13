Generatore di Video AI: Crea Video Straordinari con Facilità

Produci senza sforzo video professionali per marketing o contenuti esplicativi sfruttando avatar AI realistici.

Crea un video esplicativo di 1 minuto rivolto a sviluppatori e responsabili tecnici, mostrando come un generatore di video AI possa semplificare la produzione di contenuti per la documentazione di integrazione API. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con registrazioni dello schermo dell'interfaccia di uno strumento online, accompagnate da una generazione di voiceover chiara e autorevole. Evidenzia come le capacità di testo-a-video da script consentano la rapida creazione di prototipi per tutorial tecnici interni.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di marketing di 90 secondi rivolto a marketer digitali che cercano di migliorare le loro campagne. Questo video dovrebbe adottare uno stile dinamico e visivamente ricco, utilizzando modelli e scene pre-progettati per dimostrare rapidamente la creazione di video esplicativi coinvolgenti. Includi musica di sottofondo vivace e assicurati che i sottotitoli siano generati automaticamente per massimizzare la portata del pubblico, anche in ambienti senza audio.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di formazione interna di 2 minuti per formatori aziendali e professionisti delle risorse umane sui vantaggi dell'integrazione di video AI nell'onboarding. La presentazione visiva dovrebbe essere professionale e diretta, con un avatar AI diversificato che presenta i punti chiave in un tono chiaro e amichevole, arricchito da una generazione di voiceover precisa. L'impressione complessiva dovrebbe essere di alta qualità e informativa, enfatizzando la facilità di creazione dei contenuti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale di 45 secondi per piccoli imprenditori, progettato per ispirarli a utilizzare strumenti avanzati di creazione video per scopi commerciali. Lo stile visivo dovrebbe essere ispiratore e aspirazionale, integrando filmati di alta qualità dalla libreria multimediale/funzionalità di supporto stock per ottenere visuali cinematografiche. Assicurati che il risultato finale possa essere ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per il massimo impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video

Trasforma senza sforzo le tue idee in video professionali con il nostro intuitivo generatore di video AI, semplificando il tuo processo creativo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo testo, e il nostro AI genererà istantaneamente contenuti video. Sfrutta la nostra potente funzione di testo-a-video da script per dare vita alle tue idee.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Arricchisci il tuo video scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI che si adattano al tuo messaggio e al tuo brand. Dai vita alla tua narrazione con presentatori coinvolgenti sullo schermo.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti
Affina il tuo video con la generazione automatica di voiceover, garantendo una consegna chiara e naturale. Puoi anche aggiungere sottotitoli per una maggiore accessibilità.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video impostando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto perfetto per varie piattaforme, quindi esportalo in alta qualità. Condividi facilmente il tuo video professionale con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta il Coinvolgimento con Video per i Social Media

.

Crea rapidamente video accattivanti per i social media utilizzando il nostro generatore di video AI per diffondere il tuo messaggio e coinvolgere efficacemente un pubblico più ampio.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che semplifica la creazione di video permettendo agli utenti di trasformare suggerimenti testuali in video di alta qualità. Sfrutta avatar AI realistici e una sofisticata tecnologia di testo-a-video per rendere il processo efficiente e accessibile.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per la produzione video?

HeyGen fornisce funzionalità tecniche robuste essenziali per la produzione video moderna, inclusi voiceover generati da AI, sottotitoli automatici per una maggiore accessibilità e controlli di branding completi. Questi strumenti garantiscono un output video di alta qualità adatto a vari scopi commerciali.

HeyGen può integrarsi con i flussi di lavoro di produzione video esistenti?

Sì, HeyGen è progettato per un'integrazione senza soluzione di continuità in diversi flussi di lavoro di produzione, offrendo una ricca libreria multimediale, modelli personalizzabili e ridimensionamento del rapporto d'aspetto. Le sue capacità di integrazione API facilitano ulteriormente la creazione efficiente di contenuti e i processi di editing video.

Quali sono le caratteristiche di HeyGen per l'output e la distribuzione commerciale?

HeyGen supporta l'esportazione di video in vari rapporti d'aspetto, garantendo che i contenuti siano ottimizzati per diverse piattaforme e pronti per scopi commerciali. Gli utenti possono facilmente scaricare file MP4 di alta qualità direttamente dalla piattaforma per una distribuzione immediata.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo