Un video di 30 secondi progettato per studenti potenziali, con un tour virtuale del campus guidato da un coinvolgente avatar AI. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e moderno, mostrando i principali punti di riferimento dell'università e le attività studentesche, accompagnato da una colonna sonora allegra e una voce narrante amichevole e accogliente. Questo video utilizza efficacemente gli avatar AI di HeyGen per creare un'esperienza immersiva per i futuri candidati.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video istruttivo di 45 secondi rivolto agli studenti iscritti a corsi online, spiegando un concetto complesso o una panoramica del modulo. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e chiaro, con sovrapposizioni di testo concise e una voce narrante calma e informativa. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire efficacemente i contenuti educativi in una risorsa di apprendimento coinvolgente.
Crea un video ispiratore di marketing scolastico di 60 secondi per ex studenti e potenziali donatori, evidenziando i recenti successi universitari o l'impatto sulla comunità. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e positivo, con filmati di alta qualità di ricerche, successi degli studenti ed eventi del campus, accompagnato da una colonna sonora motivante. Assicurati che il video includa sottotitoli generati da HeyGen per una maggiore accessibilità sui social media.
Produci un video esplicativo di 30 secondi per educatori, dimostrando come creare rapidamente contenuti coinvolgenti per le loro lezioni utilizzando un generatore di video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e semplice, concentrandosi su catture dello schermo del processo di creazione e una voce narrante diretta e professionale. Utilizza i diversi modelli e scene di HeyGen per mostrare la facilità di produzione rapida di video per scopi accademici.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo i tuoi contenuti educativi o il messaggio di marketing. Il nostro generatore di video AI converte istantaneamente il tuo testo in una base video dinamica.
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una libreria diversificata di modelli o seleziona un avatar AI per presentare i tuoi contenuti. Arricchisci il tuo video con immagini e clip pertinenti dalla nostra libreria multimediale.
Step 3
Rifinisci e Personalizza
Integra il branding della tua università con loghi e colori personalizzati. Aggiungi voci narranti professionali e sottotitoli generati automaticamente per garantire accessibilità e impatto.
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video con rapporti d'aspetto appropriati per qualsiasi piattaforma. Esporta i tuoi video educativi di alta qualità per condividerli sui social media, corsi online o sul sito web della tua università.

Migliora il Coinvolgimento nell'Apprendimento

Utilizza video potenziati dall'AI per rendere i contenuti educativi e la formazione più coinvolgenti, portando a una migliore ritenzione degli studenti.

Come può HeyGen trasformare i contenuti video universitari con l'AI?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e un potente generatore di video AI per creare video educativi coinvolgenti e tour virtuali del campus. Questo consente alle università di produrre contenuti di alta qualità in modo rapido ed efficiente, raggiungendo efficacemente studenti e potenziali candidati.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per la generazione di video da testo?

Il generatore di video da testo di HeyGen consente a educatori e marketer di convertire script in video dinamici utilizzando avatar AI realistici e modelli personalizzabili. Questo approccio creativo semplifica la creazione di video per corsi online o social media, rendendo argomenti complessi più coinvolgenti per gli studenti.

HeyGen può supportare il branding e l'accessibilità per i video di marketing scolastico?

Assolutamente. HeyGen offre ampi controlli di branding per garantire che i video di marketing scolastico siano in linea con l'identità dell'istituzione, inclusi loghi e colori personalizzati. Inoltre, funzionalità come sottotitoli automatici e diverse voci narranti migliorano l'accessibilità per tutti gli studenti, rendendo i tuoi contenuti inclusivi.

HeyGen è adatto per produrre vari tipi di contenuti video educativi?

Sì, HeyGen è un generatore di video educativi versatile, perfetto per creare una vasta gamma di contenuti, dai moduli di corsi online ai video esplicativi su YouTube e video di formazione interna. Il suo software di creazione video intuitivo, con un'interfaccia drag-and-drop, consente sia agli studenti che agli educatori di produrre contenuti video di qualità professionale con facilità.

