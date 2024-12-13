Potenzia l'Apprendimento con un Generatore di Video Educativi

Trasforma la tua formazione con un creatore di video educativi. Crea facilmente video educativi coinvolgenti per gli utenti utilizzando la potente funzione di testo-a-video da copione di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea una guida coinvolgente di 90 secondi per la generazione di video AI rivolta a utenti tecnologici esistenti e professionisti IT, spiegando una nuova integrazione di prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico con grafiche in movimento coinvolgenti, mentre l'audio fornisce una narrazione tecnica precisa sviluppata da un copione dettagliato, utilizzando la funzione di testo-a-video da copione di HeyGen. Sfrutta il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare la spiegazione di questa avanzata integrazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione completo di 2 minuti progettato per dipendenti interni e team leader, delineando un nuovo processo aziendale dall'inizio alla fine. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo aziendale, amichevole e facile da seguire, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per strutturare efficacemente le informazioni. Assicurati che tutti i passaggi critici siano evidenziati con testo sullo schermo, reso accessibile tramite la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen, rendendo questo un pezzo cruciale per una creazione video efficiente.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa una dimostrazione educativa coinvolgente di 45 secondi rivolta a educatori e creatori di contenuti, illustrando quanto facilmente le presentazioni PowerPoint esistenti possano essere trasformate in contenuti video coinvolgenti. Impiega uno stile visivo luminoso, illustrativo e incoraggiante con una voce allegra e informativa, sfruttando la capacità di testo-a-video da copione di HeyGen per convertire rapidamente le presentazioni. Mostra la flessibilità del ridimensionamento del rapporto d'aspetto e delle esportazioni per adattarsi a varie piattaforme, fornendo un percorso chiaro dai materiali tradizionali a esperienze di apprendimento dinamiche.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Educativi per Utenti

Trasforma senza sforzo i tuoi materiali di formazione in video educativi coinvolgenti con l'AI, semplificando la creazione di contenuti e migliorando le esperienze di apprendimento.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia inserendo o incollando il tuo copione di formazione. La nostra AI analizzerà il tuo testo, ponendo le basi per il tuo video educativo.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare visivamente il tuo contenuto, assicurando un presentatore professionale e relazionabile per il tuo pubblico.
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Sottotitoli
Migliora la chiarezza incorporando media stock pertinenti o le tue immagini. Genera automaticamente sottotitoli accurati per migliorare l'accessibilità e la comprensione.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Finalizza il tuo video ed esportalo nel formato desiderato, pronto per essere condiviso su piattaforme come il tuo LMS o sistemi di formazione interni, completando la tua creazione video.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora l'Efficacia della Formazione

Aumenta significativamente il coinvolgimento dei tirocinanti e la ritenzione delle conoscenze attraverso video di formazione dinamici e personalizzati generati dall'AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come generatore di video AI per l'educazione degli utenti?

HeyGen è un potente generatore di video AI che trasforma i copioni di testo in video educativi coinvolgenti per gli utenti. Sfrutta la tecnologia avanzata di testo-a-video, permettendoti di scegliere tra diversi avatar AI e generare voiceover AI realistici per dare vita ai tuoi materiali di formazione.

Posso integrare materiali di formazione esistenti come PowerPoint in HeyGen per la creazione di video?

Sì, HeyGen consente una creazione di video senza soluzione di continuità permettendoti di caricare e integrare vari materiali di formazione, inclusi i PowerPoint. Puoi convertire le tue presentazioni in contenuti video dinamici, aggiungendo avatar AI e voiceover per migliorare l'apprendimento e il coinvolgimento.

Quali strumenti di editing avanzati e controlli di branding offre HeyGen per video di formazione professionale?

HeyGen fornisce strumenti di editing completi e controlli di branding per personalizzare i tuoi video di formazione professionale. Puoi applicare il logo e i colori del tuo marchio, utilizzare una ricca libreria multimediale e aggiungere sottotitoli per l'accessibilità, assicurando che il tuo contenuto si allinei perfettamente con gli standard della tua organizzazione.

Come facilita HeyGen la creazione di video multilingue con voiceover e sottotitoli AI?

HeyGen semplifica la creazione di video multilingue offrendo una generazione di voiceover AI robusta e supporto automatico per i sottotitoli. Questa capacità tecnica consente agli utenti di tradurre facilmente i copioni e produrre video di formazione accessibili a un pubblico globale, migliorando la portata e la comprensione.

