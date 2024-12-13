Creatore di Video USP Eleva i Tuoi Video di Marketing

Crea contenuti video brevi e coinvolgenti per mettere in risalto la tua proposta unica di vendita, potenziata dalla funzione intuitiva di testo-a-video da script.

Crea un video di marketing dinamico di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando come definire e presentare la loro Proposta Unica di Vendita (USP) con chiarezza. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando musica di sottofondo moderna e vivace, enfatizzando come la funzione di testo-a-video da script di HeyGen semplifichi questo processo per la creazione di annunci ad alte prestazioni.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un contenuto video breve e coinvolgente di 15 secondi progettato per i marketer dei social media, offrendo consigli rapidi su come creare contenuti virali sui social media. Lo stile visivo dovrebbe essere alla moda e vivace, con effetti sonori energici e una traccia pop vivace, dimostrando il potere degli avatar AI di HeyGen nel trasmettere messaggi con personalità per video coinvolgenti sui social media.
Prompt di Esempio 2
Produci un autentico video di Storia di Successo del Cliente di 45 secondi per i manager delle vendite e del successo del cliente, illustrando come un cliente abbia sfruttato con successo un prodotto o servizio. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e incoraggiante, con una narrazione chiara e musica di sottofondo delicata, evidenziando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità e un'ampia portata.
Prompt di Esempio 3
Progetta una produzione video digitale raffinata di 60 secondi per agenzie pubblicitarie e aziende di e-commerce, dimostrando come creare rapidamente un annuncio persuasivo. Lo stile visivo dovrebbe essere di alta qualità e d'impatto, con una colonna sonora motivazionale e una voce narrante nitida, sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per trovare i visual perfetti per un annuncio video maker USP convincente.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video USP

Crea contenuti video brevi e coinvolgenti che mettono in risalto la tua Proposta Unica di Vendita con la nostra piattaforma video AI, progettata per un marketing d'impatto.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script USP
Inizia incollando il tuo script che definisce chiaramente la tua Proposta Unica di Vendita nella nostra piattaforma, permettendo al nostro AI di generare contenuti video iniziali.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Migliora il tuo video scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo messaggio, dando vita ai tuoi video di marketing.
3
Step 3
Aggiungi Visual Coinvolgenti
Integra visual coinvolgenti dalla nostra vasta libreria multimediale o carica i tuoi per illustrare ulteriormente la tua USP, creando una produzione video digitale di alta qualità.
4
Step 4
Esporta per Qualsiasi Piattaforma
Finalizza i tuoi contenuti video brevi esportandoli in vari rapporti d'aspetto, assicurandoti che siano ottimizzati e pronti per tutte le tue piattaforme di destinazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Storie di Successo dei Clienti

Crea testimonianze video coinvolgenti che dimostrano vividamente il valore e i benefici unici dei tuoi prodotti attraverso esperienze reali dei clienti.

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come motore creativo per i video di marketing?

HeyGen consente agli utenti di creare rapidamente video di marketing coinvolgenti e video per i social media. Con il suo motore creativo intuitivo, puoi sfruttare gli avatar AI e i modelli progettati professionalmente per produrre contenuti video brevi di alta qualità che catturano l'attenzione del pubblico.

Cosa rende HeyGen una piattaforma video AI efficace?

HeyGen si distingue come una piattaforma video AI innovativa trasformando gli script in produzioni video digitali professionali senza sforzo. Questo strumento online utilizza avatar AI avanzati e tecnologia di testo-a-video da script, semplificando il tuo flusso di lavoro creativo dal concetto alla storia visiva coinvolgente.

HeyGen può personalizzare i video per riflettere un'identità di marca unica?

Assolutamente, HeyGen funziona come un potente creatore di video USP, consentendo un'ampia personalizzazione per mettere in risalto la tua Proposta Unica di Vendita. Puoi applicare controlli di branding, integrare i tuoi media e utilizzare il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per garantire che ogni video si allinei perfettamente con l'estetica del tuo marchio.

HeyGen offre funzionalità per l'accessibilità e i media ricchi?

Sì, HeyGen supporta un'ampia accessibilità video con il suo generatore di sottotitoli AI integrato per sottotitoli automatici. Inoltre, è disponibile una robusta libreria multimediale e supporto stock, fornendo una vasta selezione di risorse per arricchire la tua produzione video digitale.

