Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video esplicativo informativo di 60 secondi per gli attuali studenti universitari, dettagliando come accedere e utilizzare il repository di materiali digitali del corso della biblioteca. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, utilizzando testo e grafica chiari sullo schermo per guidare gli spettatori, con una voce narrante calma e istruttiva, tutto prodotto in modo efficiente convertendo un copione direttamente in video utilizzando la capacità di testo-a-video da copione di HeyGen.
Progetta un video di marketing dinamico di 30 secondi rivolto a potenziali studenti adulti, promuovendo una nuova serie di corsi online offerti dall'università. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed elegante, utilizzando filmati di stock professionali e grafiche in movimento coinvolgenti, abbinati a una voce narrante energica e persuasiva e musica di sottofondo d'impatto, sfruttando il supporto esteso della libreria multimediale/stock di HeyGen per creare visuali di alta qualità e attraenti.
Crea un video conciso di 50 secondi per tutti gli studenti universitari, offrendo consigli rapidi per il successo accademico e la gestione del tempo, con un tono vivace e incoraggiante. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e visivamente accattivante, incorporando testo animato e grafiche semplici per evidenziare i punti chiave, garantendo l'accessibilità per tutti gli spettatori generando automaticamente sottotitoli accurati utilizzando la funzione integrata di HeyGen.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Produzione Scalabile di Corsi Online.
Sviluppa ed espandi in modo efficiente l'offerta di corsi online della tua università, raggiungendo un corpo studentesco globale con contenuti video generati dall'AI.
Aumenta il Coinvolgimento e l'Apprendimento degli Studenti.
Aumenta il coinvolgimento degli studenti e migliora la ritenzione delle conoscenze trasformando materiali di corso complessi in video dinamici potenziati dall'AI.
Come può HeyGen servire come potente generatore di video universitari per contenuti educativi?
HeyGen consente alle università di creare contenuti video di alta qualità utilizzando il suo generatore di video AI. Trasforma i copioni di testo in contenuti educativi coinvolgenti con avatar AI realistici e voiceover personalizzabili, perfetti per corsi online e video di formazione.
Quali strumenti creativi offre HeyGen per produrre contenuti educativi coinvolgenti?
HeyGen offre una suite di strumenti creativi, inclusi avatar AI diversi e modelli video professionali, per progettare contenuti educativi accattivanti. Puoi facilmente personalizzare le scene, aggiungere branding e utilizzare una ricca libreria multimediale per produrre contenuti video di alta qualità che aumentano il coinvolgimento degli studenti.
HeyGen può automatizzare la produzione di video risorse universitarie?
HeyGen semplifica la creazione di video risorse universitarie attraverso l'automazione guidata dall'AI, consentendo una produzione scalabile di contenuti a partire da semplici testi. Il suo generatore di testo-a-video permette iterazioni rapide e localizzazione con generazione automatica di sottotitoli e voiceover diversi, risparmiando tempo e risorse significativi.
HeyGen è facile da usare per creare materiali didattici e video di formazione?
Assolutamente, l'interfaccia intuitiva drag-and-drop di HeyGen rende la creazione di materiali didattici e video di formazione coinvolgenti semplice. Gli utenti possono sfruttare modelli video pronti all'uso e convertire copioni in contenuti video di alta qualità in modo efficiente, semplificando l'intero processo di produzione.