Trasforma i tuoi suggerimenti di testo in video tutorial coinvolgenti in pochi minuti con la nostra potente capacità di testo-a-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video informativo di 60 secondi progettato per product manager e team di supporto clienti, illustrando come HeyGen semplifica la creazione di 'guide utente passo-passo'. Evidenzia il vantaggio di non richiedere 'competenze di editing video' mostrando 'Template e scene' personalizzabili e una chiara 'Generazione di voiceover', presentati con un'estetica pulita e moderna e una narrazione calma per garantire la massima chiarezza.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video promozionale dinamico di 30 secondi rivolto a professionisti del marketing e creatori di contenuti, mostrando come il 'Generatore di video AI' di HeyGen consenta un'integrazione del marchio senza soluzione di continuità. Presenta 'Avatar AI' personalizzati e la possibilità di 'caricare asset del marchio' per mantenere la coerenza in tutta la 'documentazione video', il tutto impiegando uno stile visivo vivace e veloce con musica strumentale energica per catturare l'attenzione.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un tutorial coinvolgente di 50 secondi per educatori e creatori di corsi online, dimostrando la versatilità di HeyGen come 'creatore di video tutorial' per varie piattaforme. Illustra come il 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' e i 'Sottotitoli/caption automatici' rendano facile adattare i contenuti, consegnati con uno stile visivo invitante ed educativo e musica di sottofondo delicata per favorire un ambiente di apprendimento positivo.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Tutorial Utente

Trasforma facilmente le tue istruzioni in video tutorial coinvolgenti usando l'AI, perfetti per l'onboarding e le guide utente passo-passo.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Tutorial
Inizia redigendo o incollando il tuo script. Sfrutta la nostra piattaforma AI generativa per scrivere automaticamente il tuo contenuto da semplici suggerimenti di testo, formando la base del tuo video tutorial utente.
2
Step 2
Seleziona Elementi Visivi
Arricchisci il tuo tutorial con elementi visivi coinvolgenti incorporando avatar AI. Questi presentatori digitali possono consegnare le tue guide utente passo-passo con un tocco umano, dando vita ai tuoi contenuti.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Branding
Perfeziona il tuo video con audio di alta qualità. Genera facilmente un voiceover potenziato dall'AI nella tua lingua preferita, assicurando che il tuo tutorial sia chiaro e coinvolgente per un pubblico globale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza la tua creazione. Esporta il tuo video tutorial utente nel rapporto d'aspetto desiderato, rendendolo pronto per la condivisione immediata su varie piattaforme e per una documentazione video completa.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Guide Rapide

Produci rapidamente "guide rapide" e brevi "video tutorial" per i social media o per la risoluzione rapida dei problemi, raggiungendo gli utenti in modo istantaneo ed efficiente.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video tutorial coinvolgenti senza software di editing complessi?

La piattaforma intuitiva di HeyGen ti consente di produrre video tutorial di alta qualità in pochi minuti, anche senza competenze di editing video. Utilizza i nostri avatar AI e i numerosi template video per costruire facilmente guide utente passo-passo e documentazione video.

Quali opzioni creative offre HeyGen per personalizzare la mia documentazione video?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di caricare asset del marchio come loghi e adattare i template video alle tue esigenze specifiche. Migliora la tua documentazione video con diversi avatar AI e sottotitoli generati automaticamente per un aspetto professionale e coerente.

Quanto velocemente posso generare un video tutorial professionale usando l'AI di HeyGen?

Con HeyGen, puoi creare video tutorial in modo efficiente semplicemente fornendo semplici suggerimenti di testo. La nostra piattaforma AI generativa può persino aiutare a scrivere automaticamente lo script, riducendo notevolmente il tempo necessario per produrre contenuti istruttivi di alta qualità.

HeyGen supporta avatar AI e voiceover personalizzati per guide utente efficaci?

Assolutamente, HeyGen ti consente di migliorare le tue guide utente passo-passo e i documenti di onboarding con avatar AI realistici. La nostra piattaforma offre anche voiceover generati dall'AI e generazione automatica di sottotitoli, garantendo una comunicazione chiara e accessibilità per le tue esigenze di creazione di video tutorial.

