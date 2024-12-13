Creatore di Video Panoramici Universitari: Crea Tour del Campus Coinvolgenti

Sfrutta il testo-a-video potenziato dall'AI per creare rapidamente video promozionali universitari professionali e aumentare il coinvolgimento degli studenti.

580/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video autentico di 45 secondi che metta in luce testimonianze genuine di studenti, con l'obiettivo di coinvolgere studenti delle scuole superiori e i loro genitori offrendo uno sguardo onesto sull'esperienza universitaria. L'estetica visiva dovrebbe essere calda e invitante, utilizzando interviste a studenti diversi filmate nel campus con luce naturale, arricchite da una sottile traccia acustica di sottofondo. Sfrutta i Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e chiarezza a tutti gli spettatori, aumentando il coinvolgimento degli studenti attraverso storie personali.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video promozionale universitario informativo di 30 secondi rivolto a candidati di programmi specifici, evidenziando un dipartimento accademico unico o un'opportunità di ricerca. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale e pulito, con esperti del corpo docente e strutture all'avanguardia, accompagnato da una narrazione chiara e autorevole. Impiega la capacità di Testo-a-video da script di HeyGen per trasformare efficacemente contenuti scritti in parole parlate coinvolgenti, promuovendo l'iscrizione e la consapevolezza per programmi specializzati.
Prompt di Esempio 3
Crea un video ispiratore di 60 secondi che celebri le storie di successo degli ex studenti, destinato agli ex studenti, potenziali donatori e al pubblico generale per rafforzare il branding video del campus. Lo stile visivo deve essere cinematografico e raffinato, mostrando laureati di successo nei loro rispettivi campi insieme a immagini nostalgiche del campus, accompagnate da una musica orchestrale potente e stimolante. Usa il supporto della Libreria multimediale/stock di HeyGen per accedere facilmente a filmati b-roll di alta qualità che completano le interviste e costruiscono una narrazione avvincente sui successi della laurea.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Panoramici Universitari

Crea senza sforzo video panoramici universitari professionali per coinvolgere studenti potenziali e mostrare il tuo campus, il corpo docente e la vita studentesca.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona tra template personalizzabili progettati per video promozionali universitari o inizia con uno script per la Generazione Video AI, sfruttando i nostri Template e scene per strutturare rapidamente il tuo contenuto.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto Unico
Incorpora i media specifici della tua università, come riprese del campus e testimonianze studentesche. Utilizza strumenti di editing robusti e integra un generatore di voce AI coinvolgente per una narrazione chiara.
3
Step 3
Applica la Coerenza del Marchio
Assicurati che il tuo video sia in linea con le linee guida del marchio della tua università applicando il tuo logo, colori e font specifici utilizzando i nostri controlli di Branding. Migliora l'accessibilità con Sottotitoli/caption generati automaticamente.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Rivedi il tuo video professionale, apporta eventuali aggiustamenti finali e poi esportalo in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme utilizzando il Ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni. Condividi il tuo video panoramico universitario coinvolgente per raggiungere un pubblico più ampio.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo degli Studenti

.

Mostra storie di successo avvincenti di studenti ed ex studenti con video AI coinvolgenti, ispirando candidati potenziali e mettendo in luce l'impatto dell'università.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come un efficace creatore di video panoramici universitari?

HeyGen consente alle università di creare video promozionali universitari professionali e coinvolgenti in modo efficiente. Sfruttando la tecnologia avanzata di Generatore Video AI, semplifica la produzione di contenuti per creatori di video panoramici universitari, permettendo una produzione di contenuti scalabile per varie iniziative di sensibilizzazione.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per migliorare il coinvolgimento degli studenti?

HeyGen offre template personalizzabili e avatar AI realistici, permettendo la creazione di video promozionali universitari visivamente accattivanti. Queste caratteristiche, combinate con strumenti di editing intuitivi, aiutano a creare tour virtuali dinamici del campus e testimonianze studentesche che aumentano significativamente il coinvolgimento degli studenti e la consapevolezza delle iscrizioni.

HeyGen può aiutare le università a mantenere la loro identità di marca nei video?

Assolutamente, HeyGen garantisce che le università possano mantenere un'identità di marca coerente con controlli di branding robusti, permettendo di incorporare il tuo logo e palette di colori specifiche in ogni video professionale. Questo è cruciale per un marketing delle ammissioni coeso e un branding video del campus complessivo.

HeyGen supporta funzionalità di accessibilità come sottotitoli e rapporti d'aspetto variati?

Sì, HeyGen supporta nativamente la generazione automatica di Sottotitoli/caption per migliorare l'accessibilità dei contenuti video educativi e dell'apprendimento online. Inoltre, offre un ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto per le esportazioni, garantendo che i tuoi video abbiano un aspetto ottimale su tutte le piattaforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo