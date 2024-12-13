generatore di video di orientamento universitario: semplifica l'onboarding degli studenti

Crea facilmente video coinvolgenti per i nuovi studenti utilizzando avatar AI per dare vita ai tuoi contenuti e semplificare il tuo processo di onboarding.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un segmento video di onboarding di 60 secondi per studenti appena ammessi a un dipartimento specifico, adottando un'estetica visiva pulita e amichevole con musica di sottofondo calma. Il video fornirà informazioni cruciali sulla registrazione ai corsi, consulenza accademica e risorse dipartimentali, utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen per offrire una guida chiara e rassicurante senza un presentatore umano, garantendo accessibilità e professionalità.
Prompt di Esempio 2
Crea un video pubblicitario educativo ispiratore di 30 secondi per studenti potenziali che esplorano diverse opzioni di programma. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo cinematografico con musica orchestrale edificante e tagli rapidi e dinamici che mostrano studenti impegnati in varie attività accademiche ed extracurriculari, sfruttando i Template e le scene estensive di HeyGen per assemblare rapidamente una narrazione professionale e visivamente ricca che evidenzi l'ambiente di apprendimento vibrante dell'università.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo di supporto di 50 secondi per studenti internazionali e quelli con problemi di udito, dettagliando le iniziative di diversità del campus e i servizi di supporto. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e multiculturale, con musica ambientale morbida e grafiche prominenti sullo schermo, incorporando criticamente la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire che tutte le informazioni chiave sull'adattamento culturale e le risorse accessibili siano universalmente comprese e facilmente seguite, promuovendo l'inclusività.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funziona il generatore di video di orientamento universitario

Produci facilmente video di orientamento coinvolgenti e informativi per gli studenti utilizzando strumenti AI avanzati, garantendo un'esperienza di onboarding accogliente e coinvolgente.

1
Step 1
Crea il tuo script
Inizia inserendo il tuo script di orientamento o sfruttando la funzione Text-to-video da script di HeyGen per generare contenuti per il messaggio di benvenuto della tua università. Questo è il punto di partenza del tuo viaggio con il generatore di video di orientamento universitario.
2
Step 2
Seleziona il tuo avatar AI
Aumenta il coinvolgimento scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare la tua università. Questi avatar AI danno vita al tuo script con espressioni e movimenti naturali.
3
Step 3
Applica elementi di branding
Personalizza il tuo video per allinearlo all'identità della tua istituzione utilizzando i controlli di branding di HeyGen. Incorpora il logo della tua università, i colori ufficiali e i caratteri per un aspetto professionale e coerente.
4
Step 4
Esporta e condividi
Finalizza il tuo video aggiungendo sottotitoli automatici per l'accessibilità. Poi, esporta i tuoi video di onboarding degli studenti completati in vari formati, pronti per accogliere i nuovi studenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci rapidamente frammenti di orientamento coinvolgenti

Crea rapidamente brevi clip video accattivanti per aggiornamenti di orientamento, tour del campus o messaggi di benvenuto, aumentando l'interesse degli studenti.

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen gli educatori a creare video educativi coinvolgenti per l'onboarding degli studenti?

HeyGen consente agli educatori di produrre video educativi dinamici e coinvolgenti per l'orientamento universitario con facilità. Utilizza avatar AI realistici e modelli video personalizzabili per creare video di onboarding degli studenti che risuonano con il tuo pubblico.

Posso brandizzare i miei video di orientamento per studenti con l'identità della mia istituzione usando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di integrare senza problemi il logo della tua università e i colori ufficiali nei tuoi video di orientamento per studenti. Questo assicura un aspetto coerente e professionale, rafforzando l'identità della tua istituzione in tutti i tuoi contenuti.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per semplificare la produzione di video di orientamento universitario?

HeyGen offre una potente suite di strumenti creativi progettati per semplificare la produzione dei tuoi contenuti, inclusa una vasta libreria di modelli video e un'ampia libreria multimediale. Sfrutta gli avatar AI e la nostra assistenza alla scrittura di script per generare rapidamente video di orientamento universitario di alta qualità e coinvolgenti.

HeyGen genera automaticamente sottotitoli e didascalie per i contenuti educativi?

Sì, HeyGen migliora significativamente l'accessibilità dei tuoi video educativi generando automaticamente sottotitoli e didascalie precisi. Questo, combinato con voiceover AI di alta qualità, assicura che i tuoi contenuti di orientamento per studenti siano inclusivi e facilmente comprensibili da tutti gli studenti.

