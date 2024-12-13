Creatore di Video Promozionali Universitari: Aumenta le Iscrizioni

Crea video accattivanti che attraggano i migliori talenti. Sfrutta i voiceover AI per raccontare la storia della tua università.

Crea un vivace spot pubblicitario di 30 secondi per un creatore di video promozionali universitari, rivolto a potenziali studenti e ai loro genitori, che catturi vividamente la vita dinamica del campus e le strutture all'avanguardia; una colonna sonora stimolante e immagini energiche sottolineeranno il messaggio, e la funzione Text-to-video da script di HeyGen può semplificare la creazione di una narrazione coinvolgente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Considera di produrre un video di 45 secondi per i social media, caldo e autentico, per presentare testimonianze convincenti di studenti, specificamente per gli studenti delle scuole superiori che stanno considerando le domande universitarie; questo video dovrebbe utilizzare riprese in stile intervista personale e permettere alle voci degli studenti di brillare, mentre la generazione di Voiceover di HeyGen assicura una qualità audio cristallina per tutta la durata.
Prompt di Esempio 2
Per i candidati internazionali e le loro famiglie, è essenziale un video esplicativo informativo e professionale di 60 secondi che dettagli i programmi universitari o il processo di candidatura; utilizza grafica chiara e un tono accogliente, sfruttando i Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità multilingue e ampia portata.
Prompt di Esempio 3
Genera un video maker AI alla moda e veloce di 15 secondi, mirato a coinvolgere i giovani utenti dei social media (Gen Z), che evidenzi rapidamente eventi chiave universitari o aspetti unici attraverso tagli rapidi e musica vivace; gli avatar AI di HeyGen introdurranno ogni segmento, aggiungendo un tocco visivo coinvolgente per catturare questo pubblico.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali Universitari

Crea senza sforzo video promozionali universitari coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, progettati per mostrare il tuo campus e coinvolgere i potenziali studenti.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Video
Inizia selezionando tra una gamma di "modelli video" professionali per delineare rapidamente i tuoi contenuti promozionali e stabilire il tuo stile visivo.
2
Step 2
Aggiungi Contenuti Coinvolgenti
Arricchisci il tuo promo con media di alta qualità dalla nostra vasta "libreria di media/supporto stock", assicurando che il tuo campus e la vita studentesca siano rappresentati magnificamente.
3
Step 3
Personalizza e Affina
Personalizza il tuo video con "controlli di branding (logo, colori)" per rispecchiare l'identità della tua università, creando una presentazione coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi Ampiamente
Facilmente "ridimensiona ed esporta il rapporto d'aspetto" del tuo video promozionale universitario finito per varie piattaforme, pronto a catturare il tuo pubblico e aiutare ad "aumentare le iscrizioni".

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta le Campagne di Iscrizione

Sviluppa video promozionali universitari e annunci ad alte prestazioni con AI per aumentare le iscrizioni ed espandere efficacemente la portata della tua istituzione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare le università a creare video promozionali coinvolgenti?

HeyGen consente alle università di produrre "video promozionali" accattivanti utilizzando "avatar AI" e "Text-to-video da script", mostrando efficacemente la vita del campus e le testimonianze degli studenti per "aumentare le iscrizioni". Questa piattaforma funge da potente "creatore di video promozionali universitari" che semplifica la creazione di contenuti.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per una creazione video efficiente?

HeyGen è un avanzato "creatore di video AI" che fornisce "funzionalità AI" integrate come "avatar AI" realistici, "voiceover AI" e "sottotitoli" automatici per trasformare gli script in video professionali. Queste capacità semplificano l'intero processo di produzione video.

HeyGen può adattare i video per varie piattaforme social?

Sì, HeyGen supporta il "ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto", rendendo facile adattare i contenuti del tuo "video promozionale" per diversi canali digitali. Questo assicura che i tuoi "video sui social media" appaiano curati e professionali, indipendentemente dalla piattaforma.

Come semplificano la produzione di contenuti i modelli video di HeyGen?

L'ampia libreria di "modelli video" di HeyGen consente una rapida produzione di contenuti di alta qualità, fungendo da intuitivo "creatore di video promozionali". Gli utenti possono personalizzare questi modelli con il loro branding e utilizzare l'"editor drag-and-drop" per creare rapidamente storie visive sorprendenti.

