Generatore di Video per Upskilling: Potenzia la Formazione dei Dipendenti Ora
Crea rapidamente video di formazione coinvolgenti per i dipendenti utilizzando la nostra potente funzione di testo-a-video per un apprendimento efficiente.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video esplicativo di 2 minuti rivolto a sviluppatori e appassionati di tecnologia, scomponendo i principi di un nuovo algoritmo AI. L'estetica visiva dovrebbe essere futuristica e illustrativa, con un avatar AI espressivo per presentare chiaramente le informazioni. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per aggiungere un tocco umano a temi tecnici complessi, rendendo questo strumento di generazione video AI inestimabile per spiegazioni dettagliate.
Produci un video di aggiornamento conciso di 45 secondi per team di ingegneria globali, introducendo le capacità di un nuovo strumento tecnico. Lo stile visivo dovrebbe essere guidato da infografiche e diretto, con una voce narrante AI precisa e articolata, facilmente adattabile per il supporto multilingue. Impiega la generazione di voiceover di HeyGen per garantire un audio chiaro e coerente in tutte le versioni linguistiche del contenuto del generatore di video di formazione.
Progetta un video di formazione essenziale di 1 minuto per i dipendenti sulle migliori pratiche per la gestione sicura dei dati, destinato a tutti i membri del personale. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, professionale e facilmente comprensibile, completato da una voce AI amichevole ma ferma. Incorpora i sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità e rafforzare i messaggi chiave, semplificando il processo di creazione video per procedure tecniche critiche.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Espandi l'Apprendimento e la Creazione di Corsi.
Crea senza sforzo più corsi di formazione e contenuti educativi, espandendo la tua portata a un pubblico globale con supporto multilingue.
Migliora l'Efficacia della Formazione dei Dipendenti.
Utilizza video potenziati dall'AI per aumentare significativamente il coinvolgimento e migliorare la ritenzione delle conoscenze nei tuoi programmi di formazione dei dipendenti.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video con l'AI?
HeyGen sfrutta una tecnologia avanzata di generazione video AI, permettendo agli utenti di trasformare il testo in contenuti video coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici. Questo semplifica l'intero processo di creazione video, rendendolo efficiente per varie applicazioni.
HeyGen può integrarsi con le piattaforme di apprendimento esistenti per la formazione?
Sì, HeyGen supporta l'integrazione LMS, consentendo un'implementazione senza soluzione di continuità del contenuto del generatore di video di formazione all'interno dei sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti. Inoltre, puoi esportare i video in formato SCORM per una compatibilità e un tracciamento ampi.
Quali opzioni di voiceover e multilingua offre HeyGen?
HeyGen fornisce robusti voiceover AI con una vasta gamma di voci naturali, garantendo un audio di alta qualità per i tuoi video. Offriamo anche un supporto multilingue completo, permettendoti di raggiungere facilmente un pubblico globale.
HeyGen fornisce strumenti per contenuti video allineati al brand?
Assolutamente, HeyGen offre agli utenti ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del brand e i font personalizzati nella creazione dei video. Questo assicura che tutti i tuoi video mantengano un'identità di brand coerente su tutte le piattaforme.