Creatore di Video per Clienti delle Utility per un Coinvolgimento Migliorato

Trasforma argomenti complessi in contenuti video coinvolgenti che costruiscono fiducia e personalizzano l'esperienza del cliente utilizzando il testo-a-video da script.

Crea un video esplicativo animato di 45 secondi per i clienti residenziali delle utility, concentrandoti su comportamenti semplici per il risparmio energetico. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e amichevole, con una voce fuori campo chiara e rassicurante per educare efficacemente i clienti. Utilizza la generazione di Voiceover di HeyGen per creare un audio professionale.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi progettato per i clienti commerciali delle utility, con l'obiettivo di aumentare le iscrizioni ai programmi per nuove iniziative aziendali. L'approccio visivo dovrebbe essere moderno e professionale con animazioni in stile infografico, accompagnato da una colonna sonora vivace e informativa. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen per ottimizzare la produzione e migliorare il video marketing per le utility.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi rivolto ai clienti generali delle utility, spiegando una nuova struttura tariffaria complessa o un aggiornamento del servizio. Lo stile visivo dovrebbe essere diretto e facile da seguire, con un avatar AI sullo schermo che fornisce informazioni in un tono calmo e autorevole. Questo può essere facilmente realizzato utilizzando gli avatar AI di HeyGen per una presentazione coerente.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video di 75 secondi rivolto a potenziali nuovi clienti, mostrando testimonianze autentiche dei clienti per aumentare la fiducia e la lealtà dei clienti. Dovrebbe presentare avatar AI realistici o filmati di repertorio di individui che condividono esperienze positive, supportati da una musica di sottofondo commovente. Integra la capacità di testo-a-video di HeyGen per produrre in modo efficiente narrazioni coinvolgenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video per Clienti delle Utility

Trasforma informazioni complesse sulle utility in contenuti video chiari e coinvolgenti per educare e coinvolgere efficacemente i tuoi clienti, costruendo fiducia e migliorando la comunicazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia delineando il tuo messaggio. Inserisci il tuo testo e sfrutta le capacità di testo-a-video della piattaforma per trasformare il tuo script in una narrazione visiva coinvolgente.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Personalizza il tuo messaggio scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI. Questi presentatori digitali possono trasmettere efficacemente le informazioni importanti della tua utility.
3
Step 3
Applica i Tuoi Elementi di Branding
Rafforza l'identità del tuo marchio integrando il logo, i colori e altri elementi visivi della tua utility, assicurando che i tuoi video siano costantemente in linea con il marchio e riconoscibili attraverso i controlli di branding.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video finale in vari formati adatti a diverse piattaforme, quindi esporta e condividi facilmente il tuo contenuto coinvolgente con i tuoi clienti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti Complessi delle Utility

.

Spiega facilmente servizi di utility complessi, fatturazione o consigli per il risparmio energetico con video esplicativi alimentati da AI per educare i clienti.

background image

Domande Frequenti

Come possono le utility sfruttare HeyGen per creare video coinvolgenti per i clienti?

HeyGen consente alle aziende di utility di creare contenuti video di alta qualità e coinvolgenti per l'interazione con i clienti. Con la piattaforma AI di HeyGen, puoi produrre messaggi di marketing video personalizzati, video educativi e video esplicativi che catturano veramente l'attenzione dei clienti e semplificano argomenti complessi.

Cosa rende HeyGen un creatore di video esplicativi ideale alimentato da AI per le aziende di utility?

HeyGen è un creatore di video esplicativi ideale alimentato da AI per le utility perché semplifica la creazione di video educativi su piani tariffari, comportamenti di risparmio energetico e servizi. Puoi utilizzare le capacità di testo-a-video con avatar AI e un generatore di voce AI per raccontare storie coinvolgenti ed educare efficacemente i clienti.

HeyGen può aiutare i fornitori di utility a personalizzare il video marketing per una maggiore fiducia dei clienti?

Sì, HeyGen aiuta significativamente i fornitori di utility a personalizzare il video marketing per aumentare la fiducia e la lealtà dei clienti. Utilizzando avatar AI e controlli di branding, puoi creare video in linea con il marchio che trasmettono messaggi personalizzati, favorendo relazioni più forti e aumentando le iscrizioni ai programmi.

Come semplifica HeyGen la creazione di video in linea con il marchio per le aziende di utility?

HeyGen semplifica la creazione di video in linea con il marchio per le aziende di utility attraverso la sua piattaforma intuitiva, offrendo template professionali e scene e controlli di branding robusti. Questo consente alle organizzazioni di utility di produrre in modo efficiente contenuti video coerenti e di alta qualità per tutte le iniziative di vendita e marketing senza bisogno di un'esperienza estesa di editing video.

