Produci video di orientamento universitario professionali più velocemente. Trasforma il tuo script in contenuti video coinvolgenti con la funzione di testo a video di HeyGen.

Sviluppa un video di orientamento al campus di 90 secondi per i leader delle organizzazioni studentesche, dettagliando le nuove procedure di prenotazione delle strutture e i protocolli di sicurezza. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere altamente illustrativo, utilizzando modelli e scene professionali con sottotitoli chiari e concisi per evidenziare le istruzioni chiave, sfruttando le capacità di HeyGen per contenuti efficaci del creatore di video di formazione.
Produci un tutorial video dettagliato di 2 minuti specificamente per i membri della facoltà universitaria, dimostrando come utilizzare efficacemente il sistema di gestione dell'apprendimento aggiornato. Questo video tecnico dovrebbe combinare registrazioni dello schermo dell'interfaccia con una narrazione da testo a video precisa, assicurando che ogni passaggio sia chiaramente comunicato, utilizzando le funzionalità del creatore di video AI di HeyGen per creare una risorsa educativa altamente accessibile.
Progetta un video informativo di 45 secondi per l'orientamento degli studenti che affronti le caratteristiche di accessibilità del campus e i servizi di supporto per gli studenti con disabilità. Lo stile visivo dovrebbe essere empatico e chiaro, mescolando filmati reali del campus con grafica illustrativa, mentre una voce narrante calda e rassicurante (generata tramite la generazione vocale di HeyGen) con sottotitoli accurati garantisce che tutte le informazioni cruciali siano trasmesse in modo efficace e inclusivo.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Orientamento Universitario

Crea video di orientamento universitario coinvolgenti e informativi senza sforzo, garantendo un benvenuto fluido per i nuovi studenti con strumenti professionali.

Step 1
Seleziona la Tua Base
Inizia il tuo video di orientamento selezionando tra una gamma di modelli video professionali, fornendo un punto di partenza strutturato per i tuoi contenuti.
Step 2
Aggiungi i Tuoi Media
Personalizza il tuo video aggiungendo contenuti e immagini uniche alla libreria multimediale completa, rendendolo distintivo per la tua università.
Step 3
Crea il Tuo Video da Script
Sfrutta le avanzate capacità di testo a video per creare una narrazione visiva coinvolgente direttamente dal tuo script, semplificando la generazione di contenuti.
Step 4
Applica i Tocchi Finali
Applica sottotitoli chiari per migliorare l'accessibilità e incorpora la generazione di voice-over professionale per un prodotto finale rifinito e inclusivo.

Crea video di benvenuto sentiti e motivazionali da parte di docenti e personale, impostando un tono positivo e ispirando i nuovi studenti mentre iniziano il loro percorso.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di orientamento universitario?

HeyGen è un avanzato creatore di video AI che trasforma gli script in video di orientamento universitario coinvolgenti. Sfruttando le capacità di testo a video e avatar AI realistici, riduce significativamente il tempo e le risorse di produzione, rendendo il processo altamente efficiente.

Posso personalizzare i miei video di orientamento al campus con il branding della mia istituzione?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di incorporare facilmente il logo della tua università, colori specifici e font nei tuoi video di orientamento al campus. Questo assicura coerenza del marchio in tutti i tuoi contenuti video educativi.

Quali funzionalità tecniche offre HeyGen per produrre contenuti di orientamento per studenti in modo efficiente?

HeyGen offre robuste funzionalità tecniche come una ricca libreria multimediale e la capacità di generare automaticamente voiceover e sottotitoli dal tuo script. Questi strumenti semplificano il processo di creazione di video di orientamento per studenti, consentendo una rapida generazione di contenuti e una comunicazione efficace.

HeyGen supporta funzionalità di accessibilità come i sottotitoli per i video educativi?

Sì, HeyGen genera automaticamente sottotitoli per tutti i tuoi video educativi, inclusi i video di orientamento universitario. Questa funzione cruciale migliora l'accessibilità e garantisce che i tuoi messaggi importanti siano compresi da un pubblico più ampio.

