Dai potere ai piccoli imprenditori di creare facilmente video tutorial di 45 secondi che mostrano i loro prodotti o servizi. Questo racconto dovrebbe adottare uno stile visivo luminoso, pulito e incoraggiante con una voce fuori campo amichevole e professionale, guidandoli passo dopo passo. Sottolinea come la funzione di testo-a-video da script di HeyGen semplifichi l'intero processo di creazione video, rendendolo accessibile anche senza esperienza di montaggio precedente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per educatori e formatori, immagina un video esplicativo di 60 secondi che dimostri come semplificare argomenti complessi. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale, coinvolgente e chiaro, utilizzando una voce fuori campo calma, magari da un avatar AI, per mantenere una presenza costante. Sottolinea che non sono necessarie competenze di montaggio video, rendendo gli avatar AI di HeyGen uno strumento perfetto per creare contenuti didattici accattivanti.
Prompt di Esempio 2
I Product Manager possono rivoluzionare i loro annunci di funzionalità con un video tutorial dinamico di 30 secondi. Punta a uno stile visivo elegante, moderno ed energico, completo di transizioni dinamiche e una voce fuori campo professionale e sicura. Questo video dovrebbe illustrare come la funzione di generazione di voce fuori campo di HeyGen consenta la rapida produzione di video di alta qualità, comunicando efficacemente nuovi aggiornamenti agli utenti.
Prompt di Esempio 3
I professionisti delle risorse umane e gli specialisti dell'onboarding possono creare un video istruttivo di 50 secondi accogliente e informativo per i nuovi assunti. Lo stile visivo dovrebbe essere adatto all'ambiente aziendale con grafiche pulite, completato da una narrazione chiara e rassicurante. Mostra come i diversi modelli e scene video di HeyGen semplifichino la creazione di video istruttivi essenziali, garantendo un messaggio di marca coerente e un'esperienza di onboarding fluida.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Istruzionali

Trasforma senza sforzo le tue idee in video istruttivi professionali e chiari che coinvolgono gli spettatori e semplificano compiti complessi, senza necessità di competenze di montaggio.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Istruttivo
Inizia inserendo il tuo testo o sfrutta il nostro "generatore di script AI" per delineare rapidamente il tuo contenuto istruttivo. Questo passaggio fondamentale semplifica il processo di creazione del contenuto per il tuo video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e i Visual
Seleziona da una vasta gamma di "avatar AI" per trasmettere il tuo messaggio con un tocco umano. Questi presentatori virtuali migliorano la chiarezza dei tuoi "video istruttivi", rendendo più facili da comprendere i concetti complessi.
3
Step 3
Applica Rifiniture e Branding
Perfeziona il tuo video utilizzando il nostro completo "editor video online". Questo potente strumento ti consente di rifinire facilmente le scene e integrare l'identità del tuo marchio per video "di alta qualità" professionali.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Guida
Una volta soddisfatto, "Esporta" il tuo video completato utilizzando la nostra funzione di "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto". Questo finalizza il tuo progetto di "creatore di video tutorial", permettendoti di condividere facilmente contenuti istruttivi professionali e di alta qualità con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Istruzioni Complesse

Trasforma istruzioni utili intricate o guide tecniche in video chiari e facili da comprendere, rendendo le informazioni complesse accessibili a tutti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video istruttivi?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video istruttivi offrendo una piattaforma intuitiva di creazione video AI. Puoi generare video istruttivi coinvolgenti da script testuali, eliminando la necessità di competenze di montaggio complesse. Questo approccio rende la creazione video semplificata per tutti gli utenti.

HeyGen richiede competenze avanzate di montaggio video per creare video tutorial?

No, HeyGen è progettato per essere un creatore di video tutorial facile da usare che non richiede competenze di montaggio video. La sua piattaforma alimentata da AI consente a chiunque di produrre video professionali e di alta qualità senza sforzo.

Quali capacità offre HeyGen per la creazione di video istruttivi?

HeyGen offre capacità complete per la creazione di video istruttivi, inclusa la generazione di script AI, presentatori video AI e sintesi vocale in più lingue. Puoi anche utilizzare la registrazione dello schermo e diversi modelli video per migliorare il tuo contenuto.

Posso usare HeyGen per creare video esplicativi con il mio marchio per i miei prodotti o servizi?

Assolutamente! HeyGen è un eccellente creatore di video esplicativi, permettendoti di incorporare i controlli del tuo marchio, come loghi e colori, direttamente nei tuoi video. Questo assicura coerenza e professionalità in ogni video di alta qualità che produci.

