Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un tutorial tecnico di 90 secondi per gli utenti esistenti che risolvono un errore comune del software, mostrando uno stile visivo professionale focalizzato sugli elementi dell'interfaccia e una consegna audio autorevole e calma. Incorpora sottotitoli/didascalie per evidenziare i passaggi diagnostici chiave, fornendo una documentazione video completa sulla risoluzione del problema.
Progetta un annuncio di aggiornamento del prodotto vivace di 45 secondi per tutti gli utenti attuali, evidenziando una nuova funzionalità con uno stile visivo dinamico e una voce fuori campo energica ed entusiasta. Sfrutta il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare visivamente i video generati dall'AI, assicurando che la nuova funzionalità del generatore di video AI sia presentata in modo coinvolgente.
Produci una guida dettagliata di 2 minuti per gli sviluppatori sull'integrazione del nostro prodotto tramite API, caratterizzata da uno stile visivo minimalista con esempi di codice chiari e uno stile audio informativo e preciso. Un avatar AI dovrebbe spiegare passo dopo passo le complesse integrazioni API, creato in modo efficiente con la capacità degli avatar AI di HeyGen, servendo come un efficace Agente Video AI per l'assistenza tecnica.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il Generatore di Video di Supporto Utente

Produci rapidamente video di supporto chiari e potenziati dall'AI per assistere i tuoi utenti, migliorare il self-service e ridurre il volume dei ticket.

1
Step 1
Crea il tuo Copione Video
Inizia scrivendo o incollando il tuo copione di supporto. La nostra piattaforma AI utilizza le capacità di testo-a-video da copione per trasformare il tuo testo in un video dinamico, garantendo una comunicazione chiara.
2
Step 2
Scegli il tuo Avatar AI e Voce
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI e voci AI dal suono naturale per narrare i tuoi contenuti di supporto. Puoi anche creare un Avatar AI personalizzato per la coerenza del marchio.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Migliora il tuo video con filmati di registrazione dello schermo, immagini o media stock per dimostrare visivamente le soluzioni. Integra il logo e i colori del tuo marchio per un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi il tuo Video
Finalizza il tuo video istruttivo ed esportalo in MP4 per una facile integrazione nella tua base di conoscenza, CRM o portali di supporto. Condividi un link diretto per un accesso immediato.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Concetti Complessi

Trasforma argomenti complessi in video di supporto generati dall'AI facili da comprendere, rendendo le informazioni complesse accessibili a tutti gli utenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI con avatar?

HeyGen semplifica la creazione di video AI sfruttando la sua avanzata piattaforma di AI generativa. Puoi trasformare il testo in video da un copione utilizzando avatar AI realistici, semplificando notevolmente il tuo processo di produzione di contenuti. Questa potente funzionalità consente la creazione efficiente di video AI di alta qualità.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per la personalizzazione dei video?

HeyGen offre ampie capacità tecniche per la personalizzazione dei video, permettendoti di mantenere una forte coerenza del marchio. Puoi utilizzare controlli di branding per loghi e colori, creare avatar AI personalizzati e regolare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme. Inoltre, HeyGen offre funzionalità avanzate di editing video AI come sottotitoli, didascalie, filtri ed effetti per migliorare i tuoi contenuti visivi.

HeyGen può integrarsi con i sistemi di supporto esistenti per i video di supporto utente?

Sì, HeyGen è progettato per essere un efficace generatore di video di supporto utente che si integra perfettamente con i tuoi sistemi esistenti. Offre robuste integrazioni API, inclusi collegamenti specifici per piattaforme come Zendesk e Intercom. Questo ti consente di generare facilmente video di supporto e costruire una base di conoscenza video ospitata completa.

Come può HeyGen migliorare la qualità video con le sue opzioni multimediali ed esportazione?

HeyGen migliora significativamente la qualità video attraverso le sue opzioni multimediali ed esportazione complete. Puoi generare voiceover AI professionali e aggiungere audio sincronizzato, musica di sottofondo ed effetti sonori ai tuoi video. Per la distribuzione, HeyGen supporta l'esportazione affidabile in MP4, assicurando che i tuoi contenuti di alta qualità siano pronti per qualsiasi piattaforma.

