Prompt di Esempio 1
Produci un video istruttivo moderno e dimostrativo di 2 minuti, ideale per sviluppatori software e istruttori tecnici, utilizzando transizioni fluide e un tono informativo e preciso. Questo video dovrebbe evidenziare come HeyGen consente agli utenti di generare video istruttivi completi direttamente dal copione, sfruttando la sua capacità di testo-a-video potenziata dall'AI.
Prompt di Esempio 2
Crea un video e-learning amichevole e inclusivo di 1 minuto per creatori di contenuti educativi e sostenitori dell'accessibilità, con immagini chiare che evidenziano il testo chiave e una voce calma e incoraggiante. Questo segmento illustrerebbe la semplicità di aggiungere sottotitoli automatici per garantire che tutti i video e-learning siano accessibili, enfatizzando i concetti di microlearning.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di formazione animato dinamico di 45 secondi, perfetto per piccoli imprenditori e team di marketing senza competenze di design, utilizzando immagini colorate e una voce narrante vivace e sicura. Mostra come la vasta libreria di modelli e scene di HeyGen accelera la produzione di video di formazione animati coinvolgenti, stabilendolo come un versatile creatore di video formativi.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video Formativi Universale

Produci facilmente video formativi professionali con strumenti potenziati dall'AI, dal copione a immagini sorprendenti, garantendo esperienze di apprendimento coinvolgenti ed efficaci.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Progetto
Inizia selezionando da una vasta gamma di modelli video o trasforma il tuo copione esistente in una bozza iniziale di video con capacità avanzate di testo-a-video, preparando il terreno per i tuoi contenuti formativi.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI Coinvolgenti
Dai vita ai tuoi contenuti scegliendo tra vari avatar AI che possono trasmettere il tuo messaggio con espressioni realistiche e sincronizzazione labiale. Abbinali a una generazione precisa di voiceover per aumentare il coinvolgimento.
3
Step 3
Applica una Finitura Professionale
Rifinisci il tuo video formativo utilizzando i controlli di branding per integrare il tuo logo e i colori. Migliora l'accessibilità e la comprensione con sottotitoli automatici generati per tutti i contenuti parlati.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video formativo di alta qualità, pronto per qualsiasi piattaforma. Esporta in vari rapporti d'aspetto e risoluzioni, rendendo i tuoi video istruttivi impattanti e facilmente condivisibili per il tuo pubblico.

Semplifica l'Educazione Sanitaria

Semplifica l'Educazione Sanitaria

Semplifica efficacemente informazioni mediche complesse, rendendo la formazione sanitaria più accessibile e impattante per professionisti e studenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video formativi utilizzando l'AI?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e la tecnologia di testo-a-video dal copione per trasformare automaticamente i tuoi contenuti scritti in video formativi coinvolgenti. Questo approccio innovativo rende la creazione di video istruttivi di alta qualità incredibilmente efficiente, anche senza riprese, funzionando come un potente creatore di video formativi universale.

HeyGen può generare automaticamente sottotitoli e voiceover per i contenuti formativi?

Sì, HeyGen fornisce sottotitoli automatici e una generazione sofisticata di voiceover, semplificando il processo di post-produzione per i tuoi video formativi. Questo garantisce accessibilità e un ampio appeal per i tuoi video e-learning e moduli di microlearning, rendendolo un creatore di video formativi completo.

Quali strumenti offre HeyGen per garantire la coerenza del marchio nei video formativi?

HeyGen offre una varietà di modelli video professionali e controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare facilmente il tuo logo, i colori del marchio e i caratteri. Questo assicura che tutti i tuoi video di formazione animati e video istruttivi mantengano un aspetto coerente e professionale, rafforzando l'identità del tuo marchio.

Quali capacità tecniche rendono HeyGen un efficace creatore di video formativi?

Le capacità tecniche di HeyGen includono testo-a-video dal copione potenziato dall'AI, avatar AI e una generazione avanzata di voiceover, rendendolo un creatore di video formativi robusto. Offre anche sottotitoli automatici e funzionalità di registrazione dello schermo, semplificando la produzione di video e-learning e video istruttivi completi.

