Generatore di Video per Upskilling: Potenzia la Formazione dei Dipendenti Ora

Crea rapidamente video di formazione coinvolgenti per i dipendenti utilizzando la nostra potente funzione di testo-a-video per un apprendimento efficiente.

Crea un video istruttivo di 90 secondi rivolto a professionisti IT e nuovi assunti, dimostrando una funzionalità software complessa. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e diagrammatico, con una voce narrante AI calma e autorevole che spiega i processi passo dopo passo. Utilizza la funzione di testo-a-video di HeyGen per trasformare efficacemente la documentazione tecnica in spiegazioni visive coinvolgenti, adatte per l'upskilling tramite integrazione LMS.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 2 minuti rivolto a sviluppatori e appassionati di tecnologia, scomponendo i principi di un nuovo algoritmo AI. L'estetica visiva dovrebbe essere futuristica e illustrativa, con un avatar AI espressivo per presentare chiaramente le informazioni. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per aggiungere un tocco umano a temi tecnici complessi, rendendo questo strumento di generazione video AI inestimabile per spiegazioni dettagliate.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di aggiornamento conciso di 45 secondi per team di ingegneria globali, introducendo le capacità di un nuovo strumento tecnico. Lo stile visivo dovrebbe essere guidato da infografiche e diretto, con una voce narrante AI precisa e articolata, facilmente adattabile per il supporto multilingue. Impiega la generazione di voiceover di HeyGen per garantire un audio chiaro e coerente in tutte le versioni linguistiche del contenuto del generatore di video di formazione.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di formazione essenziale di 1 minuto per i dipendenti sulle migliori pratiche per la gestione sicura dei dati, destinato a tutti i membri del personale. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, professionale e facilmente comprensibile, completato da una voce AI amichevole ma ferma. Incorpora i sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità e rafforzare i messaggi chiave, semplificando il processo di creazione video per procedure tecniche critiche.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Upskilling

Trasforma senza sforzo il tuo contenuto di formazione in video di upskilling coinvolgenti e potenziati dall'AI per educare e potenziare il tuo team con il minimo sforzo.

1
Step 1
Crea dal Testo
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di formazione. La capacità di testo-a-video della nostra piattaforma converte il tuo contenuto scritto in un video dinamico, formando la base dei tuoi corsi di upskilling.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Migliora il tuo contenuto istruttivo selezionando da una vasta libreria di avatar AI professionali. Questi presentatori digitali aggiungono un tocco umano, rendendo i tuoi video di formazione più relazionabili e coinvolgenti.
3
Step 3
Genera Voiceover
Affina l'audio del tuo video utilizzando la generazione avanzata di voiceover per una narrazione dal suono naturale. Scegli tra varie voci e lingue per adattarsi perfettamente al tuo contenuto di formazione e al tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo progetto e utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per scaricare il tuo video di upskilling completato in vari formati. Questo assicura che sia perfettamente adatto per l'integrazione in qualsiasi piattaforma, incluso il tuo LMS.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Demistifica Argomenti Complessi

.

Trasforma concetti intricati, come argomenti medici, in video generati dall'AI chiari, concisi e coinvolgenti per una comprensione e un'educazione migliorate.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con l'AI?

HeyGen sfrutta una tecnologia avanzata di generazione video AI, permettendo agli utenti di trasformare il testo in contenuti video coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici. Questo semplifica l'intero processo di creazione video, rendendolo efficiente per varie applicazioni.

HeyGen può integrarsi con le piattaforme di apprendimento esistenti per la formazione?

Sì, HeyGen supporta l'integrazione LMS, consentendo un'implementazione senza soluzione di continuità del contenuto del generatore di video di formazione all'interno dei sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti. Inoltre, puoi esportare i video in formato SCORM per una compatibilità e un tracciamento ampi.

Quali opzioni di voiceover e multilingua offre HeyGen?

HeyGen fornisce robusti voiceover AI con una vasta gamma di voci naturali, garantendo un audio di alta qualità per i tuoi video. Offriamo anche un supporto multilingue completo, permettendoti di raggiungere facilmente un pubblico globale.

HeyGen fornisce strumenti per contenuti video allineati al brand?

Assolutamente, HeyGen offre agli utenti ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del brand e i font personalizzati nella creazione dei video. Questo assicura che tutti i tuoi video mantengano un'identità di brand coerente su tutte le piattaforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo