Creatore di Video Universitari: Crea Contenuti Educativi Coinvolgenti

Trasforma istantaneamente i testi in video promozionali universitari dinamici e corsi di apprendimento online utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen.

Crea un tour virtuale del campus di 60 secondi, pensato per studenti potenziali e i loro genitori, mostrando le strutture principali e la vivace vita studentesca. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e ispirante, accompagnato da musica di sottofondo motivante e una narrazione chiara, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per guidare gli spettatori attraverso l'esperienza.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video coinvolgente di 45 secondi con testimonianze autentiche di studenti, rivolto agli studenti delle scuole superiori che stanno considerando l'iscrizione all'università. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo e audio personale e genuino, mettendo in risalto le diverse esperienze degli studenti e utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per accessibilità e chiarezza.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video promozionale universitario conciso di 30 secondi per reclutare potenziali candidati interessati a programmi accademici specifici, concentrandosi sui corsi di apprendimento online. Adotta un approccio visivo moderno e coinvolgente, mostrando gli elementi chiave del corso con immagini d'impatto e voiceover concisi, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per un aspetto professionale.
Prompt di Esempio 3
Genera un video invitante di 90 secondi che illustra l'esperienza completa della vita universitaria, rivolto a studenti internazionali e alle loro famiglie. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e accogliente, mettendo in evidenza i club studenteschi, gli eventi del campus e la comunità diversificata, con una colonna sonora vivace e una narrazione generata tramite la capacità di testo-a-video di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Universitari

Crea video universitari coinvolgenti per il reclutamento, i tour virtuali e l'apprendimento online senza sforzo con gli strumenti AI di HeyGen.

1
Step 1
Genera il Tuo Video
Inizia convertendo il tuo testo in un video coinvolgente utilizzando la nostra funzione di testo-a-video, oppure scegli tra una varietà di modelli pronti all'uso per i tuoi contenuti.
2
Step 2
Migliora con Elementi Visivi
Integra i tuoi video e immagini, oppure esplora la nostra vasta libreria multimediale/supporto di stock per trovare gli elementi visivi perfetti per i tuoi video promozionali universitari.
3
Step 3
Applica il Branding
Mantieni la coerenza istituzionale applicando i controlli di branding (logo, colori), assicurando che ogni video rifletta l'identità unica della tua università per scopi di reclutamento.
4
Step 4
Condividi su Vari Piattaforme
Prepara il tuo video per vari canali utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, rendendolo perfetto per i social media, i corsi di apprendimento online o l'integrazione LMS.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra le Storie degli Studenti

Genera testimonianze di studenti coinvolgenti e tour virtuali del campus per catturare e informare i futuri candidati universitari.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare le università a creare video promozionali coinvolgenti?

HeyGen consente alle università di produrre video promozionali di alta qualità utilizzando il suo generatore di video AI. Sfrutta modelli professionali, personalizza il branding con loghi e colori, e integra filmati di repertorio ed effetti di animazione per mostrare efficacemente il tuo tour virtuale del campus o le testimonianze degli studenti.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video AI per i corsi di apprendimento online?

HeyGen semplifica la creazione di contenuti per i corsi di apprendimento online trasformando il testo in video coinvolgenti. Utilizza avatar AI realistici e generazione avanzata di voiceover, insieme a sottotitoli automatici, per fornire contenuti educativi accattivanti in modo efficiente.

HeyGen può sostituire gli strumenti di editing video tradizionali per i contenuti universitari?

HeyGen semplifica il processo di produzione video, riducendo la dipendenza da strumenti di editing video complessi con la sua piattaforma intuitiva. La sua interfaccia drag-and-drop e i modelli professionali consentono la creazione rapida di contenuti per i social media, testimonianze di studenti e altro, con ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto per varie piattaforme.

Quali funzionalità offre HeyGen per le università focalizzate sul reclutamento degli studenti e sui social media?

Le università possono migliorare significativamente i loro sforzi di reclutamento e la presenza sui social media creando video promozionali universitari dinamici con HeyGen. Genera contenuti coinvolgenti con testimonianze di studenti o punti salienti del tour virtuale del campus, utilizzando il generatore di video AI di HeyGen per attrarre efficacemente gli studenti potenziali.

