Crea un video esplicativo di 1 minuto che dimostri come i dipartimenti universitari possano semplificare le introduzioni ai corsi per il loro Sistema di Gestione dell'Apprendimento (LMS) utilizzando un generatore di video esplicativi AI. Questo video dovrebbe presentare animazioni professionali e pulite con una voce narrante chiara e autorevole generata utilizzando la capacità di generazione vocale di HeyGen, rivolgendosi ai responsabili dei dipartimenti universitari e ai coordinatori dei corsi.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 45 secondi che mostri l'efficienza della creazione di video da testo per riassumere articoli di ricerca complessi per studenti laureati e ricercatori. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico, incorporando elementi in stile infografico, con musica di sottofondo vivace e una narrazione precisa utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen, accompagnata da sottotitoli chiari.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale di 90 secondi che evidenzi come gli avatar animati AI possano personalizzare i moduli di apprendimento online per i progettisti didattici e gli sviluppatori di apprendimento online. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e amichevole, raffigurando avatar AI che presentano informazioni in un ambiente di classe virtuale, utilizzando gli avatar AI di HeyGen e il supporto completo della libreria multimediale/stock.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di formazione tecnica di 2 minuti per il personale di supporto IT universitario, illustrando il processo passo-passo per sfruttare una piattaforma di creazione video AI per tutorial software interni. Questo video necessita di una voce AI calma e istruttiva, uno stile visivo simile a una registrazione dello schermo con sovrapposizioni di testo sullo schermo, e dovrebbe dimostrare l'uso efficace dei modelli e delle scene di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Esplicativi Universitari

Trasforma senza sforzo i contenuti educativi in video esplicativi coinvolgenti per studenti e piattaforme di apprendimento con la creazione video potenziata dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo testo o script direttamente nella piattaforma. Sfrutta la nostra capacità di testo-a-video da script per trasformare istantaneamente il tuo contenuto scritto in una base video, risparmiando tempo prezioso nella produzione.
2
Step 2
Scegli Elementi Visivi
Seleziona da una vasta gamma di modelli e scene personalizzabili, e arricchisci il tuo messaggio con avatar AI realistici. La nostra libreria multimediale completa offre opzioni estese per illustrare perfettamente i contenuti della tua università.
3
Step 3
Aggiungi Voce Narrante Professionale e Branding
Migliora la chiarezza con una narrazione dal suono naturale utilizzando la nostra funzione di generazione vocale. Applica il branding della tua università con loghi e colori personalizzati per mantenere un aspetto coerente e professionale in tutto il tuo video.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Esplicativo
Finalizza il tuo progetto aggiungendo sottotitoli per l'accessibilità, quindi esporta facilmente il tuo video esplicativo educativo di alta qualità in vari formati. Il tuo contenuto è ora pronto per essere condiviso attraverso i Sistemi di Gestione dell'Apprendimento o le piattaforme universitarie.

Casi d'Uso

Semplifica Concetti Accademici Complessi

Trasforma argomenti accademici impegnativi in video esplicativi AI chiari e digeribili per migliorare la comprensione degli studenti in tutte le discipline.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi AI?

HeyGen semplifica i flussi di lavoro del `generatore di video esplicativi AI` consentendo la `creazione di video da testo` con `avatar animati AI` e una `voce narrante AI` realistica. Gli utenti possono trasformare rapidamente script in contenuti di `video esplicativi animati` coinvolgenti, riducendo significativamente i tempi di produzione.

HeyGen può fornire modelli personalizzabili per spiegazioni educative?

Sì, HeyGen offre `modelli personalizzabili` e un `editor drag-and-drop` per creare `spiegazioni educative` professionali. Gli utenti possono personalizzare i loro video con loghi e colori specifici, garantendo coerenza visiva in tutti i `video di formazione` o contenuti `per studenti`.

HeyGen è adatto per generare video esplicativi universitari per un LMS?

Assolutamente, HeyGen è un `generatore di video esplicativi universitari` ideale progettato per l'integrazione con il `Sistema di Gestione dell'Apprendimento (LMS)`. Supporta `più lingue` e include funzionalità come `sottotitoli`, rendendolo perfetto per un pubblico studentesco diversificato e per la consegna accessibile di `video esplicativi animati`.

Quali capacità tecniche contribuiscono all'efficiente creazione di video AI di HeyGen?

La piattaforma di `creazione video AI` di HeyGen vanta `scripting automatizzato`, una `libreria multimediale completa` e una generazione avanzata di `voce narrante AI`. Queste caratteristiche `tecniche`, combinate con la funzionalità facile dell'`editor drag-and-drop`, consentono agli utenti di produrre video di alta qualità in modo rapido ed efficace.

