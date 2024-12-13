Creatore di Video di Storie Utente per Narrazione Visiva Istantanea

Crea storie utente coinvolgenti in pochi minuti con avatar AI che danno vita ai tuoi racconti, coinvolgendo il tuo pubblico come mai prima d'ora.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un contenuto dinamico di 30 secondi per i social media rivolto agli aspiranti creatori di contenuti, caratterizzato da tagli veloci, musica di sottofondo alla moda e immagini vivaci. Questo video dimostrerà quanto facilmente gli utenti possano trasformare un semplice script in narrazioni visive coinvolgenti utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen, progettata per aiutare i creatori a distinguersi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 90 secondi per educatori e professionisti dell'e-learning, spiegando un concetto scientifico complesso. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e informativo, incorporando grafica animata e una voce calma e autorevole per guidare gli spettatori attraverso ogni passaggio, sfruttando i modelli e le scene diversificate di HeyGen per strutturare efficacemente l'esperienza di apprendimento.
Prompt di Esempio 3
Progetta un annuncio video AI di 15 secondi per organizzatori di eventi che promuovono un prossimo summit virtuale. Utilizza uno stile visivo audace e d'impatto con musica di sottofondo entusiasmante e testi sovrapposti concisi e accattivanti, utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per fornire un potente invito all'azione che cattura l'interesse del pubblico per questo video di marketing.
step preview
Copia il prompt
step preview
Incolla nella casella di Creazione
step preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Storie Utente

Trasforma senza sforzo le tue storie utente in video coinvolgenti con il nostro creatore di video AI, semplificando la creazione dallo script allo schermo.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Storia Utente
Inizia la creazione del tuo video incollando direttamente il tuo script di storia utente nella piattaforma, sfruttando la nostra capacità di testo-a-video da script.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI e Immagini
Arricchisci il tuo racconto scegliendo da una selezione diversificata di avatar AI per rappresentare i tuoi personaggi e trasmettere efficacemente le emozioni.
3
Step 3
Genera Voiceover Realistici
Dai vita al tuo script di storia utente con la nostra avanzata funzione di generazione di voiceover, producendo narrazioni dal suono naturale senza sforzo.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di storia utente coinvolgente utilizzando la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, preparandolo per varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Contenuti Motivazionali Ispiratori

Crea potenti video AI che trasmettono narrazioni utente edificanti, motivando e connettendo profondamente con i tuoi spettatori.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video creativi per gli utenti?

HeyGen consente ai creatori di contenuti di produrre storie visive coinvolgenti senza sforzo. Il nostro creatore di video AI offre modelli intelligenti e avatar AI, semplificando l'intero processo di creazione video dallo script ai video completi, migliorando il tuo flusso di lavoro creativo.

Posso creare storie visive dinamiche con avatar AI usando HeyGen?

Sì, HeyGen ti permette di realizzare video dinamici e coinvolgenti sfruttando la nostra selezione diversificata di avatar AI. Questi modelli AI danno vita alle tue storie visive, offrendo un'esperienza di narrazione unica e potente per i creatori di contenuti.

Quali tipi di video di marketing posso produrre usando HeyGen?

HeyGen è una piattaforma video AI ideale per generare una vasta gamma di video di marketing e contenuti coinvolgenti per i social media. Puoi creare rapidamente video esplicativi di alta qualità, annunci AI e altri contenuti promozionali per catturare il tuo pubblico e aumentare l'engagement.

HeyGen offre strumenti per un controllo creativo avanzato nella produzione video?

L'Editor Video AI di HeyGen offre un'interfaccia facile da usare che ti mette in completo controllo creativo della tua creazione video. Puoi personalizzare facilmente le scene, aggiungere voiceover e perfezionare le tue storie visive per adattarle esattamente alla tua visione, assicurando che metodi di narrazione diversificati siano a tua disposizione.

