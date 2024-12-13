Generatore di Video per Programmi Universitari: Potenzia la Tua Comunicazione

Crea rapidamente video di marketing scolastico coinvolgenti con avatar AI professionali.

Genera un video accattivante di 45 secondi che mostri un nuovo programma universitario, rivolto a potenziali studenti e ai loro genitori con uno stile visivo ispirante e professionale, accompagnato da una colonna sonora vivace e una voce narrante chiara. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare in modo dinamico i punti salienti del programma, garantendo un alto coinvolgimento per i video di marketing scolastico.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo coinvolgente di 60 secondi progettato per studenti online, scomponendo concetti educativi complessi con grafica animata chiara e una voce narrante amichevole. Questo creatore di video educativi AI sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script, rendendo la creazione di contenuti semplice utilizzando modelli e scene predefiniti.
Prompt di Esempio 2
Produci un vivace clip di 30 secondi per i social media per attrarre giovani adulti, caratterizzato da contenuti visivamente accattivanti e veloci, impostati su musica moderna, ottimizzati per la visione silenziosa. Le funzionalità di sottotitoli/didascalie e ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen garantiranno la massima portata e accessibilità per la creazione di video d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video formativo informativo di 90 secondi per il personale docente e amministrativo universitario, presentando nuove politiche o procedure con uno stile visivo pulito e professionale e una voce narrante autorevole. Incorpora il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per visuali pertinenti e considera l'utilizzo di avatar AI per una consegna coerente e coinvolgente dei video educativi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video per Programmi Universitari

Trasforma senza sforzo le informazioni sui programmi in video educativi accattivanti per marketing e comunicazione con strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Scrivi il Tuo Script
Inizia inserendo i dettagli del tuo programma e i messaggi chiave come testo. La nostra AI convertirà automaticamente il tuo script in un video dinamico, risparmiandoti tempo nelle riprese.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare i tuoi programmi universitari. Questi presentatori digitali possono trasmettere efficacemente il tuo messaggio e coinvolgere il tuo pubblico.
3
Step 3
Genera Voiceover e Personalizza
Produci voiceover di qualità professionale in più lingue o seleziona tra modelli predefiniti per migliorare l'appeal visivo e la consegna del messaggio del tuo video.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video con il branding universitario, regola i rapporti d'aspetto per diverse piattaforme ed esportalo per una condivisione senza problemi su social media, siti web o presentazioni.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza il Marketing e la Comunicazione Universitaria

.

Crea rapidamente video accattivanti per i social media e clip di marketing per promuovere i programmi universitari e attrarre potenziali studenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di contenuti video educativi?

HeyGen semplifica la creazione di video educativi coinvolgenti offrendo modelli pronti all'uso, avatar AI e potenti capacità di trasformazione del testo in video. Puoi facilmente trasformare script in contenuti accattivanti con un'interfaccia drag and drop, garantendo che video educativi di alta qualità siano accessibili a tutti.

HeyGen può creare video educativi AI professionali con avatar e voiceover personalizzati?

Assolutamente. HeyGen consente agli utenti di produrre video educativi AI professionali con avatar AI realistici e voiceover naturali. Questo permette di creare contenuti personalizzati e altamente coinvolgenti, perfetti per vari scenari di apprendimento e progetti creativi.

Cosa rende HeyGen ideale per i video di programmi universitari e di marketing scolastico?

HeyGen è un eccezionale generatore di video per programmi universitari perché consente la rapida produzione di video esplicativi di alta qualità e video di marketing scolastico. Con controlli di branding, supporto della libreria multimediale e opzioni di localizzazione facili, le università possono mostrare efficacemente i loro programmi e raggiungere pubblici diversi.

HeyGen supporta la rapida generazione di video formativi per i team L&D?

Sì, HeyGen è progettato per accelerare la produzione di video formativi per i team L&D. Utilizzando la funzionalità di trasformazione del testo in video, voiceover AI e un'ampia libreria multimediale, le aziende possono creare rapidamente video formativi completi e coinvolgenti senza tempi di produzione estesi.

logo
